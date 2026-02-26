In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, gli ambassador di Phonak puntano i riflettori sulla salute dell’udito delle generazioni future

STÄFA, Svizzera, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phonak, leader mondiale in soluzioni uditive innovative, il 3 marzo celebrerà la Giornata Mondiale dell’Udito con una campagna globale su tre continenti che porrà l’accento sulla salute dell’udito dei giovani. Assieme ai suoi tre ambassador internazionali, Phonak incoraggia bambini e adolescenti a proteggere il proprio udito, a comprendere i rischi della perdita uditiva e ad avere la sicurezza di poter sognare in grande grazie al supporto della moderna tecnologia acustica.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutto il mondo circa 90 milioni di bambini di età compresa tra i 5 e i 19 anni convivono con un deficit uditivo. Molti casi che non vengono diagnosticati o che potrebbero essere prevenuti hanno un impatto duraturo sullo sviluppo della parola e del linguaggio, sull’apprendimento, sulla fiducia in sé stessi e sull’integrazione sociale. La Giornata Mondiale dell’Udito di quest’anno si concentra in particolare sui giovani e sull’importanza di un intervento tempestivo.

Gli ambassador di Phonak usano la loro voce e le loro piattaforme per raggiungere la nuova generazione, incoraggiandola a proteggere ciò che è prezioso: il proprio udito; inoltre, ricordano ai giovani affetti da deficit uditivo che la tecnologia consente di avere una vita piena e di perseguire i propri obiettivi senza barriere. In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito, grandi display digitali e installazioni punteranno i riflettori sull’importanza della cura dell’udito in spazi pubblici iconici come la stazione centrale di Anversa in Belgio, l’incrocio di Shibuya in Giappone e Times Square negli Stati Uniti, in modo da rendere i loro messaggi visibili a milioni di persone.

La cestista professionista e campionessa dell’Eurolega Emma Meesseman inaugurerà la campagna della Giornata Mondiale dell’Udito di Phonak in Belgio il 26 febbraio, incoraggiando i giovani a prendere il controllo della propria salute e a sviluppare abitudini durature che proteggano il loro udito. “Mi entusiasma aiutare i bambini a sostenere la propria salute”, ha affermato Emma.

“Possono fare scelte intelligenti sin da piccoli, in special modo quando si tratta del loro udito. Sono orgogliosa di usare la mia piattaforma per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla perdita dell’udito e ridurre i pregiudizi che la accompagnano”.

Paul Gilbert, leggendario chitarrista e cofondatore della rock band Mr. Big, si fa portavoce in Giappone il 28 febbraio per sottolineare che sia i musicisti che gli appassionati di musica devono proteggere il proprio udito per continuare a fare ciò che amano.

Attraverso i display a grande impatto di Shibuya, Paul incoraggia bambini e adolescenti a comprendere i rischi dell’esposizione al rumore e ad adottare abitudini di ascolto sane, dimostrando che proteggere l’udito oggi significa preservare le passioni di domani.

Credito fotografico: Mark Mann

Sara Mearns, prima ballerina del New York City Ballet, sarà protagonista della campagna che si terrà il 2 marzo a Times Square, New York City e condividerà un messaggio di fiducia. Sottolinea che i problemi uditivi non dovrebbero mai porre limiti alle ambizioni e che la tecnologia acustica odierna consente alle persone di rimanere in contatto, con fiducia e con una vita piena.

“Phonak è orgogliosa che Emma, Paul e Sara stiano usando la loro visibilità e influenza per far sì che la salute dell’udito diventi un argomento quotidiano in tutto il mondo”, ha dichiarato Oliver Frank, Vicepresidente di Phonak Marketing. “Mostrando questo messaggio in luoghi di interesse internazionali, vogliamo che il maggior numero possibile di persone capisca che la cura dell’udito non è un optional, ma una priorità di salute pubblica, in special modo per la nostra nuova generazione”.

Phonak e i suoi ambassador condividono lo stesso messaggio:

Non smettere mai di sognare. Prenditi cura del tuo udito.

Per maggiori informazioni sulla campagna della Giornata Mondiale dell’Udito di Phonak e incontrare gli ambassador di Phonak, visitare la pagina https://www.phonak.com/en-int/meet-our-ambassadors

Per seguire gli ambassador su Instagram: @emma_meesseman @paulgilbert_official @saramearns

Contatto per le relazioni con i media di Phonak:

Globale

Florence Camenzind

Tel. +41 79 538 7131

E-mail Florence.camenzind@sonova.com Moon Vitiello

Tel. +1 331 219 2535

E-mail moon.vitiello@sonova.com

Per accedere al kit media, visitare questa pagina.

I relativi video trasmessi sugli schermi pubblicitari saranno disponibili alla stessa pagina a partire dal 26 febbraio.

Informazioni su Phonak

life is on. Dal 1947 Phonak si è dedicata al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da un deficit uditivo. Settantacinque anni dopo, la nostra passione di creare soluzioni uditive in grado di cambiare la vita delle persone per aiutarle a prosperare a livello fisico, sociale ed emotivo, è rimasta immutata. Offriamo la più ampia gamma di soluzioni uditive del settore e ci impegniamo a creare un mondo in cui tutti possano vivere appieno la propria vita (la cosiddetta missione “life is on”).

Per Phonak l’innovazione non è limitata ai prodotti. Lavoriamo per cambiare il modo in cui si affronta l’argomento relativo alle persone con un deficit uditivo. Lo facciamo combattendo i pregiudizi che accompagnano gli apparecchi acustici e creando consapevolezza sul fatto che l’udito sia collegato al contesto più ampio di una vita sana.

Informazioni su Sonova

Sonova è leader globale in soluzioni innovative per l’assistenza all’udito: da dispositivi audio personali e sistemi per la comunicazione wireless a servizi di assistenza audiologica, apparecchi acustici e impianti cocleari. Il Gruppo è stato fondato nel 1947 e la sede centrale si trova a Stäfa in Svizzera. Sonova opera attraverso i quattro rami commerciali Hearing Instruments, Audiological Care, Consumer Hearing e Cochlear Implants, i marchi principali Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (su licenza) e Advanced Bionics, così come noti marchi regionali. I canali di vendita e distribuzione del Gruppo diversificati a livello globale servono una clientela in continua crescita in oltre 100 Paesi. Il Gruppo ha generato un fatturato di 3,9 miliardi di franchi svizzeri nell’anno finanziario 2024/25, nonché un utile netto di 547 milioni di franchi svizzeri. I circa 18.000 dipendenti lavorano per perseguire la visione di Sonova di un mondo in cui ciascuno possa godere del piacere dell’udito.

Sonova vanta un impegno duraturo nell’ambito delle innovazioni e nel 2025 la rivista Fortune l’ha classificata al 12° posto tra le aziende più innovative d’Europa, dopo averla selezionata tra 300 aziende di 21 Paesi e 16 settori industriali. Per maggiori informazioni, visitare il sito web www.sonova.com

Informazioni sull’Organizzazione Mondiale della Sanità

Fondata nel 1948, l’OMS è l’agenzia delle Nazioni Unite che mette in contatto nazioni, partner e persone per promuovere la salute, garantire la sicurezza nel mondo e assistere le persone vulnerabili, affinché tutti, ovunque, possano raggiungere il massimo livello di salute.

L’OMS guida gli sforzi globali per estendere la copertura sanitaria universale. Si occupa di dirigere e coordinare la risposta mondiale alle emergenze sanitarie. Inoltre, promuove una vita più sana, dall’assistenza durante la gravidanza fino alla terza età. I suoi obiettivi del “Triplo Miliardo” delineano un piano ambizioso per raggiungere un buono stato di salute per tutti in tutto il mondo tramite politiche e programmi basati sulla scienza.

