Phonak-Botschafter setzen sich am Welttag des Hörens für die Hörgesundheit der nächsten Generation ein

STÄFA, Schweiz, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phonak, einer der weltweit führenden Anbieter innovativer Hörlösungen, begeht den Welttag des Hörens am 3. März mit einer globalen Kampagne auf drei Kontinenten. Im Fokus: die Hörgesundheit junger Menschen. Gemeinsam mit seinen drei internationalen Botschaftern motiviert Phonak Kinder und Jugendliche dazu, ihr Gehör zu schützen, die Risiken von Hörverlust zu verstehen und mit moderner Hörtechnologie selbstbewusst große Träume zu verfolgen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation leben weltweit rund 90 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 19 Jahren mit Hörverlust. Viele Fälle bleiben unentdeckt oder vermeidbar, was langfristige Auswirkungen auf Sprachentwicklung, Lernen, Selbstvertrauen und soziale Teilhabe haben kann. Der diesjährige Welttag des Hörens rückt speziell junge Menschen und die Bedeutung frühzeitiger Maßnahmen in den Fokus.

Die Botschafter von Phonak nutzen ihre Stimmen und Plattformen, um die nächste Generation zu erreichen: Sie ermutigen dazu, das Wertvollste zu schützen – das eigene Gehör – und erinnern junge Menschen mit Hörverlust daran, dass sie dank moderner Technologie uneingeschränkt am Leben teilnehmen und ihre Ziele ohne Hindernisse verfolgen können. Am Welttag des Hörens rücken großflächige digitale Displays und Installationen an bekannten öffentlichen Orten die Hörgesundheit ins Rampenlicht: am Hauptbahnhof von Antwerpen in Belgien, an der Shibuya-Kreuzung in Japan und am Times Square in den USA. So werden die Botschaften von Phonak für Millionen sichtbar.

Profi-Basketballerin und EuroLeague-Champion Emma Meesseman startet am 26. Februar in Belgien die Kampagne von Phonak zum Welttag des Hörens. Ihr Ziel: junge Menschen motivieren, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen und Gewohnheiten zu entwickeln, die ihr Gehör ein Leben lang schützen. „Ich finde es großartig, Kinder dazu zu ermutigen, sich selbst für ihre Gesundheit einzusetzen“, so Emma Meesseman.

„Sie können schon früh kluge Entscheidungen treffen – besonders, wenn es um ihr Gehör geht. Ich bin stolz darauf, meine Plattform zu nutzen, um das Bewusstsein für Hörverlust zu stärken und Vorurteile abzubauen.“

Der legendäre Gitarrist und Mitbegründer der Rockband Mr. Big, Paul Gilbert, bringt diese Botschaft am 28. Februar nach Japan. Er unterstreicht, wie wichtig es für Musiker und Musikfans ist, ihr Gehör zu schützen, um weiterhin das tun zu können, was sie lieben.

Mit eindrucksvollen Installationen in Shibuya motiviert Paul Gilbert Kinder und Jugendliche, sich der Risiken von Lärmbelastung bewusst zu werden und gesunde Hörgewohnheiten zu entwickeln – wer heute sein Gehör schützt, kann morgen unbeschwert seinen Leidenschaften folgen.

Sara Mearns, Solotänzerin des New York City Ballet, übernimmt am 2. März auf dem Times Square in New York City die Hauptrolle der Kampagne und verkündet eine Botschaft voller Zuversicht. Sie macht deutlich: Hörprobleme sollten niemals Ambitionen bremsen. Dank moderner Hörtechnologie ist es möglich, in Kontakt und Verbindung mit anderen zu bleiben, selbstbewusst aufzutreten und das Leben in vollen Zügen zu genießen.

„Wir bei Phonak sind stolz darauf, dass Emma, Paul und Sara ihre Reichweite und ihren Einfluss nutzen, um das Thema Hörgesundheit im Alltag präsenter zu machen und eine Diskussion anzustoßen“, so Oliver Frank, Vice President of Marketing bei Phonak. „Mit der Platzierung dieser Botschaft an globalen Wahrzeichen wollen wir so vielen Menschen wie möglich zeigen: Hörgesundheit ist keine Option, sondern eine zentrale Priorität der öffentlichen Gesundheit – besonders für die nächste Generation.“

Gemeinsam vermitteln Phonak und seine Botschafter eine klare Message:

Hör nie auf zu träumen. Schütze dein Gehör.

Über Phonak

Genieße dein Leben in vollen Zügen. Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit Hörverlust zu verbessern. Auch 75 Jahre später treibt uns die Leidenschaft an, Hörlösungen zu entwickeln, die das Leben wirklich verändern und Menschen dabei helfen, sich körperlich, sozial und emotional uneingeschränkt zu entfalten. Mit dem branchenweit größten Portfolio an Hörlösungen setzen wir uns für eine Welt ein, in der jeder sein Leben uneingeschränkt genießen kann.

Bei Phonak geht Innovation über Produkte hinaus: Wir wollen die Wahrnehmung von Menschen mit Hörverlust verändern, Vorurteile gegenüber Hörgeräten abbauen und aufzeigen, wie eng gutes Hören mit einem gesunden Lebensstil verbunden ist.

Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Hörlösungen – von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationssystemen bis hin zu audiologischen Dienstleistungen, Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stäfa, Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsbereichen aktiv – Hörgeräte, Audiologische Versorgung, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate – und umfasst die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie etablierte regionale Marken. Die weltweit diversifizierten Vertriebs- und Distributionskanäle des Unternehmens bedienen einen stetig wachsenden Kundenstamm in über 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte Sonova einen Umsatz von 3,9 Milliarden CHF und einen Reingewinn von 547 Millionen CHF. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten daran, die Vision des Unternehmens zu verwirklichen: eine Welt, in der jeder die Freude am Hören erleben kann.

Sonova setzt seit jeher auf Innovation und wurde 2025 vom Fortune Magazine unter 300 Unternehmen aus 21 Ländern und 16 Branchen auf Platz 12 der innovativsten Unternehmen Europas gewählt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonova.com

Über die Weltgesundheitsorganisation

Die WHO wurde 1948 gegründet und ist eine Organisation der Vereinten Nationen, die Nationen, Partner und Menschen verbindet, um Gesundheit zu fördern, die Welt sicher zu machen und besonders den Schwachen zu dienen – mit dem Ziel, dass jeder Mensch überall das höchstmögliche Gesundheitsniveau erreichen kann.

Die WHO leitet die globalen Bemühungen zur Ausweitung der universellen Gesundheitsversorgung, koordiniert die weltweite Reaktion auf Gesundheitsnotfälle und fördert ein gesundes Leben – von der Schwangerschaftsbetreuung bis ins hohe Alter. Die „Triple Billion“-Ziele skizzieren einen ehrgeizigen Plan, um mithilfe wissenschaftlich fundierter Strategien und Programme eine gute Gesundheit für alle zu erreichen.

