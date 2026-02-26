Los embajadores de Phonak ponen el foco en la salud auditiva de las nuevas generaciones el Día Mundial de la Audición

STÄFA, Suiza, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phonak, líder mundial en soluciones auditivas innovadoras, marcará el Día Mundial de la Audición, el 3 de marzo, con una campaña internacional en tres continentes y situará la salud auditiva juvenil en el centro de la conversación. Junto con sus tres embajadores internacionales, Phonak inspira a los niños y adolescentes a proteger su audición, a entender los riesgos de la pérdida auditiva y a sentirse seguros para soñar a lo grande con la ayuda de la tecnología auditiva moderna.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 90 millones de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 19 años sufren pérdida auditiva en todo el mundo. Muchos casos no se diagnostican o no se previenen, lo que provoca un impacto duradero en el desarrollo del habla y del lenguaje, el aprendizaje, la confianza y la inclusión social. El Día Mundial de la Audición de este año se centra específicamente en la juventud y la importancia de actuar pronto.

Los embajadores de Phonak están utilizando sus voces y plataformas para llegar a las nuevas generaciones y animarles a proteger algo muy preciado: su audición; y para recordar a los jóvenes con pérdida auditiva que la tecnología les permite disfrutar plenamente de sus vidas y perseguir sus objetivos sin limitaciones. El Día Mundial de la Audición contará con pantallas digitales e instalaciones a gran escala que resaltarán la importancia de cuidar la audición en espacios públicos emblemáticos, como la estación central de Amberes, en Bélgica; el cruce de Shibuya, en Japón; y Times Square, en Estados Unidos.

Emma Meesseman, jugadora profesional de baloncesto y campeona de la Euroliga, dará inicio a la campaña de Phonak del Día Mundial de la Audición en Bélgica el 26 de febrero y animará a los jóvenes a tomar las riendas de su salud y a crear hábitos de vida que protejan su audición. «Me apasiona motivar a los niños para que sean defensores de su propia salud», comenta Emma.

«Pueden tomar decisiones inteligentes a tiempo, sobre todo en lo relativo a su audición. Estoy orgullosa de utilizar mi plataforma para concienciar sobre la pérdida auditiva y reducir los prejuicios que la rodean».

Paul Gilbert, guitarrista legendario y cofundador de la banda de rock Mr. Big, lleva el mensaje a Japón el 28 de febrero y destaca que tanto los músicos como los fans de la música deben proteger su audición para seguir haciendo lo que más les gusta.

A través de pantallas de gran impacto en Shibuya, Paul anima a los niños y adolescentes a comprender los riesgos de la exposición al ruido y a adoptar hábitos de escucha saludable, demostrando que proteger la audición hoy protege las pasiones de mañana.

La bailarina principal de ballet de la ciudad de Nueva York, Sara Mearns, será la estrella de la campaña en Times Square, en Nueva York, el 2 de marzo, y transmitirá un mensaje de confianza. Enfatiza que las dificultades de audición nunca deben limitar la ambición y que las tecnologías auditivas actuales permiten estar conectados, sentirse seguros y disfrutar plenamente de la vida.

«En Phonak, nos enorgullece que Emma, Paul y Sara utilicen su visibilidad e influencia para incluir la salud auditiva en las conversaciones del día a día en todo el mundo», señala Oliver Frank, vicepresidente de marketing de Phonak. «Al mostrar este mensaje en lugares emblemáticos internacionales, queremos que la mayor cantidad posible de personas reconozca que el cuidado de la audición no es opcional, sino una prioridad de la salud pública, sobre todo para las nuevas generaciones».

Phonak y sus embajadores comparten un único mensaje:

Nunca deje de soñar. Cuide su audición.

Para saber más sobre la campaña del Día Mundial de la Audición y conocer a los embajadores de Phonak, visite https://www.phonak.com/en-int/meet-our-ambassadors

Siga a los embajadores en Instagram: @emma_meesseman @paulgilbert_official @saramearns

Contacto para relaciones con los medios de Phonak:

Mundial

Florence Camenzind

Teléfono +41 79 538 7131

Correo electrónico Florence.camenzind@sonova.com Moon Vitiello

Teléfono +1 331 219 2535

Correo electrónico moon.vitiello@sonova.com

Para acceder al kit de prensa, visite esta página.

A partir del 26 de febrero, en la misma página se mostrarán vídeos publicitarios.

Acerca de Phonak

life is on. Desde 1947, Phonak se ha dedicado a mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva. Setenta y cinco años después, aún mantenemos nuestra pasión por crear soluciones auditivas transformadoras que ayuden a las personas a prosperar físicamente, socialmente y emocionalmente. Al ofrecer la cartera de productos de soluciones auditivas más amplia del sector, estamos comprometidos con crear un mundo en el que la vida siga adelante («life is on») para todos.

En Phonak, la innovación no se limita a los productos. Trabajamos para cambiar las conversaciones sobre las personas con pérdida auditiva. Lo logramos luchando contra los prejuicios acerca de los audífonos y concienciando sobre el hecho de que la audición está relacionada con el contexto más amplio de una vida saludable.

Acerca de SonovaSonova es un líder mundial en soluciones innovadoras del cuidado auditivo: desde dispositivos personales de audio y sistemas de comunicación inalámbricos hasta servicios de cuidado audiológicos, audífonos e implantes cocleares.

El Grupo se fundó en 1947 y tiene su sede en Stäfa, Suiza. Sonova opera a través de cuatro empresas (Hearing Instruments, Audiological Care, Consumer Hearing y Cochlear Implants) y de las marcas principales Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (bajo licencia) y Advanced Bionics, así como de marcas regionales reconocidas. Los canales de ventas y distribución diversificados a nivel mundial del Grupo prestan servicio a una base de clientes en constante crecimiento en más de 100 países. En el ejercicio financiero 2024-2025, el Grupo generó ventas por 3900 millones de francos suizos y un beneficio neto de 547 millones de francos suizos. Alrededor de 18.000 empleados trabajan para alcanzar la visión de Sonova: un mundo en el que todos disfruten del placer de oír bien.

Sonova tiene un compromiso con la innovación desde hace mucho tiempo y obtuvo el puesto n.º 12 en la clasificación de las empresas europeas más innovadoras de la revista Fortune en 2025, tras ser seleccionada entre 300 empresas de 21 países y 16 sectores. Para obtener más información, visite www.sonova.com

Acerca de la Organización Mundial de la Salud

Fundada en 1948, la OMS es la agencia de las Naciones Unidas que conecta naciones, socios y personas para fomentar la salud, mantener el mundo seguro y ayudar a los más vulnerables para que todos puedan alcanzar el nivel más alto de salud.

La OMS lidera iniciativas mundiales para ampliar la cobertura sanitaria universal. Dirigimos y coordinamos la respuesta mundial ante las emergencias sanitarias. Y fomentamos vidas más sanas: desde el cuidado durante el embarazo hasta las edades más avanzadas. Nuestros objetivos de Tres mil millones trazan un plan ambicioso para que el mundo consiga una buena salud para todos utilizando políticas y programas basados en la ciencia.

