WENDEL : Résultats annuels 2025

Résultats annuels 2025

En 2025, Wendel a accéléré la transformation de son business model :

159 millions d’euros de FRE 1 proforma générés par Wendel Investment Managers

proforma générés par Wendel Investment Managers Renforcement opérationnel de Wendel Principal Investments

Mise en œuvre rapide et très significative des ambitions stratégiques 2030 présentées en décembre 2025 :

1,65 milliard d’euros de cessions déjà annoncées

Plus de 5002 millions d’euros de retours aux actionnaires en 2026

ANR par action fully diluted3 de 164,2 € au 31 décembre 2025

Wendel Investment Managers : forte croissance organique des revenus et de la collecte de fonds en 2025, poursuite de la construction de la plateforme

Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d'actifs pour le compte de tiers de Wendel, atteint 41,2 milliards d'euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2025 et atteindra 47 milliards d'euros d’AuM une fois l’acquisition de Committed Advisors 4 finalisée.

finalisée. L’acquisition de Committed Advisors illustre l’attractivité de la plateforme, ajoutant ainsi une nouvelle expertise : le marché secondaire.

Au cours de l'année, les sociétés de gestion 5 de WIM ont levé 4,5 milliards d'euros.

de WIM ont levé 4,5 milliards d'euros. Près de 8 milliards d’euros déployés en Europe et aux États-Unis sur le segment du mid-market.

Croissance des FPAuM de +207% en 2025, dont 13 % organique.

Les commissions de gestion et autres éléments ont totalisé 349 millions d'euros en données publiées en 2025, soit une croissance de 177 % par rapport à 2024, grâce à une forte croissance organique et intégrant 9 mois d’activité de Monroe Capital. Les commissions de gestion et autres éléments se montent à 404 millions d'euros sur 12 mois pro forma.

FRE publiés de 139,5 millions d’euros en 2025, soit 159 millions d’euros sur 12 mois pro forma, en ligne avec l’objectif annoncé en octobre 2024 de 160 millions d’euros.





Wendel Principal Investments : performance globale robuste et rotation active du portefeuille en 2025

Solide croissance du chiffre d’affaires consolidé au global (+6,1 %) par rapport à 2024.

Belles performances opérationnelles de Bureau Veritas, Globeducate et fort rebond d’ACAMS.

Nouveau leadership chez CPI et Scalian.

Rotation du portefeuille : En 2025 : 1,3 milliard d’euros de cessions de titres Bureau Veritas via deux opérations en mars et septembre ; En 2026 : 1,65 milliard d’euros de produits de cessions prévus avec les annonces au mois de février au travers des cessions de Stahl et IHS 6 .



Transformation opérationnelle : Wendel a créé un écosystème d’investissement en actifs privés, présent en Amérique du Nord et en Europe, unique en son genre, permettant de disposer de deux moteurs complémentaires de création de valeur. Cet écosystème s'appuie sur un modèle opérationnel optimisé et une forte solidité financière.

Wendel Investment Managers (Gestion pour compte de tiers) : À la suite de l’acquisition de Committed Advisors, WIM, devrait dépasser 200 7 millions d’euros de FRE 8 pro forma en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés, s'appuyant sur des équipes aux excellentes performances de gestion et sur une base de clients (LPs) très diversifiée ; Ce métier bénéficie d'une forte récurrence des revenus et d'un potentiel de croissance important permettant une ambition de croissance organique 9 des FRE de 15 % par an en moyenne à horizon fin 2030 ; Wendel continuera à examiner des opportunités sélectives de croissance externe pour éventuellement compléter ses expertises.

Wendel Principal Investments (Gestion pour compte propre) : WPI a confié à IK Partners un mandat de conseil permettant d'optimiser le dispositif de gestion et de bénéficier de l'expertise prouvée de leur éco système pour les nouveaux investissements et les existants; La gestion dynamique du portefeuille coté et non coté se poursuivra activement d'ici à la fin de l’année 2030 ; L’objectif est de générer une croissance annuelle moyenne de la valeur intrinsèque des actifs détenus pour compte propre comprise entre 12 % et 16 %.



L’actif Net Réévalué fully diluted au 31 décembre 2025 est de 164,2 euros par action, en légère augmentation par rapport au troisième trimestre de +0,7 %, et de +1,7 % ajusté du dividende intérimaire payé en novembre 2025

L’actif net réévalué fully diluted a légèrement progressé de 1,2 euro par action au 4 ème trimestre 2025 , reflétant principalement la valorisation de Stahl basée sur l’offre de vente signée, qui ressort à une prime d’environ 20 % sur la dernière valeur comptabilisée dans l’ANR au 30 septembre 2025. La création de valeur par activité s’analyse comme suit : Wendel Investment Managers (environ 26 % de l’actif brut réévalué hors trésorerie) a vu sa valorisation totale dans l’ANR diminuer de 1,3 euros par action par rapport à fin septembre, affectée par la baisse de multiples des comparables. Les activités de gestion pour compte de tiers représentent désormais environ 26 % de l’actif brut réévalué hors trésorerie 10 ; Les actifs cotés (environ 29 % de l’actif brut réévalué hors trésorerie) : valeur totale en hausse de 1,2 euro par action grâce à la légère progression du cours de Bureau Veritas et d’IHS au quatrième trimestre. Tarkett n'est plus cotée et est désormais incluse dans la valeur des actifs non cotés ; Actifs non cotés (environ 44 % de l’actif brut réévalué hors trésorerie) en hausse de 3,7 euros par action au quatrième trimestre, principalement en raison du prix de la transaction de Stahl, supérieur d'environ 20 % à la dernière valorisation dans l’ANR au 30 septembre 2025 ; Le solde de la création de valeur par action du 4 ème trimestre s’explique principalement par le paiement du dividende intérimaire de 1,5 euro en novembre 2025.





, reflétant principalement la valorisation de Stahl basée sur l’offre de vente signée, qui ressort à une prime d’environ 20 % sur la dernière valeur comptabilisée dans l’ANR au 30 septembre 2025. La création de valeur par activité s’analyse comme suit :

Un retour aux actionnaires en augmentation, en ligne avec la feuille de route stratégique

Un dividende ordinaire de 5,10 € par action pour 2025, sera proposé au vote de l’Assemblée générale de mai 2026. Il est en hausse de +8,5 % par rapport à 2024, et représente 3,1 % 11 de l’ANR et 5,8 % 12 de rendement par rapport au cours de l'action au 25 février 2026.

de l’ANR et 5,8 % de rendement par rapport au cours de l'action au 25 février 2026. Un dividende intérimaire de 1,50 € ayant été versé le 20 novembre 2025, le dividende pour l'exercice 2025 sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 21 mai 2026.

Le prochain dividende intérimaire devrait représenter 50 % du dividende payé au titre de l’année 2025.

Lancement prévu d’un programme de rachat d’actions portant sur 9 % du capital à compter du 27 février 2026, soit un montant d’environ 340 millions d’euros sur la base du cours actuel.

Structure financière solide, engagement à rester Investment Grade

Maturité moyenne de la dette de 4,0 ans et coût moyen de 2,6 %.

Ratio LTV de 9,6 % 13 au 31 décembre 2025 pro forma, en tenant compte notamment des futurs engagements d’investissements dans les fonds d’IK Partners et de Monroe Capital, de l’acquisition de Committed Advisors, des cessions de Stahl et d’IHS et du rachat d’actions.

au 31 décembre 2025 pro forma, en tenant compte notamment des futurs engagements d’investissements dans les fonds d’IK Partners et de Monroe Capital, de l’acquisition de Committed Advisors, des cessions de Stahl et d’IHS et du rachat d’actions. Trésorerie disponible de 2,2 milliards d’euros et 875 millions d’euros de crédit syndiqué (non tiré).





Résultat net : 344,7 millions d’euros

Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 6,1 % à 7 567,9 millions d’euros.

Le résultat net des activités est stable à 753,0 millions d’euros contre 753,7 millions d’euros en 2024.

Résultat net consolidé de 344,7 millions d’euros, en baisse par rapport à 2024 en raison d’éléments non récurrents en 2024, avec notamment la plus-value de cession de 692 millions d’euros sur la cession de Constantia Flexibles.

Résultat net consolidé part du Groupe de -151,8 millions d’euros en 2025, contre 293,9 millions d’euros en 2024, s’expliquant principalement par l’évolution des éléments non récurrents par rapport à 2024. Les résultats des opérations réalisées en 2025 sur Bureau Veritas et la hausse du cours d’IHS Towers ne sont pas comptabilisées en compte de résultat mais en capitaux propres, pour un impact positif d’1,2 milliard d’euros.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré:



« L’année 2025 a été marquée par l’accélération du changement de profil de croissance de Wendel. En 3 ans, Wendel est devenue une société d’investissement globale et unique par son modèle dédié aux actifs privés avec deux métiers complémentaires et créateurs de valeur à long terme : notre métier historique WPI consacré à, l’investissement direct pour compte propre, et la gestion pour compte de tiers avec WIM.



Ces deux moteurs puissants de croissance et de création de valeur, une organisation désormais resserrée et centrée sur les compétences et l’efficacité opérationnelle, permettent à Wendel d’engager en décembre 2025 une nouvelle phase de son développement au bénéfice de ses actionnaires et de ses clients.



Les flux récurrents générés par la gestion d’actifs et les produits de cession du portefeuille devraient dégager un solide cash-flow de plus de 7 milliards d’euros d’ici 2030 et permettront ainsi d’allouer plus de 1,6 milliard d’euros de retour aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions. En deux mois, nous avons déjà démontré notre capacité à mettre en œuvre ces ambitions stratégiques avec 1,65 milliard d’euros de cessions déjà annoncées, démontrant la qualité de ces actifs, et plus de 500 millions d’euros de retours aux actionnaires en 2026, en rachats d’actions et dividendes.



En 2026, nous nous allons poursuivre le déploiement de WIM, qui opère désormais dans trois classes d’actifs, le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés, et devrait atteindre plus de 200 millions d’euros de FRE proforma. Avec l’acquisition de Committed Advisors et les cessions de Stahl et IHS en 2026, WIM représente déjà 38% des actifs de Wendel. Enfin, nous allons continuer à renforcer WPI, grâce notamment au mandat de conseil que nous avons confié à IK Partners, va poursuivre son développement et sa trajectoire de création de valeur. »

Actif net réévalué de Wendel au 31 décembre 2025 : 164,2 € par action fully diluted

Évolution de l’ANR par rapport au T3 2025 :

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 31 décembre 2025 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 164,2 € par action au 31 décembre 2025 (voir détails dans le tableau ci-dessous), contre 163,0 € au 30 septembre 2025, soit une hausse de 1,2€ par action depuis septembre. La décote sur l’ANR au 31 décembre 2025 ressort à - 51,3 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 décembre 2025.

La variation de création de valeur au quatrième trimestre se décompose comme suit :

Les activités de Wendel Investment Managers (gestion pour compte de tiers) ont contribué négativement à l’ANR, -1,3€ par action au quatrième trimestre 2025, en raison de l'évolution négative des multiples des comparables boursiers utilisés pour la valorisation d'IK Partners et de Monroe Capital. Au total 217 M€ de sponsor money sont inclus dans l’ANR à fin décembre, correspondant à des investissements dans des fonds d’IK Partners et de Monroe Capital.

(gestion pour compte de tiers) ont contribué négativement à l’ANR, -1,3€ par action au quatrième trimestre 2025, en raison de l'évolution négative des multiples des comparables boursiers utilisés pour la valorisation d'IK Partners et de Monroe Capital. Au total 217 M€ de sont inclus dans l’ANR à fin décembre, correspondant à des investissements dans des fonds d’IK Partners et de Monroe Capital. Wendel Principal investments a contribué positivement de 4,9 euros à la création de valeur au quatrième trimestre. En ce qui concerne les actifs cotés, Bureau Veritas a contribué positivement à l’ANR, au 31 décembre 2025, le cours moyen de son action sur 20 jours était en hausse (+1,9 %) par rapport au trimestre précédent, tout comme IHS Towers (+4,8 % pour le cours moyen sur 20 jours). Au quatrième trimestre la contribution des actifs cotés à la valeur totale par action est positive à hauteur de +1,2 € sur une base fully diluted . Tarkett n'est plus coté et est désormais inclus dans la valeur des actifs non cotés. La contribution des actifs non cotés à l’ANR a été positive au cours du quatrième trimestre, avec une variation totale par action de +3,7 €, reflétant principalement la valorisation de Stahl au prix de vente avec une prime de plus de 20 % par rapport à l’ANR publié en septembre.

Les charges opérationnelles, les produits financiers et autres d’éléments ont eu un impact de

-0,8 € par action sur l’ANR au quatrième trimestre, Wendel ayant eu un contrôle strict de ses coûts, compensés par des produits financiers positifs.





L’évolution de l'ANR par action s'est élevée à +1,2 € par rapport au 30 septembre 2025 et de +2,7 € par action après réintégration du dividende intérimaire payé en novembre 2025.

Sur l’ensemble de l’année 2025, L’actif net réévalué fully diluted est en baisse de de -4,5 % retraité du dividende versé en 2025 et à taux de change constant, et de -11,6% au total. La décote sur l’ANR au 31 décembre 2025 ressort à - 51,3 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 décembre 2025.

ANR de 164,2 € fully diluted au 31 décembre 2025

(in millions of euros) 31/12/2025 30/09/2025 31/12/2024 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 2 170 2 271 3 793 Bureau Veritas 66,6m/66,6m/120,3m 26,6€/26,1€/29,5€ 1 775 1 742 3 544 IHS 63,0m/63,0m/63,0m 7,4$/7,0$/3,2$ 395 377 192 Tarkett non coté/17,0€/10,5€ - 152 57 Participations non cotées (2) 3 297 2 965 3 612 Activités d’Asset Management (3) 1 944 1 888 616 Asset Managers (IK Partners & Monroe Capital) 1 727 1 821 616 Sponsor Money 217 67 - Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (4) 16 127 174 Trésorerie et placements financiers (5) 2 200 2 448 2 407 Actif Brut Réévalué 9 627 9 699 10 603 Dette obligataire Wendel et intérêts courus -2 397 -2 381 -2 401 Paiement différé d’IK Partners et earnout Monroe Capital -235 -235 -131 Actif Net Réévalué 6 995 7 082 8 071 Dont dette nette -432 -169 -124 Nombre d’actions au capital 42 823 537 44 512 038 44 461 997 Actif Net Réévalué par action €163,3 €159.1 €181.5 Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel €79.9 €80.6 €93.5 Prime (Décote) sur l’ANR -51,1% -49.3% -48.5% Nombre de titres fully diluted 42 391 150 42 413 585 42 466 569 Actif Net Réévalué par action, fully diluted €164,2 €163,0 €185,7 Prime (Décote) sur l’ANR fully diluted -51,3% -50,6% -49,6%

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2025, au 30 septembre 2025, 31 décembre 2024. Le cours retenu pour Tarkett au 30 septembre 2025 est celui de l’offre publique de retrait

(2) Participations non cotées (Tarkett, Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian, Globeducate, Muno, Wendel Growth). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réévalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. La valorisation de Globeducate est basée sur des multiples de transactions. La valorisation de Stahl est basée sur le prix de la transaction. Tarkett est valorisé sur la base du prix de rachat.

(3) Activité d’IK Partners et de Monroe Capital (hors cash à distribuer aux actionnaires). Valorisée en tant que plateforme sur la base des multiples de résultat net/ bénéfice distribuable.

(4) Dont 432 387 actions propres Wendel au 31 décembre 2025, 2 098 453 actions propres Wendel au 30 septembre 2025 et 1 995 428 au 31 décembre 2024

(5) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings





Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 285 du document de référence 2024.

Rotation du portefeuille de Wendel Principal Investments (gestion pour compte propre)

En 2025, Wendel a réalisé un total de 1,3 milliard d'euros de cessions au sein de ses activités de gestion pour compte propre :

Le 12 mars 2025, Wendel a mis en place une vente à terme préfinancée d’une durée de trois ans représentant environ 6,7 % du capital de Bureau Veritas. Cette transaction a permis de dégager des liquidités nettes immédiates d’environ 750 millions d’euros pour Wendel.

Le 16 septembre 2025, Wendel cédé avec succès 23,3 millions actions Bureau Veritas, sous-jacentes à l’obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026 pour un montant total d'environ 591 millions d'euros.

Wendel a réinvesti environ 100 millions d'euros dans Scalian au cours de l’année 2025 afin de soutenir sa croissance externe et de renforcer son bilan.





Début 2026, Wendel a annoncé les opérations suivantes :

Cession de Stahl : une avancée significative dans notre stratégie d'allocation de capital de 7 milliards d'euros annoncée en décembre 2025. Wendel a signé un accord en vue de céder sa participation dans Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros à Henkel, un leader mondial allemand des revêtements et adhésifs, présent sur un large éventail de marchés industriels et grand public. Stahl serait cédée, dans le cadre de la transaction envisagée, pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession (après dette et frais de transaction) d’environ 1,2 Mds€. Cela représenterait 6,6 fois l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 millions d'euros de liquidités versées dans le passé, grâce à la très forte génération de trésorerie de Stahl. Cela représente un TRI annualisé de plus de 15 % pour Wendel sur 20 ans. Ce produit net de cession est à comparer avec 960 millions d'euros, correspondant à la dernière valorisation de Stahl dans l’actif net réévalué (« ANR ») de Wendel publié avant l'annonce de la transaction, le 30 septembre 2025. Cette transaction illustre parfaitement la qualité des actifs de Wendel Principal Investments (WPI) et la prudence de leur valorisation dans son Actif Net Réévalué, extériorisant une prime de plus de 20% par rapport à l’ANR.

Wendel a signé un accord en vue de céder sa participation dans Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros à Henkel, un leader mondial allemand des revêtements et adhésifs, présent sur un large éventail de marchés industriels et grand public. Stahl serait cédée, dans le cadre de la transaction envisagée, pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession (après dette et frais de transaction) d’environ 1,2 Mds€. Cela représenterait 6,6 fois l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 millions d'euros de liquidités versées dans le passé, grâce à la très forte génération de trésorerie de Stahl. Cela représente un TRI annualisé de plus de 15 % pour Wendel sur 20 ans. Ce produit net de cession est à comparer avec 960 millions d'euros, correspondant à la dernière valorisation de Stahl dans l’actif net réévalué (« ANR ») de Wendel publié avant l'annonce de la transaction, le 30 septembre 2025. Cette transaction illustre parfaitement la qualité des actifs de Wendel Principal Investments (WPI) et la prudence de leur valorisation dans son Actif Net Réévalué, extériorisant une prime de plus de 20% par rapport à l’ANR. Wendel soutient l'offre d'acquisition d'IHS Towers par MTN, qui permettra de céder l'intégralité de sa participation de 19 %, représentant environ 535 millions de dollars de liquidités nettes. À la clôture de l’opération, Wendel recevra la totalité des liquidités correspondant à sa participation d'environ 19 % dans IHS, soit un produit de cession d'environ 535 millions de dollars pour Wendel. Le prix de vente représente une prime de 21 % par rapport à la dernière valeur dans l’ANR publié par Wendel (30 septembre 2025).

Ensemble, ces deux transactions permettront de générer environ 1,65 milliard d’euros et donnent à Wendel toutes les marges de manœuvres pour réaliser ses objectifs de création de valeur à long terme au travers d’investissements dans des actifs privés, du développement de Wendel Investment Managers (WIM), et d’un retour aux actionnaires plus élevé.

Wendel Investment Managers (gestion pour compte de tiers)

c.26% de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie (c.30% pro forma de l’acquisition de Committed Advisors)

Au cours de l’exercice 2025, la plateforme de gestion d’actifs pour compte de tiers de Wendel (IK Partners et Monroe Capital), focalisée sur les marché privés midmarket, a connu une activité particulièrement soutenue, avec un total de 349 M€ de commissions de gestion et autres éléments (+177 % par rapport 2024), grâce à une bonne croissance organique et des effets périmètre très significatifs : IK Partners était consolidée depuis fin avril en 2024, alors que sur 2025, IK Partners est consolidée sur toute l’année, et Monroe Capital depuis fin mars 2025.

En conséquence, les Fee Related Earnings (FRE) se sont élevés à 139,5 millions d'euros en 2025, soit une hausse de 146 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice avant impôts récurrent (FRE+PRE) s'est élevé à 145,6 millions d'euros, soit une hausse de 156 % par rapport à l'année précédente.

Avec IK Partners et Monroe Capital comptabilisés en année pleine, les FRE se seraient élevés à 159 millions d’euros à taux de change constant, en ligne avec l’objectif annoncé on octobre 2024 de 160 millions d’euros.

La plateforme Wendel Investment Managers a connu une forte dynamique en termes de levée de fonds, avec 4,5 milliards d'euros levés au cours de l'année dont 1,3 milliard d'euros pour IK Partners et 3,8 milliards de dollars pour Monroe Capital.

Depuis leur intégration à Wendel Investment Managers, IK Partners, acteur de référence du private equity européen (annoncée en octobre 2023), et Monroe Capital, spécialiste américain de la dette privée (annoncée en octobre 2024), ont levé à eux deux plus de 11 milliards d’euros via leurs closed end funds14. Cette performance remarquable témoigne de la forte attractivité de la plateforme Wendel Investment Managers.

Au 31 décembre 2025, la plateforme de Gestion d'actifs pour compte de tiers15 de Wendel représentait un total d'actifs sous gestion de 41,2 Mds€ (dont 10,6 Mds€ de Dry Powder16), et des FPAuM17 de 31,0 Mds€, ajusté des effets de change, en croissance de +207 % depuis le début de l’année. Au cours de la période, 9,2 Mds€ de nouveaux actifs sous gestion produisant des commissions ont été générés et environ 5,2 Mds€ de sorties et de remboursements ont été réalisés.

Le modèle et la dynamique de la plateforme attire de nouveaux talents.

Signature d’une nouvelle acquisition avec Committed Advisors en octobre 2025 qui va permettre d’atteindre 47 milliards d’AuM et d’intégrer une nouvelle expertise avec un fort potentiel de croissance organique : le secondaire. Cette opération devrait être finalisée au 1 er trimestre 2026.

trimestre 2026. Une croissance de 16% des effectifs en 2025 pour renforcer la capacité de croissance organique de la plateforme.

Sponsor money investi par Wendel

Wendel a engagé 575 M€ dans les fonds d’IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors. Au 31 décembre 2025, les montants tirés représentent une valeur dans l’ANR de 217 M€ investis dans les fonds d’IK Partners et de Monroe Capital.

Création de valeur et performance des sociétés du portefeuille de Wendel Principal Investments

Les données sont présentées post IFRS 16 sauf mention contraire

Actifs cotés : 29 % de l’Actif Brut Réévalué hors trésorerie

Bureau Veritas : Croissance organique leader dans le secteur à 6,5 % en 2025, forte amélioration des marges à 16,3 %, perspectives de croissance positives, poursuite de l’expansion de la marge en 2026, programme de rachat d’actions de 200m€

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires de l’année 2025 s'est élevé à 6 466,4 M€, soit une hausse de 3,6 % par rapport à 2024. La croissance organique s'est établie à 6,5 %, dont 6,3 % au quatrième trimestre 2025, bénéficiant de solides tendances sous-jacentes dans la plupart des activités et zones géographiques.

Le résultat opérationnel annuel ajusté a augmenté de 5,7 %, atteignant 1,052.9 millions d’euros, en croissance de 51 points de base à taux de change constant. Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 16,3 %, soit une hausse de 32 points de base par rapport à l’exercice 2024. Le résultat net ajusté part du Groupe s’élève à 631,4 millions d’euros en 2025, en progression de 1,7 % par rapport aux 620,7 millions d’euros en 2024. Le bénéfice net ajusté par action est de 1,42 euro en 2025, soit une hausse de 2,8 % par rapport en 2024 (1,38 euro par action) et de 9,2 % à taux de change constant.

Perspectives 2026

Bureau Veritas aborde la troisième année de sa stratégie LEAP | 28 avec des fondamentaux de marché solides. S’appuyant sur la bonne performance réalisée en 2025, Bureau Veritas vise pour 2026 des résultats annuels conformes aux ambitions financières définies dans sa stratégie :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé.



Retour aux actionnaires : Dividende proposé de 0,92€ et nouveau programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros qui sera lancé en 2026

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas recommande un dividende de 0,92 euro par action pour 2025, en hausse de 2,2 % par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond à un taux de distribution de 65 % de son bénéfice net ajusté. La proposition de dividende sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 19 mai 2026.

Poursuivant son engagement d'amélioration des rendements pour les actionnaires, Bureau Veritas annonce le 25 février 2026 un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d’euros, à réaliser dans les douze prochains mois. Ce programme est soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle du 19 mai 2026 pour toute exécution postérieure à cette date.

En 2025, des rendements à deux chiffres ont été réalisés, basés sur une croissance du bénéfice par action (BPA) d'environ 9 %.





IHS Towers publiera ses résultats 2025 en mars 2026

Actifs non-côtés : 44% of Gross Asset Value hors trésorerie

(en millions) Chiffres d’affaires EBITDA Dette nette 2024 2025 2024 incluant IFRS 16 2025 incluant IFRS 16 Δ Au 31/12/2025 incluant IFRS 16 CPI(1) 150,1$ 152,9$ 74,0$ 75,7$ +2,3% 428,2$ ACAMS 102,1$ 111,5$ 25,1$ 27,2$ +8,4% 164,0$ Scalian 533,4€ 505,9€ 59,8€ 54,9€ -8,2% 366,9€ Globeducate(2) 376,2€ 415,9€ n.a 108,2€ +28,5% 826,2€

(1) Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de CPI France a été reclassée en « Résultat net des activités abandonnées et des actifs destinés à être cédés » en 2025, avec un impact de 0,4 M€. Le chiffre d’affaires comparable sur 12 mois 2024 s’élève à 138,3 M€, contre un chiffre d’affaires publié de 138,8 M€ en 2024. L’écart de 0,5 M€ correspond à CPI France, classée en actifs destinés à être cédés et en activités abandonnées conformément à IFRS 5. L’EBITDA 2025 exclut les activités françaises, celles-ci étant traitées en activités abandonnées. (2) Mise en équivalence. L'acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. Les exercices 2024 et 2025 comprennent les activités des 12 mois de l’année du 1er décembre au 30 novembre y compris les activités de l’Inde.

Stahl – Wendel a signé un accord de cession de Stahl, le leader mondial des revêtements de spécialité pour matériaux flexibles, à Henkel. Le produit net de cession estimé pour Wendel s’élèverait à 1,2 milliard d'euros, soit un TRI annualisé de plus de 15 % depuis 2006

(Intégration globale)

Le 4 février 2026, Wendel a annoncé avoir signé un accord en vue de céder sa participation dans Stahl (hors Muno) pour une valeur d'entreprise de 2,1 milliards d'euros à Henkel, un leader mondial allemand des revêtements et adhésifs, présent sur un large éventail de marchés industriels et grand public.

Stahl serait cédée, dans le cadre de la transaction envisagée, pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession (après dette et frais de transaction) d’environ 1,2 Mds€. Il représenterait 6,6 fois l’investissement total de Wendel dans la société depuis 2006, y compris 427 millions d'euros de liquidités versées dans le passé, grâce à la très forte génération de trésorerie de Stahl. Cela représente un TRI annualisé de plus de 15 % pour Wendel sur 20 ans. Ce produit net de cession est à comparer avec 960 millions d'euros, correspondant à la dernière valorisation de Stahl dans l’actif net réévalué (« ANR ») de Wendel publié avant l'annonce de la transaction, le 30 septembre 2025.

La clôture de la transaction est sous réserve des consultations obligatoires et du respect des conditions habituelles, y compris les autorisations réglementaires.

Crisis Prevention Institute : hausse de 1,8 % du chiffre d'affaires et légère augmentation de 2,3 % de l’EBITDA par rapport à l'année précédente.

(Intégration globale)

CPI a enregistré un chiffre d'affaires de 152,9 millions de dollars en 2025, en hausse de +1,8 % par rapport à 2024, dont +0,9 % de croissance organique (l'impact des taux de change a été neutre). L’activité de CPI en Amérique du Nord a été stable (-0,7 % par rapport à 2024) dans un contexte de surveillance fédérale continue et d'incertitude quant au financement sur les marchés finals de CPI.

Les investissements visant à conquérir les marchés internationaux ont généré une croissance de 24 % en dehors des Etats Unis, par rapport à 2024. Ces résultats excluent la France ou les performances des activités de CPI sont restées en deçà des attentes depuis plusieurs années. En conséquence, CPI a décidé de cesser ses activités sur le marché français au quatrième trimestre 2025.

En 2025 L'EBITDA s'élevait à 75,7 millions de dollars18, soit une marge de 49,5 %. L'EBITDA a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière, tout comme les marges (49,3 % en 2024).

Au 31 décembre 2025, la dette nette s'élevait à 428,2 millions de dollars19, soit 5,2 fois l'EBITDA tel que défini dans la documentation de crédit de CPI. Au troisième trimestre 2025, CPI a levé 60 M$ de dette additionnelle afin de financer un dividende versé aux actionnaires (dont 34 M$ à Wendel) ainsi que le rachat des actions et des stock-options du management, net des réinvestissements.

ACAMS – Chiffre d'affaires total en hausse de + 9,2 % et marge solide de 24,4 %, reflétant les investissements stratégiques réalisés ces dernières années.

(Intégration globale)

ACAMS, leader mondial de la formation et de la certification des professionnels de la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière a généré un chiffre d'affaires de 111,5 millions de dollars en 2025, soit une hausse de 9,2 % par rapport à 2024. Les résultats de l'exercice 2025 ont été stimulés par un fort rebond des activités de conférences et des expositions (« S&E »), en hausse de 45 % par rapport à 2024. La région APAC a aussi inversé la tendance négative observée en 2024 (+9 % par rapport à l'année précédente), ainsi que par la croissance continue dans les Amériques (+13 %), compensée par des performances plus faibles en Europe, qui continue d'être affectée par la morosité du marché bancaire européen.Les investissements stratégiques réalisés par ACAMS au cours des dernières années commencent à porter leurs fruits, notamment à travers la nomination de plusieurs nouveaux membres au sein de l’équipe de direction, dont le Chief Commercial Officer ainsi que par des améliorations technologiques de la plateforme et l’expansion de l’offre, marquée par le lancement de la certification Certified Anti-Fraud Specialist (CAFS). En janvier 2026, ACAMS a déployé une nouvelle expérience digitale dédiée à ses membres, soutenue par une plateforme de contenus à forte composante technologique, jetant les bases de sa prochaine phase de croissance.En 2025 l’EBITDA20 s'élève à 27,2 millions de dollars, en hausse de 8,3 % par rapport à 2024, reflétant une marge21 de 24,4 %, en légère baisse de 20 points de base par rapport à l'année précédente.

Au 31 décembre 2025, la dette nette s'élevait à 164,0 millions de dollars22, en légère baisse par rapport aux 165,0 millions de dollars enregistrés à la fin de 2024, ce qui représente un effet de levier de 5,0 fois l'EBITDA tel que défini dans la documentation de crédit d'ACAMS, avec une marge confortable par rapport au niveau de 9,5 fois prévu dans la documentation de crédit.

Scalian - Baisse du chiffre d'affaires total de -5,1 % en 2025, dans un contexte de ralentissement continu de la croissance du marché. Taux de marge EBITDA à 10,9 %, en baisse d'environ 30 points de base, dans des conditions de marché toujours difficiles

(Intégration globale)

Scalian, leader européen de la transformation numérique, du conseil en gestion de projets et en performance opérationnelle, a enregistré un chiffre d'affaires total de 506 millions d'euros au 31 décembre 2025, soit une baisse de 5,1 % par rapport à 2024. Ce ralentissement touche plusieurs secteurs et zones géographiques, en particulier en France, reflétant un ralentissement marqué dans les activités IT (principalement les petits clients) et une faiblesse persistante sur le marché de l’automobile. Le chiffre d'affaires affiche une baisse organique de 9,0 % et a bénéficié d'un effet de périmètre positif de +3,8 %.

Scalian a généré un EBITDA23 de 54,9 millions d'euros en 2025. Le taux de marge EBITDA s'est établi à 10,9 %, en baisse d'environ 30 points de base par rapport à 2024, principalement en raison d'un taux d'utilisation plus faible, partiellement compensé par une discipline stricte en matière de coûts.

Au 31 décembre 2025, la dette nette24 s'élevait à 366,9 millions d'euros (effet de levier de 6,68x25 EBITDA).

Wendel a réinvesti environ 100 millions d'euros dans Scalian au cours de l’année 2025 afin de soutenir sa croissance externe (acquisition de Skills&Affinity en 2025) et de renforcer son bilan.

Globeducate – Chiffre d'affaires26 total en hausse de +10,5 % sur les douze derniers mois au 30 novembre 2025. Forte marge EBITDA27 de 26,0 % conforme aux attentes.

(Mise en équivalence. L'acquisition de Globeducate a été finalisée le 16 octobre 2024. Les exercices 2024 et 2025 comprennent les activités des 12 mois de l’année du 1er décembre au 30 novembre y compris les activités de l’Inde.)

Globeducate, l’un des principaux groupes bilingues d’éducation de la maternelle au secondaire, a réalisé un chiffre d'affaires total de 415,9 millions d'euros pour l'exercice clos en novembre 2025, soit une augmentation totale de +10,5 % par rapport à l'année précédente.

L'EBITDA2 pour l'exercice clos en novembre 2025 s'est élevé à 108,2 millions d'euros, ce qui se traduit par une marge élevée de 26,0 %, conforme aux attentes. Cette solide performance financière a été portée par une combinaison de croissance organique et externe.

Au cours de l’année 2025 Globeducate a réalisé quatre acquisitions : l'école Olympion et l’école Paphos à Chypre, l'école des Petits au Royaume-Uni ainsi que l’école Clover au Canada.

La dette nette28 au 30 novembre 2025 s'élevait à 826,2 millions d'euros et le ratio d'endettement3 s'établissait à 7,6x.

Autres actifs non cotés

Tarkett est valorisé au prix de l’offre de retrait et Muno est classé en actif destiné à être cédé (IFRS5). La valeur combinée de ces deux actifs dans l’ANR de Wendel au 31 décembre 2025 est d’environ 200 millions d’euros.

États financiers consolidés

Le Conseil de surveillance s’est réuni le 25 février 2026 sous la présidence de Nicolas ver Hulst pour examiner les comptes consolidés de Wendel, tels qu’ils ont été approuvés par le Directoire le 20 février 2026. Les procédures d’audit réalisées par les commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis mi-mars 2026.

Le chiffre d’affaires consolidé29 du Groupe Wendel s’élève à 7 567,9 M€, en hausse de + 6,1 % en données publiées et en croissance organique de + 5,1 %. La contribution du change a été de - 3,4 % tandis que les variations de périmètre ont représenté un effet de + 4,4 %.

La contribution de WIM au résultat net des activités progresse de 42,3 M€ en 2024 à 127,5 M€ en 2025 grâce à l’acquisition de Monroe Capital réalisée en mars 2025 et à la contribution d’IK Partners sur 12 mois en 2025 (contre 8 mois en 2024). En part du Groupe, la contribution de WIM progresse de 21,6 M€ à 79,5 M€.

Par ailleurs, la contribution totale des sociétés du portefeuille de WPI au résultat net des activités part du Groupe est de 186,7 M€, en baisse de 31,9 % notamment en raison de la réduction en 2025 de la participation de Wendel dans Bureau Veritas et des résultats en retrait de Stahl et Scalian.

Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel SE s’élève à 104,9 M€ (dont 24,1 M€ d’éléments non cash), en forte hausse de 66,5 % par rapport aux 63 M€ (dont 22,4 M€ d’éléments non cash) de 2024. En effet, les frais généraux sont légèrement en baisse mais le résultat financier net (-11,5 M€ en 2025 contre +35,6 M€ l’année précédente) ne bénéficie plus des revenues de trésorerie très importants de l’année 2024 résultant d’un montant de trésorerie exceptionnellement élevé au cours de la période et d’un niveau de taux monétaire moyen sensiblement plus élevé qu’en 2025.

Le résultat net des activités est ainsi stable à 753,0 M€ contre 753,7 M€ en 2024 et le résultat net des activités part du groupe s’est élevé à 161,2 M€, en retrait de 30,7%.

Le résultat net consolidé 2025 s’élève à +344,7 M€ (-151,8 M€ en part du Groupe), en baisse par rapport à 2024 en raison des éléments non récurrents et des charges liés à la comptabilisation des acquisitions ; avec notamment la plus-value de cession de 692 M€ d’euros sur la cession de Constantia Flexibles comptabilisée en 2024. Les résultats des opérations réalisées en 2025 sur Bureau Veritas et la hausse du cours d’IHS Towers ne sont pas comptabilisées en compte de résultat mais en capitaux propres, pour un impact positif d’1,2 milliard d’euros.

Composition du Conseil de surveillance

Lors de l'Assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026, il sera proposé aux actionnaires de renouveler le mandat de Franca Bertagnin Benetton et William D. Torchiana en tant que membres indépendants du Conseil de surveillance pour une nouvelle période de quatre ans. Si le renouvellement de son mandat est approuvé, William Torchiana continuera à exercer les fonctions de président du Comité de gouvernance et de développement durable et de membre du Comité d'audit, des risques et de conformité.

Il sera également proposé aux actionnaires de nommer Alain Missoffe en qualité de censeur du Conseil de surveillance pour un mandat d'un an, jusqu'à l'Assemblée générale de 2027. Alain Missoffe a été nommé Président de Wendel-Participations, avec effet au 4 juin 2026. Il est Directeur général, Développement transversal du groupe Diot-Siaci, l'un des principaux courtiers d'assurance français.

Annexe 1 : Chiffres d’affaires et résultats consolidés

Chiffre d’affaires consolidé

(en millions d’euros) 2024 2025 Δ Organic Δ Bureau Veritas 6 240,9 6 466,4 +3,6% +6,5% Scalian 533,4 506,0 -5,1% -9,0% CPI (1) 138,3 135,3 -2,2% +0,9% ACAMS 93,7 98,8 +5,4% +8,6% IK Partners(2) 126,5 185,7 +46,8% n.a Monroe Capital(3) n.a 175,7 n.a n.a Chiffre d’affaires consolidé(4) 7 132,9 7 567,9 +6,1% +5,1%

(1) Conformément à IFRS 5, la contribution de CPI France a été reclassée en 2025 sur la ligne « Résultat net des activités abandonnées et des activités détenues en vue de la vente », pour un impact de 0,4 M€. Le chiffre d’affaires comparable sur 12 mois 2024 s’élève à 138,3 M€, contre un chiffre d’affaires publié 2024 de 138,8 M€. L’écart de 0,5 M€ correspond à CPI France classée en actifs détenus en vue de la vente et en activité abandonnée conformément à IFRS 5.

(2) Acquisition d'IK Partners en mai 2024. Contribution au chiffre d'affaires pour 8 mois en 2024 contre 12 mois en 2025.

(3) Contribution au chiffre d’affaires réalisées pendant 9 mois, du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025.

(4) Conformément à IFRS 5, la contribution de Stahl a été reclassée en « Résultat net des activités abandonnées et des activités détenues en vue de la vente ».

Chiffre d’affaires consolidé 2025 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) 2024 2025 Δ Organique Δ Tarkett (5) 3 331,9 3 346,0 +0,4% -0,2% Globeducate (6) n.a 415,9 n.a n.a Chiffre d’affaires (mise en équivalence) 3 331,9 3 762,0 12,9% -0,5%

(5) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».

(6) Contribution de 12 mois de chiffre d’affaires, du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025, y compris le périmètre Indien.

Résultats consolidés 2025

(en millions d’euros) 2024 2025 Contribution de l’asset management 42,3 127,5 Contribution des participations consolidées 774,4 730,4 Frais financiers, frais généraux et impôts -63,0 -104,9 Résultat net des activités (1) 753,7 753,0 Résultat net des activités, part du Groupe 232,7 161,2 Résultat non récurrent 561,2 -120,9 Effets liés aux écarts d’acquisition -136,8 -227,7 Impairment -188,2 -59,8 Résultat net total (2) 989,9 344,7 Résultat net part, du Groupe 293,9 -151,8

(1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.

(2) 222,8 M€ de variation de juste valeur relative à IHS, ainsi qu’une plus-value sur la vente à terme prépayée à 3 ans et sur la cession des actions sous-jacentes à l’obligation échangeable 2026 de Bureau Veritas (+980 M€), comptabilisées en capitaux propres.

Résultat net des activités 2025

(en millions d’euros) 2024 2025 Var. IK Partners 42,3 64,4 52,0% Monroe Capital n.a 63,1 n.a Contribution totale de la gestion d’actifs: 42,3 127,5 201,3% Bureau Veritas 643,3 654,8 +1,8% Stahl 100,2 69,6 -30,5% CPI 22,2 23,5 +5,9% ACAMS -0,7 -3,6 -437,3% Scalian -6,2 -23,3 -274,4 % Tarkett (mise en équivalence) 15,6 15,9 +2,0% Globeducate (mise en équivalence) n.a -6,5 n.a Contribution totale des sociétés 774,4 730,4 -5,7% dont part du Groupe 274,1 186,7 -31,9% Frais généraux nets des managements fees -72,2 -68,1 -5,7% Impôts -4,0 -1.2 -69,8% Frais financiers 35,6 -11.5 -132,3% Eléments sans incidences sur la trésorerie -22,4 -24.1 +7,6% Résultat net des activités 753,7 753,0 -0,1% dont part du Groupe 232,7 161,2 -30,7%

Annexe 2 : Tableau de rapprochement du résultat économique et du résultat comptable

Voir tableau en note 7.1 des états financiers consolidés.

Annexe 3 : Ratio Loan-to-Value Ratio au 31 décembre 2025

31 dec, 2025 Total Actifs au 31 décembre, 2025 (A) 7 427 Total Trésorerie au 31/12/2025 2 200 Dettes obligataire Wendel et intérêts courus (2 397) Paiement différé d’IK Partners & earnout Monroe Capital (235) Total dette au 31 dec. 31, 2025 (2 632) Dette Nette (B) (432) Spot LTV avant retraitements (B/A) 5,8% Option de vente (put) Monroe Capital (438) Option de vente (put) Committed Advisors (91) Engagements dans les fonds non appelés Monroe Capital (90) Engagements dans les fonds non appelés IK Partners (323) Engagements dans les fonds non appelés Committed A (162) Cessions et acquisitions post-clôture incluant le rachat d’actions 784 Total engagement futurs (C) (320) Total Dette Nette ajustée (B+C) (752) S&P LTV au 31 Décembre 2025 (B+C)/(A+C) 9,6%

Annexe 4 : Glossaire

AUM (Actifs sous gestion) : Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement).

: Correspond, pour un fonds donné, à l'engagement total des investisseurs (pendant la période d'investissement du fonds) ou au montant total investi (après la période d'investissement). FRE ( Fee Related Earnings ) : Cet agrégat correspond au résultat opérationnel lié à l'activité de gestion pour compte de tiers, hors PRE (Performance Related Earnings voir ci-après). Le FRE inclut également le résultat net du Fond O de Monroe Capital. Il ne prend pas en compte les autres résultats financiers (à l’exception des produits financiers de l’activité d’investissement), les dépréciations d'actifs immobilisés, les produits ou charges non récurrents (notamment les charges de restructuration), les charges et produits sans rapport avec l’activité, les écritures liées aux opérations de fusion-acquisition (notamment les résultats de cession, les amortissements liés aux allocations de l’écart d’acquisition, les charges liées aux earn-out ou liées aux différés de paiement) et les impôts.

: Cet agrégat correspond au résultat opérationnel lié à l'activité de gestion pour compte de tiers, hors PRE (Performance Related Earnings voir ci-après). Le FRE inclut également le résultat net du Fond O de Monroe Capital. Il ne prend pas en compte les autres résultats financiers (à l’exception des produits financiers de l’activité d’investissement), les dépréciations d'actifs immobilisés, les produits ou charges non récurrents (notamment les charges de restructuration), les charges et produits sans rapport avec l’activité, les écritures liées aux opérations de fusion-acquisition (notamment les résultats de cession, les amortissements liés aux allocations de l’écart d’acquisition, les charges liées aux earn-out ou liées aux différés de paiement) et les impôts. PRE (Performance Related Earnings) : Cet agrégat est suivi par Wendel Investment Managers. Il constitue la part variable des commissions (carried-interest alloué au Groupe).

: Cet agrégat est suivi par Wendel Investment Managers. Il constitue la part variable des commissions (carried-interest alloué au Groupe). GP (General Partner) : Entité en charge de la gestion globale, de l'administration et de l'investissement des fonds. Le GP est rémunéré par des frais de gestion prélevés sur les actifs sous gestion (AuM)

1 Proforma, incluant Monroe Capital sur 12 mois

2 Dont 340 millions d’euros de rachats d’actions pour le rachat de 9 % du capital en 2026 et plus de 200 millions d’euros de dividendes au titre de l’exercice 2025.

3 Fully diluted: Ajusté des actions auto détenues et rachetées.

4 La finalisation de l’acquisition de Committed Advisors est prévue au 1er trimestre 2026

5 IK Partners et Monroe Capital

6 La clôture de la transaction devrait avoir lieu en 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires d’IHS, des autorisations réglementaires dans les marchés concernés et du respect des conditions habituelles de clôture.

7 FRE Consolidé, incluant Committed Advisors en année pleine, avec un dollar à 1,175 euro. Environ 130 M€ part de Wendel SE.

8 FRE – Fee Related Earnings - résultat (avant impôts) générés par les commissions de gestion

9 Sur la base du périmètre incluant IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors, à taux de change constant.

10Actif Brut Réévaluée hors trésorerie et autres actifs.

11 Dividende calculé sur la base de l’ANR fully diluted à fin décembre 2025.

12 Sur la base du cours de l'action Wendel de 87,95€ au 25 février 2025.

13 Calcul du LTV expliqué en Annexe 3

14 Fonds de type fermé à durée déterminée

15 IK Partners et Monroe Capital

16 Engagements non encore investis

17 Fee Paying AuM: Actif sous gestion générant des commissions

18EBITDA incluant IFRS 16 et excluant les activités de la France. EBITDA excluant IFRS 16 s’élève à 74,5$m

19 Incluant IFRS 16. La dette nette hors IFRS 16 s’élève à 424,5$m.

20 EBITDA après impact de la norme IFRS 16. Avant impact de la norme IFRS 16, l’EBITDA s’élève à 26,0$m

21 Les investissements exceptionnels (CAPEX non récurrents) ont impacté la marge en 2025, à un niveau plus élevé que les années précédentes.

22 Incluant IFRS 16. La dette nette hors IFRS 16 s’élève à 162,2$m.

23 EBITDA après impact de la norme IFRS 16. Avant impact de la norme IFRS 1, l’EBITDA s’élève à €46,2 m.

24 Dette nette après impact de la norme IFRS 16. Avant impact de la norme IFRS 16, la dette nette s’élève à €334,6 m.

25 Levier d’après la documentation de crédit (avant IFRS 16)

26 Incluant le périmètre indien. Le chiffre d’affaires en Inde s’élève à €18,9 m en 2025 et €20,9 en 2024

27 EBITDA après l’impact IFRS 16, incluant le périmètre indien en 2025. i. L’EBITDA en Inde est estimé à €6,7 m.

28 Incluant IFRS 16. La dette nette hors IFRS 16 s’élève à 639,8$m

29 Le chiffre d’affaires consolidé ne sera désormais publié qu’à l’occasion des résultats annuels et semestriels. Pour le T1 et le T3, les revenus continueront d’être commentés par société ou par activité sur une base individuelle.

