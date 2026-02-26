Les ambassadeurs Phonak sensibilisent les jeunes à la santé auditive à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition

STÄFA, Suisse, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée mondiale de l’audition, le 3 mars, Phonak, leader mondial des solutions auditives innovantes, lancera une campagne mondiale couvrant trois continents. L’objectif : mettre en lumière la santé auditive des jeunes. Avec ses trois ambassadeurs internationaux, Phonak encourage les enfants et les adolescents à protéger leur ouïe, à comprendre les risques d’une perte auditive et à s’autoriser à rêver grâce au soutien des technologies auditives modernes.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 90 millions d’enfants du monde entier âgés de 5 à 19 ans vivent avec une perte auditive. En outre, de nombreux cas pourraient être évités ou ne sont même pas diagnostiqués, et ont un impact durable sur l’élocution et le développement du langage, l’apprentissage, la confiance en soi et l’intégration sociale. Cette année, la Journée mondiale de l’audition cible plus particulièrement les jeunes et l’importance de la prévention.

Les ambassadeurs Phonak utilisent leur voix et leurs plateformes pour toucher la prochaine génération. Leur mission consiste à encourager les jeunes à protéger un trésor souvent négligé : leur audition. Ils rappellent également à ceux qui souffrent de perte auditive que la technologie peut leur permettre de participer pleinement à la vie de tous les jours et de faire preuve d’ambition sans se restreindre. Lors de la Journée mondiale de l’audition, des affichages et installations numériques de grande ampleur souligneront l’importance de la prise en charge de l’audition dans des lieux publics emblématiques, comme la gare d’Anvers-Central en Belgique, l’intersection de Shibuya au Japon et Times Square aux États-Unis. Ainsi, ces messages seront vus par des millions de personnes.

Emma Meesseman, joueuse de basket professionnelle et championne d’EuroLeague, lancera la campagne de Phonak pour la Journée mondiale de l’audition en Belgique le 26 février, en encourageant les jeunes à prendre leur santé en main et à mettre en place des habitudes durables pour protéger leur audition. « J’adore donner aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de leur santé », révèle Emma.

« Ils peuvent faire les bons choix très tôt, surtout en matière d’audition. Je suis fière d’utiliser ma voix pour sensibiliser à la perte auditive et atténuer la stigmatisation autour de cette question. »

Paul Gilbert, guitariste de légende et cofondateur du groupe de rock Mr. Big, portera ce message au Japon le 28 février, en expliquant que les musiciens et les fans de musique doivent protéger leurs tympans pour continuer à profiter de leur passion.

Par le biais d’affichages percutants à Shibuya, Paul aidera les enfants et les adolescents à comprendre les risques liés à l’exposition au bruit et les encouragera à adopter des habitudes d’écoute raisonnables. Son message : c’est en protégeant notre audition aujourd’hui que nous pourrons protéger nos passions demain.

Sara Mearns, danseuse étoile au New York City Ballet, sera la star de la campagne sur Times Square à New York le 2 mars, en partageant un message axé sur la confiance en soi. Elle mettra l’accent sur l’idée de ne pas limiter ses ambitions à cause de problèmes d’audition, en expliquant que les technologies d’aide auditive modernes permettent de ne pas s’isoler, de garder confiance et de profiter pleinement de la vie.

« Chez Phonak, nous sommes fiers qu’Emma, Paul et Sara utilisent leur visibilité et leur influence pour faire entrer la santé auditive dans les conversations de tous les jours dans le monde entier, observe Oliver Frank, vice-président de Phonak Marketing. En diffusant ce message sur des sites emblématiques, nous voulons qu’un maximum de personnes puissent reconnaître que la santé auditive n’est pas une option facultative. Il s’agit d’une question de santé publique prioritaire, surtout pour la prochaine génération. »

Ensemble, Phonak et ses ambassadeurs partagent un même message :

Ne cessez jamais de rêver. Protégez votre audition.

Pour en savoir plus sur la campagne de Phonak pour la Journée mondiale de l’audition et découvrir les ambassadeurs Phonak, consultez le site https://www.phonak.com/en-int/meet-our-ambassadors

Suivez les ambassadeurs sur Instagram : @emma_meesseman @paulgilbert_official @saramearns

À propos de Phonak

Life is on. Depuis 1947, Phonak se consacre à l’amélioration de la qualité de vie pour les personnes souffrant de perte auditive. Soixante-quinze ans plus tard, notre passion pour la création de solutions auditives puissantes est toujours intacte, car notre but est d’aider nos clients à s’épanouir physiquement, socialement et émotionnellement. En offrant le portefeuille de solutions auditives le plus vaste du secteur, nous nous engageons à créer un monde où « la vie s’exprime ».

Chez Phonak, l’innovation ne se limite pas aux produits. Nous nous efforçons de changer la perception des personnes souffrant de perte auditive. Pour cela, nous luttons contre les idées reçues à l’égard des aides auditives et favorisons la sensibilisation concernant la façon dont l’audition s’inscrit dans le contexte global de la santé.

À propos de Sonova

Sonova est le leader mondial des solutions de protection auditive innovantes : des appareils audio personnels aux systèmes de communication sans fil, en passant par les services d’audiologie, les aides auditives et les implants cochléaires. Le groupe a été fondé en 1947 et son siège social est situé à Stäfa, en Suisse. Sonova est présente sur quatre marchés : les équipements auditifs, les services d’audiologie, les appareils audio grand public et les implants cochléaires. Ses marques principales sont Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (sous licence) et Advanced Bionics, auxquelles s’ajoutent des marques régionales reconnues. Les canaux mondiaux diversifiés du groupe pour la vente et la distribution sont mis au service d’une clientèle en pleine croissance dans plus de 100 pays. Pour l’exercice financier 2024-2025, le groupe a généré 3,9 milliards de CHF, avec un bénéfice net de 547 millions de CHF. Environ 18 000 employés s’efforcent de donner vie à la vision de Sonova, un monde où chacun peut profiter du plaisir d’entendre.

Sonova est engagée depuis longtemps dans l’innovation et s’est classée au douzième rang des entreprises les plus innovantes en Europe en 2025 dans le classement du magazine Fortune, qui a fait son choix parmi 300 entreprises dans 21 pays et 16 secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.sonova.com

À propos de l’Organisation mondiale de la santé

Fondée en 1948, l’OMS est l’institution spécialisée des Nations Unies qui met en rapport les nations, les partenaires et les personnes pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations vulnérables afin d’amener chaque personne, où qu’elle habite, au niveau de santé le plus élevé possible.

L’OMS dirige les efforts mondiaux visant à étendre la couverture sanitaire universelle. Elle dirige et coordonne les interventions dans les situations d’urgence sanitaire à l’échelle mondiale. Et elle favorise l’amélioration de la santé, de la grossesse à la vieillesse. Les objectifs du « triple milliard » de l’Organisation correspondent à un plan ambitieux qui s’appuie sur des politiques et des programmes fondés sur la science, pour que chacune et chacun dans le monde soit en bonne santé.

