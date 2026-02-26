Phonak-ambassadeurs vragen aandacht voor gehoorgezondheid bij minderjarigen tijdens World Hearing Day

STÄFA, Zwitserland, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phonak, een wereldleider in innovatieve hooroplossingen, zet tijdens World Hearing Day op 3 maart gehoorgezondheid bij jonge mensen op de kaart. Met een wereldwijde campagne verspreid over drie continenten vraagt het bedrijf aandacht voor dit belangrijke thema. Samen met haar drie internationale ambassadeurs inspireert Phonak kinderen en tieners om hun gehoor te beschermen, de risico's van gehoorverlies te begrijpen en vertrouwen te krijgen met de ondersteuning van moderne gehoortechnologie.

Volgens de World Health Organization hebben wereldwijd zo'n 90 miljoen kinderen en jongeren tussen de 5 en 19 jaar last van gehoorverlies. In veel gevallen blijft een juiste diagnose uit of had gehoorverlies voorkomen kunnen worden, en heeft het een blijvende impact op de spraak- en taalontwikkeling, het leervermogen, het zelfvertrouwen en de volwaardige deelname aan de maatschappij. Tijdens World Hearing Day wordt dit jaar extra aandacht gevraagd voor de jeugd en het belang van vroegtijdige actie.

Phonak-ambassadeurs zetten hun stem en platform in om de jeugd aan te spreken en hen te stimuleren om zuinig te zijn op dat wat zo kostbaar is: hun gehoor. Tegelijkertijd maken ze jonge mensen met gehoorverlies ervan bewust dat ze met behulp van technologie volwaardig kunnen deelnemen aan het leven en hun doelen zonder beperkingen kunnen nastreven. Op World Hearing Day wordt het belang van gehoorzorg in de schijnwerpers gezet met behulp van enorme digitale schermen en installaties op iconische openbare locaties, waaronder het Centraal Station van Antwerpen (België), Shibuya Crossing (Japan) en Times Square (Verenigde Staten). Zo maken ze hun boodschap zichtbaar voor miljoenen mensen.

Professioneel basketbalspeelster en EuroLeague-kampioen Emma Meesseman trapt op 26 februari de World Hearing Day-campagne voor Phonak af in België. Hiermee moedigt ze jonge mensen aan om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid en levenslange gewoontes aan te leren die hun gehoor beschermen. “Ik zet me met passie in om kinderen te leren hoe ze goed voor hun eigen gezondheid kunnen zorgen,” zegt Emma.

“Ze kunnen al vroeg in hun leven slimme keuzes maken, zeker als het gaat om hun gehoor. Ik ben er trots op mijn platform te gebruiken om gehoorverlies onder de aandacht te brengen en het stigma eromheen te verminderen.”

Legendarisch gitarist en mede-oprichter van de rockband Mr. Big, Paul Gilbert, brengt op 28 februari de boodschap naar Japan, waarbij hij benadrukt hoe belangrijk het voor zowel muzikanten als muziekliefhebbers is om hun gehoor te beschermen, zodat ze kunnen blijven doen waar ze van houden.

Via indrukwekkende schermen in Shibuya laat Paul kinderen en tieners zien wat de gevaren zijn van blootstelling aan hard geluid. Hij stimuleert gezonde luistergewoonten, waarbij hij laat zien dat door nu je gehoor te beschermen, je in de toekomst kunt blijven doen wat je het liefste doet.

Foto: Mark Mann

Sara Mearns, eerste solist bij het New York City Ballet, zal op 2 maart de hoofdrol spelen in de campagne op Times Square in New York, waarbij ze een boodschap van vertrouwen deelt. Ze benadrukt dat gehoorproblemen ambitie nooit in de weg mogen staan, en dat moderne hoortechnologie ervoor zorgt dat mensen verbonden, zelfverzekerd en midden in het leven blijven staan.

“Bij Phonak zijn we er trots op dat Emma, Paul en Sara hun zichtbaarheid en invloed gebruiken om gehoorgezondheid wereldwijd bespreekbaar te maken,” zegt Oliver Frank, Vice President Phonak Marketing. “Met deze boodschap op wereldwijd bekende plekken willen we bewustzijn creëren: gehoorzorg is geen optie, maar een absolute prioriteit voor de volksgezondheid, met name voor onze kinderen.”

Samen dragen Phonak en haar ambassadeurs één boodschap uit:

Never stop dreaming. Care for your hearing.

Over Phonak

life is on. Sinds 1947 zet Phonak zich in om de levenskwaliteit van mensen met gehoorverlies te verbeteren. Vijfenzeventig jaar later is onze passie voor het creëren van levensveranderende hooroplossingen, die mensen helpen fysiek, sociaal en emotioneel optimaal te functioneren, onverminderd groot. Door het aanbieden van het breedste assortiment aan hooroplossingen in de sector, zetten we ons in voor een wereld waarin iedereen volop van het leven kan genieten. Life is on.

Bij Phonak blijft innovatie niet beperkt tot producten. Wij zetten ons in om de beeldvorming over mensen met gehoorverlies te veranderen. We doorbreken het stigma rondom hoortoestellen en laten zien hoe gehoor deel uitmaakt van een gezonde levensstijl.

Over Sonova

Sonova is een toonaangevende fabrikant van innovatieve hooroplossingen: van persoonlijke audioapparatuur en draadloze communicatiesystemen tot audiologische zorg, hoortoestellen en cochleaire implantaten. De groep werd opgericht in 1947 en het hoofdkantoor is gevestigd in Stäfa, Zwitserland. Sonova is actief via vier divisies – hoortoestellen, audiologische zorg, consumentenaudio en cochleaire implantaten – en de centrale bedrijfsmerken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (onder licentie) en Advanced Bionics, evenals erkende regionale merken. De wereldwijd gediversifieerde verkoop- en distributiekanalen van de Groep bedienen een voortdurend groeiend klantenbestand in meer dan 100 landen. In het boekjaar 2024/25 heeft de Groep een omzet gegenereerd van CHF 3,9 miljard en een nettowinst van CHF 547 miljoen. Zo'n 18.000 medewerkers van Sonova zetten zich elke dag opnieuw in voor een wereld waarin iedereen kan horen en genieten van een leven zonder beperkingen.

Sonova zet zich al jarenlang in voor innovatie en stond in 2025 op de twaalfde plaats in de ranglijst van meest innovatieve bedrijven in Europa van het magazine Fortune, samengesteld uit 300 bedrijven in 21 landen en 16 sectoren. Kijk voor meer informatie op www.sonova.com

Over de World Health Organization

De World Health Organization (WHO), opgericht in 1948, is de organisatie van de Verenigde Naties die naties, partners en mensen verbindt om gezondheid te bevorderen, de wereld veilig te houden en de kwetsbaren te dienen, zodat iedereen, overal, het hoogst haalbare niveau van gezondheid kan bereiken.

De WHO voert de wereldwijde regie over het vergroten van de toegang tot universele gezondheidszorg. Wij geven leiding aan en coördineren de wereldwijde respons op noodsituaties op het gebied van gezondheid. We bevorderen een gezonder leven voor iedereen – van zwangere vrouwen tot ouderen. Onze 'Triple Billion'-doelen vormen een ambitieus plan om wereldwijd een goede gezondheid voor iedereen te bereiken door middel van wetenschappelijk onderbouwd beleid en programma's.

