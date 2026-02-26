Bouygues : Résultats 2025 du Groupe très solides et cash-flow libre record

Paris, le 26 février 2026

Résultats 2025 du Groupe très solides et cash-flow libre record

Stabilité du chiffre d’affaires du Groupe à 56,9 Md€ . Il intègre des impacts de change d’environ -580 M€ sur l’année dont environ -560 M€ sur le second semestre.

du Groupe à . Il intègre des impacts de change d’environ -580 M€ sur l’année dont environ -560 M€ sur le second semestre. Hausse significative du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) à 2 655 M€ (+120 M€ sur un an), au-delà des objectifs du Groupe

à (+120 M€ sur un an), au-delà des objectifs du Groupe Progression du résultat net part du Groupe à 1 138 M€ (+80 M€ sur un an), malgré la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France pour un montant de 69 M€.

à (+80 M€ sur un an), malgré la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France pour un montant de 69 M€. Cash-flow libre avant BFR du Groupe à 1 808 M€, un niveau historiquement élevé et en progression pour la 3 ème année consécutive .

du Groupe à 1 808 M€, un et en . La variation des BFR s’élève à +941 M€ sur l’année, soit +3 Md€ environ cumulés sur 3 ans

Forte amélioration de l’endettement financier net à fin décembre 2025 à 4 204 M€ , en baisse de 1 862 M€ sur un an. Trésorerie nette à un plus haut historique au sein de la Division Construction.

à fin décembre 2025 à , en baisse de 1 862 M€ sur un an. Trésorerie nette à un plus haut historique au sein de la Division Construction. Très bonne exécution du plan stratégique Perform chez Equans , en termes de rentabilité et de génération de trésorerie.

, en termes de rentabilité et de génération de trésorerie. Hausse du dividende à 2,10€1 par action au titre de l’année 2025, +5% par rapport à 2024.

Le conseil d’administration de Bouygues s’est réuni le 25 février 2026 sous la présidence de Martin Bouygues et a arrêté les comptes de l’année 2025.

CHIFFRES-CLÉS

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 56 877 56 752 +0,2% a Résultat opérationnel courant des activités 2 655 2 535 +120 Marge des activités 4,7% 4,5% +0,2 pt Résultat opérationnel courant ᵇ 2 555 2 438 +117 Résultat opérationnel ᶜ 2 331 2 242 +89 Résultat financier (410) (392) -18 Résultat net part du Groupe hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 1 207 1 058 +149 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (69) d 0 -69 Résultat net part du Groupe yc contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 1 138 1 058 +80





(millions d’euros) À fin déc. 2025 À fin déc. 2024 Variation Excédent (+) / Endettement (-) financier net (4 204) (6 066) +1 862

(a) +0,7% à périmètre et change constants

(b) Dont -100 M€ d’amortissement de PPA en 2025 et -97 M€ en 2024

(c) Dont -224 M€ de résultat non courant en 2025 et -196 M€ en 2024

(d) Quote-part du Groupe. La contribution totale exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France s’élève à -81 M€

Le chiffre d’affaires annuel 2025 s’établit à 56,9 milliards d’euros, stable sur un an 2 . À change constant, le chiffre d’affaires augmente de 1,3% sur un an. Les impacts de change constatés sur l’année s’élèvent à environ -580 millions d’euros, et sont quasi-intégralement concentrés sur le second semestre (impact d’environ -560 millions d’euros). Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 15 milliards d’euros, en hausse de 0,5% à change constant par rapport au quatrième trimestre 2024.

annuel 2025 s’établit à 56,9 milliards d’euros, stable sur un an . À change constant, le chiffre d’affaires augmente de 1,3% sur un an.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 2 655 millions d’euros, soit une progression de 120 millions d’euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par les Métiers de la construction, et par Equans.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 138 millions d’euros 3 , en hausse de 80 millions d’euros sur un an. Hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, il s’établit à 1 207 millions d’euros, en amélioration de 149 millions d’euros sur un an. Le résultat net part du Groupe intègre en particulier : Des amortissements et dépréciations des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) de

-100 millions d’euros (contre -97 millions d’euros en 2024) ; Un résultat non courant 4 ne reflétant pas la performance opérationnelle des métiers de

-224 millions d’euros (contre -196 millions d’euros en 2024) ; Un résultat financier de -410 millions d’euros. Pour rappel, le résultat financier s’établissait à

-392 millions d’euros en 2024 ;

s’établit à 1 138 millions d’euros , en hausse de 80 millions d’euros sur un an. Hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France, il s’établit à 1 207 millions d’euros, en amélioration de 149 millions d’euros sur un an. Le résultat net part du Groupe intègre en particulier :

Une charge d’impôt de 655 millions d’euros (contre 617 millions d’euros en 2024), alourdie par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France de 81 millions d’euros5. La part des minoritaires au titre de cette contribution exceptionnelle représente 12 millions d’euros.

Au total, les effets sur le résultat net part du Groupe de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale en France, votées au 1er trimestre 2025, sont d’environ 93 millions d’euros, conformément aux prévisions du Groupe.

Le cash-flow libre avant BFR atteint 1 808 millions d’euros sur l’année. Ce niveau record traduit les efforts réalisés par l’ensemble des Métiers tout au long de l’année 2025. Il inclut un ensemble d’éléments non récurrents chez Bouygues Telecom, pour un montant global de 220 millions d’euros environ, incluant la cession des actifs détenus par la société Infracos6, la résolution de différents litiges et la surtaxe d’impôt sur les sociétés.

L’endettement financier net s’établit à 4,2 milliards d’euros à fin décembre 2025, en amélioration de 1,9 milliard d’euros par rapport à fin décembre 2024. Le ratio d’endettement net7 s’élève à 28% à fin décembre 2025 (contre 42% à fin décembre 2024).

DIVIDENDE

Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 23 avril 2026 le versement d’un dividende de 2,10 euros par action au titre de l’exercice 2025, en hausse de 5% par rapport à l’exercice 2024. Les dates de détachement et de paiement sont respectivement fixées aux 28 et 30 avril 2026.

PERSPECTIVES 2026

Perspectives du Groupe

Les Métiers de Bouygues sont porteurs, leur diversité permet au Groupe de se développer dans la durée et de démontrer sa grande résilience. Dans un environnement macro-économique et géopolitique très incertain, le Groupe restera agile pour s’adapter aux évolutions de ses différents marchés.

Le Groupe vise, pour 2026 :

une stabilité du chiffre d’affaires à taux de change constants,

un maintien du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) à un niveau historiquement élevé, après plusieurs années d’amélioration significative.

L’amélioration du ROCA d’Equans permettra de compenser la baisse attendue du ROCA de TF1 en lien avec les tensions anticipées sur le marché publicitaire linéaire, et de celui de Bouygues Telecom en lien avec la hausse prévue des amortissements.

Perspectives d’Equans

Equans poursuit le déploiement de son plan stratégique, et vise pour 2026 :

un chiffre d’affaires stable par rapport à 2025, à taux de change constants,

une marge des activités de 5%, en avance d’un an sur les objectifs fixés lors du Capital Markets Day (CMD) 2023,

(CMD) 2023, un taux de conversion de 80% à 100% du ROCA en cash-flow8 avant Besoin en Fonds de Roulement (BFR).

Equans organisera un nouveau CMD en fin d’année 2026.

Perspectives de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom confirme les objectifs fixés pour 2026. Il vise ainsi :





un chiffre d’affaires facturé aux clients 9 et un EBITDA après Loyer 10 proche de 2025, et en croissance modeste par rapport à 2023 hors La Poste Telecom,

et un EBITDA après Loyer proche de 2025, et en croissance modeste par rapport à 2023 hors La Poste Telecom, des investissements d’exploitation bruts 11 proches de 1,3 milliard d’euros (hors fréquences), confirmant une baisse après le pic de capex observé ces 5 dernières années,

proches de 1,3 milliard d’euros (hors fréquences), confirmant une baisse après le pic de capex observé ces 5 dernières années, un FCF avant BFR12 d’environ 600 millions d’euros hors La Poste Telecom, et avant impact de la surcharge d’IS (impôt sur les sociétés). Le FCF avant BFR incluant La Poste Telecom et y compris la surcharge d’IS, sera d’environ 500 millions d’euros.

Bouygues Telecom n’exercera pas en 2026 l’option d’achat qui lui permettrait de détenir 51% de la co-entreprise SDAIF13.

Perspectives du groupe TF1

Fort de sa stratégie, de ses nouvelles initiatives digitales, et de sa situation financière solide, les objectifs du groupe TF1 sont les suivants :

Croissance soutenue à deux chiffres du chiffre d’affaires digital 14 en 2026,

en 2026, Viser une politique de dividendes en croissance dans les prochaines années.

Dans un contexte d’évolution rapide des usages et compte-tenu d’un environnement macro-économique et politique demeurant instable, le marché de la publicité linéaire devrait rester sous forte pression en 2026. Dans cette phase de transition vers le digital, le groupe TF1 entend maintenir en 2026 une marge des activités hors plus-values à un niveau mid-to-high single digit, selon l’évolution du marché linéaire.

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

Division Construction

Fin décembre 2025, le carnet de commandes de la Division Construction (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier) s’établit au niveau très élevé de 32 milliards d’euros, offrant de la visibilité sur l’activité future. Il est en légère baisse de 1% sur un an (et en légère hausse de 1% sur un an à périmètre et change constants).

Il est en hausse en Europe hors France (+2% sur un an), stable en France sur un an, et en baisse à l’international hors Europe (-4% sur un an).

La part du carnet de commandes à fin décembre 2025 à exécuter dans les 12 prochains mois est globalement stable sur un an.

Le carnet de commandes de Colas s’élève à 13,7 milliards d’euros, en hausse de 0,6 milliard d’euros environ, soit +4% sur un an (+6% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Le carnet Route est en baisse de 3% sur un an, et le carnet Rail est en hausse de 17% sur un an.

Colas a enregistré une prise de commandes de 13,7 milliards d’euros au cours de l’année 2025. La prise de commandes dans le Rail est en forte hausse sur un an, bénéficiant de la signature de contrats significatifs, notamment au Royaume-Uni, au Maroc, en France et en Europe du nord. La prise de commandes dans la Route est en légère baisse sur un an : en France, elle est en repli comme attendu en amont des élections municipales de mars 2026 et elle est en hausse à l’international, portée notamment par l’Europe du Nord, et dans une moindre mesure l’Asie Pacifique et le Canada.

Au quatrième trimestre 2025, Colas a par exemple remporté, à travers Miller, un contrat au Canada pour l’entretien et l’amélioration des infrastructures routières en Ontario, pour environ 90 millions d’euros, et à travers Destia, le contrat du tramway de Vantaa en Finlande pour environ 200 millions d’euros.

Le carnet de commandes de Bouygues Construction s’établit à 17,5 milliards d’euros à fin décembre 2025, en baisse de 0,7 milliard d’euros environ, soit -4% sur un an (-2% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Il est soutenu par les pôles Bâtiment France et Bâtiment International, dont les carnets augmentent respectivement de 11% et 12% sur un an, tandis que le carnet Travaux Publics est en recul de 20% sur un an (la base de comparaison 2024 est très élevée compte tenu des contrats significatifs remportés en 2024). La variation du carnet de commandes de Bouygues Construction n’est pas représentative, compte tenu des fluctuations liées à l’attribution des grandes affaires.

Sur l’année 2025, Bouygues Construction a enregistré une prise de commandes de 10,1 milliards d’euros. Elle est soutenue par la très bonne dynamique des activités de fonds de commerce (soit les contrats inférieurs à 100 millions d’euros), qui atteignent un niveau record et représentent 68% de la prise de commandes totale de l’année. Bouygues Construction a remporté plusieurs contrats de plus de 100 millions d’euros sur l’année, et notamment au quatrième trimestre deux contrats de datacenters, l’un en Australie et l’autre en France, l’ensemble représentant plus de 400 millions d’euros.

Enfin, Bouygues Immobilier continue de faire face à un environnement de marché difficile. En France, les indicateurs de développement et commerciaux s’améliorent, avec des dépôts et obtentions de permis de construire en amélioration, des réservations Logement en hausse sur un an à 1,3 milliard d’euros, et du taux de désistement en amélioration. Dans le Tertiaire, l’activité commerciale reste à l’arrêt. Le carnet de commandes s’établit à 0,8 milliard d’euros, en repli de 16% sur un an (-9% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). La baisse du carnet de commandes est essentiellement liée à la cession des activités en Pologne en juillet 2025 pour environ 65 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires de la Division Construction s’établit à 27,8 milliards d’euros15 en 2025, en hausse de 1% sur un an (+3% à périmètre et change constants).

Le chiffre d’affaires de Colas s’élève à 16,0 milliards d’euros, en légère progression de 1% sur un an (+2% à périmètre et change constants). Le Rail progresse de 13% sur un an, tandis que la Route est stable sur un an, dont +3% en France et -2% à l’International.

Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction atteint 10,6 milliards d’euros, en augmentation de 3% sur un an (+4% à périmètre et change constants) une hausse portée par ses trois pôles, à savoir les Travaux Publics (+3% sur un an), le Bâtiment France (+4% sur un an) et le Bâtiment International (+3% sur un an).

Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier est en baisse de 4%16 sur un an à 1,4 milliard d’euros, et en hausse de 1% à périmètre et change constants.

Le ROCA de la Division Construction s’établit à 982 millions d’euros sur l’année 2025, en amélioration de 155 millions d’euros sur un an, une progression portée par les trois Métiers. La marge de ROCA de la Division Construction progresse de 0,5 point sur un an et atteint 3,5%.

Le ROCA de Colas s’établit à 586 millions d’euros, en hausse de 34 millions d’euros sur un an. La marge des activités s’établit à 3,7%, soit une légère hausse de 0,2 point sur un an.

Le ROCA de Bouygues Construction s’améliore de 50 millions d’euros et atteint 376 millions d’euros sur l’année 2025. La marge des activités s’établit à 3,5%, soit une hausse de 0,3 point sur un an.

Enfin, le ROCA de Bouygues Immobilier s’établit à 20 millions d’euros contre -51 millions d’euros en 2024. Il inclut quelques éléments ponctuels, représentant au total un montant de +24 millions d’euros, avec en particulier la cession des activités en Pologne, et bénéficie de la poursuite des effets positifs des économies de coûts de structure réalisées en 2024.

Equans

Le carnet de commandes d’Equans s’établit à 25,4 milliards d’euros à fin décembre 2025, stable sur un an, et en hausse de 1% à change constant et hors principales cessions et acquisitions. Sur l’année 2025, Equans a enregistré une prise de commandes de 18,3 milliards d’euros, stable sur un an, qui reflète la stratégie de sélectivité des affaires, en particulier sur les grands projets. La prise de commandes sur les contrats inférieurs à 5 millions d’euros est en hausse sur un an, représentant plus des deux tiers de la prise de commandes totale de l’année. Equans a constaté une progression sur l’année, trimestre après trimestre, de la prise de commandes sur les datacenters en Amérique du Nord. Elément important de la stratégie d’Equans, la marge sous-jacente de la prise de commandes continue de s’améliorer graduellement.

Equans a réalisé, en 2025, un chiffre d’affaires de 18,7 milliards d’euros, en baisse de 2% sur un an (-2% à périmètre et change constants). Tout en constatant un attentisme dans certains secteurs d’activité en 2025, Equans a poursuivi sa sortie proactive d’activités non stratégiques et non performantes, résiduelles, au cours de l’année.

Le ROCA d’Equans atteint 820 millions d’euros sur l’année 2025, en forte hausse de 140 millions d’euros sur un an. La marge des activités s’établit à 4,4%, en hausse de 0,8 point sur un an, soulignant la poursuite de la bonne exécution du plan Perform.

Les activités d’Equans sont au cœur des transitions environnementale, numérique et industrielle. Au regard des objectifs du plan Perform fixés lors du Capital Markets Day de 2023, le bilan à fin 2025 est très satisfaisant :

Le chiffre d'affaires d'Equans atteint 18,7 milliards d'euros en 2025, soit une croissance de 6% sur la période 2023-2025, et de 2% en taux de croissance annuel moyen. Au cours de cette période, Equans a conduit la sortie proactive des activités non stratégiques et non performantes, qui ont impacté le chiffre d’affaires à hauteur de -600 millions d’euros environ sur les deux dernières années, et observé de l’attentisme en 2025 dans certains secteurs d’activité. Equans a par ailleurs concrétisé, en 2025, ses premières opérations de croissance externe ciblées qui représentent un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros environ en année pleine.

Une marge des activités en avance sur les objectifs fixés lors du CMD 2023 avec un quasi-doublement entre fin 2022 (proforma de marge des activités à 2,3%) et fin 2025. La marge des activités atteint 4,4% en 2025, sensiblement supérieure à l’objectif « proche de 4% » communiqué lors du CMD en 2023 17 . Les 5 leviers identifiés ( pricing , procurement , bug killer 18 , BPC recovery 19 et productivity ) ont tous contribué positivement à l’amélioration de la marge des activités.

. Les 5 leviers identifiés ( , , , et ) ont tous contribué positivement à l’amélioration de la marge des activités. Une très forte génération de trésorerie sur la période 2023-2025 : le taux de conversion du ROCA en cash-flow avant BFR20 est en ligne avec l’objectif fixé lors du CMD 2023 (entre 80% et 100%), et dans le haut de la fourchette cible en 2024 et 2025 (85,5% en 2023, 98,4% en 2024 et 96,3% en 2025). L'excédent financier net à fin décembre 2025 s'élève à 2,1 milliards d'euros, et bénéficie d’une génération de trésorerie de l’ordre de 3 milliards d’euros depuis l’acquisition d’Equans, tenant compte de la distribution aux actionnaires d’environ 730 millions d’euros entre 2023 et 2025.





Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a atteint ses objectifs 2025 :

Le chiffre d’affaires facturé aux clients est en hausse par rapport à 2024, incluant La Poste Telecom et proche de 2024, à périmètre constant et hors La Poste Telecom 21 ;

; L'EBITDA après Loyer s'élève à 2 042 millions d'euros, proche de 2024 ;

Les investissements d’exploitation bruts représentent 1,48 milliard d'euros en ligne avec l'objectif d'environ 1,5 milliard d'euros, hors fréquences.





La performance commerciale de Bouygues Telecom dans le Fixe reste solide, en volume et en valeur. L’opérateur continue de profiter de la bonne dynamique constatée sur les offres BiG et B&YOU Pure Fibre lancées en fin d’année 2024, qui se traduit notamment par une amélioration de la satisfaction client et du churn. Il bénéficie également du lancement prometteur des offres Fixe de La Poste Telecom en septembre 2025.

À fin décembre 2025, le parc de clients FTTH atteint 4,7 millions d’abonnés, Bouygues Telecom ayant attiré 511 000 nouveaux clients sur l’année 2025, dont 139 000 sur le quatrième trimestre. Le parc Fixe comprend au total 5,4 millions de clients, soit 267 000 nouveaux clients sur l’année 2025, dont 83 000 sur le quatrième trimestre. La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 86%, contre 81% un an auparavant. Bouygues Telecom continue d’étendre sa présence géographique sur l’ensemble du territoire national, avec 40,7 millions de prises FTTH déjà commercialisées. Au quatrième trimestre, l’ABPU Fixe est en hausse de 0,4€ sur un an, à 33,8€ par client par mois.

Bouygues Telecom affiche une bonne performance commerciale dans le Mobile, dans un environnement concurrentiel. Les effets positifs de sa nouvelle stratégie initiée avec BiG se poursuivent sur la satisfaction client, le churn et le nombre de clients convergents. Le parc forfait Mobile hors MtoM compte 18,6 millions de clients, avec 316 000 nouveaux clients sur l’année 2025, dont 86 000 sur le quatrième trimestre.

Au quatrième trimestre, l’ABPU Mobile incluant La Poste Telecom s’établit à 17,3€ par client par mois22, stable par rapport au troisième trimestre, dans un contexte de marché toujours concurrentiel, avec des prix bas à l’acquisition de nouveaux clients sur les forfaits digitaux, et intègre un effet dilutif de La Poste Telecom, comme observé les trimestres précédents.

Le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 6,5 milliards d’euros, en hausse de 4% sur un an, portée par La Poste Telecom. Il est quasi-stable sur un an hors La Poste Telecom, la hausse du Fixe compensant la baisse du Mobile. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur est en hausse de 4% sur un an, porté par la hausse du chiffre d’affaires Services (+3% sur un an), et du chiffre d’affaires Autres (+5% sur un an), composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux.

L’EBITDA après Loyer atteint 2 042 millions d’euros en 2025, stable sur un an, et inclut, comme attendu, une contribution limitée de La Poste Telecom. La stabilité de l’EBITDA après Loyer reflète la croissance du chiffre d’affaires facturé aux clients et la poursuite des efforts de maîtrise des coûts, ainsi que l’augmentation des coûts de l’énergie (Bouygues Telecom ne bénéficiant plus, depuis fin 2024, des couvertures très favorables sur les prix de l’énergie). La marge d’EBITDA après Loyer s’établit à 31,7%, en repli de 1,0 point sur un an, en lien notamment avec la dynamique de conquête dans le Fixe.

Le ROCA de Bouygues Telecom s’élève à 674 millions d’euros, en baisse de 121 millions d’euros sur un an. Cette diminution attendue s’explique par l’augmentation des dotations aux amortissements en lien avec la trajectoire d’investissements d’exploitation bruts. Le résultat opérationnel courant est de 639 millions d’euros, et inclut 35 millions d’euros d’amortissement de PPA. Le résultat opérationnel s’établit à 648 millions d’euros, et comprend un résultat non courant de +9 millions d’euros.

Les investissements d’exploitation bruts hors fréquences s’élèvent à 1,48 milliard d’euros en 2025. Les cessions atteignent 393 millions d’euros sur l’année 2025, un montant en forte hausse par rapport à 2024, en lien principalement avec la cession des actifs détenus par la société Infracos23 pour 322 millions d’euros.

TF1

En 2025, le groupe TF1 a progressé sur toutes les cibles commerciales : chez les FRDA < 5024, la part d’audience s’établit à 34,5% (en hausse de 1 point sur 1 an), et chez les individus âgés de 25 à 49 ans, elle s’établit à 30,9% (en hausse de 0,4 point sur un an). TF1+ s’inscrit comme une plateforme de streaming gratuite de référence avec 38 millions de streamers mensuels en moyenne en 2025 (en hausse de 5 millions sur un an).

Le chiffre d’affaires du groupe TF1 s’élève à 2,3 milliards d’euros en 2025, en baisse de 3% sur un an (-1% à périmètre et change constants) dans un contexte publicitaire dégradé :

Le chiffre d’affaires Média s’élève à 1,9 milliard d’euros, en repli de 4% sur un an, avec un chiffre d’affaires publicitaire en baisse de 4% sur un an. La forte dynamique de croissance de TF1+ se maintient (+36% sur un an) et continue de démontrer l’attractivité de la plateforme pour les annonceurs.

Le chiffre d’affaires de Studio TF1 (anciennement Newen Studios) s’établit à 376 millions d’euros en 2025, en hausse de 9% sur un an. Il intègre une contribution de Johnson Production Group (JPG) à hauteur de 44 millions d’euros (contre 24 millions d’euros l’an dernier25).

Le ROCA de TF1 s’élève à 252 millions d’euros, en retrait de 45 millions d’euros sur un an. Pour rappel, le ROCA intégrait, en 2024, une plus-value de 27 millions d’euros liée à la cession de la marque Ushuaïa. En 2025, TF1 a poursuivi la gestion active de son portefeuille générant une plus-value de 38 millions d’euros, avec la cession de My Little Paris et de Play Two durant l’été, et la signature d’un partenariat avec Sony Music Publishing sur des actifs musicaux au quatrième trimestre.

Le ROCA intègre un coût des programmes de 967 millions d’euros. La baisse de 19 millions d’euros par rapport à l’année 2024, reflète notamment l’effet de base lié à l’EURO de football masculin en 2024. La marge des activités s’établit à 11,0%, en baisse de 1,6 point sur un an, en ligne avec l’objectif révisé lors de la publication des résultats du troisième trimestre.

SITUATION FINANCIÈRE

A 17,6 milliards d’euros, la liquidité du Groupe est à un niveau très élevé. Elle est composée de la trésorerie du Groupe à hauteur de 6,4 milliards d’euros, complétée de facilités de crédit moyen et long terme non utilisées de 11,2 milliards d’euros.

L’endettement financier net à fin décembre 2025 s’établit à 4,2 milliards d’euros contre 6,1 milliards d’euros à fin décembre 2024. Il est en amélioration de 1 862 millions d’euros sur un an.

Au cours de l’année 2025, la variation des Besoins en Fonds de Roulement et divers atteint +744 millions d’euros.

Le ratio d’endettement net26 s’établit à 28%, en très forte amélioration par rapport à fin décembre 2024 (42%).

Fin décembre 2025, la maturité moyenne des émissions obligataires du Groupe est de 6,5 ans à un coupon moyen de 3,01% (et un taux effectif moyen de 2,25%). L’échéancier de la dette est bien réparti dans le temps, et la prochaine échéance obligataire est en octobre 2026.

Pour rappel, le 12 septembre 2025, Standard and Poor’s a relevé de négative à stable la perspective associée à la notation A- du Groupe. Ainsi, les notations financières long terme attribuées au Groupe par les agences Moody’s et Standard and Poor’s sont respectivement : A3, perspective stable et A-, perspective stable.

FAITS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS AU 31 DÉCEMBRE 2025

Bouygues Telecom

Le 22 janvier 2026, le consortium composé des trois opérateurs Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange a confirmé l’existence de discussions avec le groupe Altice en vue de l’acquisition potentielle d’une grande partie des activités de télécommunications du groupe Altice en France. Des travaux de due diligences ont été engagés depuis début janvier 2026. Les conditions juridiques et financières de la transaction ne font, jusqu’à ce jour, l’objet d’aucun accord à date. Il n’y a aucune certitude que ce processus aboutisse à un accord qui devra en toute hypothèse être soumis à l’approbation des organes de gouvernance des sociétés concernées et restera sous réserve des conditions usuelles en la matière. Une communication au marché sera faite le moment venu sur l’évolution du projet conformément aux exigences réglementaires applicables.

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

En 2025, le groupe Bouygues a poursuivi ses efforts en matière de RSE.

Sur le volet social de sa stratégie, le Groupe a porté son attention sur l’attractivité et lancé une campagne Promesse Employeur, déployée simultanément en France et au Royaume-Uni à l’automne, puis plus largement en Europe et en Australie en 2026. Son ambition est de mettre en lumière l’exceptionnelle richesse de ses métiers et sa capacité à offrir des parcours professionnels à la hauteur des aspirations de chacun.

Une attention particulière a également été portée sur la mobilité, avec le lancement de son programme boost destiné à encourager la mobilité entre les Métiers du Groupe.

Sur le volet environnemental de sa stratégie, les efforts de réduction des impacts des Métiers du Groupe continuent de se concrétiser, avec une baisse en 2025 de 7% environ de son empreinte carbone globale (scopes 1, 2 et 3) en absolu et de 8% en intensité (TCO 2 / M€ de chiffre d’affaires) sur un an.

Ainsi les émissions de gaz à effet de serre (GES) des Métiers du Groupe atteignent fin 2025 19,5 millions de tonnes équivalent CO 2 , un chiffre en baisse pour la deuxième année consécutive.

Le Groupe rappelle que l’évolution des émissions de GES du Groupe peut varier dans le temps, en fonction des paramètres analysés, des méthodologies de calcul des émissions de GES, ainsi que de la croissance, de la typologie et du mix géographique des activités du Groupe.

GOUVERNANCE

Bouygues SA

Pascal Grangé a, dans la perspective de son départ à la retraite prévu en 2026, remis son mandat de directeur général délégué à la disposition du conseil d’administration à effet du 31 décembre 2025.

Création de la Division Construction

Le 12 janvier 2026, le groupe Bouygues annonce avoir regroupé depuis le 1er janvier 2026, ses filiales Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier au sein d’une nouvelle Division Construction, placée sous la responsabilité de Pascal Minault.

Les activités de construction sont au cœur de l’histoire et de la stratégie du groupe Bouygues. Elles réalisent un chiffre d’affaires d’environ 28 milliards d’euros, et comptent environ 97 000 collaborateurs.

La création de la Division Construction a pour objectif d’accélérer le développement de chacun des Métiers de la Construction et d’en renforcer l’attractivité et la rentabilité avec un regroupement qui vise à développer les synergies commerciales, rechercher des gains d’efficacité opérationnelle, renforcer le partage de connaissances et de savoir-faire, et multiplier les opportunités de mobilité interne pour les collaborateurs.

Dans ce cadre, la gouvernance des métiers de la construction du groupe Bouygues évolue comme suit :

Chez Bouygues Construction, les fonctions de président et de directeur général sont dissociées :

Pascal Minault, précédemment président-directeur général, est confirmé dans ses fonctions de président du conseil d’administration ;

Pierre-Eric Saint-André, précédemment directeur général de Bouygues Bâtiment International, est nommé directeur général de Bouygues Construction et intègre le comité de direction générale de Bouygues SA.

Chez Colas :

Pascal Minault est nommé président du conseil d’administration en remplacement de Pascal Grangé ;

Pierre Vanstoflegatte est confirmé dans ses fonctions de directeur général.

Chez Bouygues Immobilier :

Pascal Minault est confirmé dans ses fonctions de président du conseil d’administration ;

Emmanuel Desmaizières est confirmé dans ses fonctions de directeur général.

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration réuni le 25 février 2026 a approuvé les projets de résolutions qui seront soumis à l’assemblée générale des actionnaires du 23 avril 2026 afin notamment de renouveler pour une durée de trois ans les mandats d’administrateur d’Alexandre de Rothschild et de Benoît Maes.

Sous réserve de l’adoption de ces résolutions par l’assemblée générale, la composition du conseil d’administration sera maintenue à 14 administrateurs, dont :

Deux administrateurs représentant les salariés et deux administratrices représentant les salariés actionnaires,

56% de femmes,

50% d’administrateurs indépendants (les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires n’étant pas pris en compte pour ce calcul).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS

23 avril 2026 : assemblée générale (15h00 CET)

7 mai 2026 : résultats du premier trimestre 2026 (7h30 CET)

31 juillet 2026 : résultats du premier semestre 2026 (7h30 CET)

5 novembre 2026 : résultats des neuf premiers mois 2026 (7h30 CET)

Les comptes ont été audités et un rapport avec une certification sans réserve a été émis par les commissaires aux comptes.

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com/resultats.



La présentation des résultats aux analystes se tiendra le 26 février 2026 à 11H (CET).

Les détails de connexion sont disponibles sur le site www.bouygues.com.

La présentation sera disponible avant le démarrage du webcast sur le site www.bouygues.com/resultats.

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans 80 pays environ et riche d’environ 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : Division Construction (Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier) ; énergies et services (Equans), télécoms (Bouygues Telecom) et médias (TF1).

ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L’ANNÉE 2025

CARNET DE COMMANDES DE LA DIVISION CONSTRUCTION

(millions d’euros) À fin déc. 2025 À fin déc. 2024 Variation Colas 13 685 13 124 +4% a Bouygues Construction 17 490 18 185 -4% b Bouygues Immobilier 779 923 -16% c Total 31 954 32 232 -1% d

(a) +6% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(b) -2% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(c) -9% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

(d) +1% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

COLAS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin déc. 2025 À fin déc. 2024 Variation France métropolitaine 3 468 3 674 -6% International et Outre-Mer 10 217 9 450 +8% Total 13 685 13 124 +4%

BOUYGUES CONSTRUCTION, PRISES DE COMMANDES

(millions d’euros) 2025 2024 Variation France 4 424 4 451 -1% International 5 697 8 826 -35% Total 10 121 13 277 -24%

BOUYGUES IMMOBILIER, RÉSERVATIONS

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Logement 1 348 1 402 -4% Tertiaire 59 19 n.s. Total 1 407 1 421 -1%

EQUANS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin déc. 2025 À fin déc. 2024 Variation France 8 409 8 162 +3% International 17 016 17 284 -2% Total 25 425 25 446 0% a

(a) +1% à change constant et hors principales acquisitions / cessions

BOUYGUES TELECOM, PARC CLIENTS

(en milliers) À fin déc. 2025 À fin déc. 2024 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 18 645 18 433 +211 Parc Forfait Mobile hors MtoM 18 592 18 276 +316 Parc total Mobile 27 148 26 810 +338 Parc FTTH 4 693 4 182 +511 Parc total Fixe 5 432 5 165 +267

TF1, PART D’AUDIENCE a

en % À fin déc. 2025 À fin déc. 2024 Variation Total 34,5% 33,5% +1,0 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans Responsables Des Achats

PERFORMANCE FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2025

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU GROUPE

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 56 877 56 752 +0,2% a Résultat opérationnel courant des activités 2 655 2 535 +120 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA)ᵇ (100) (97) -3 Résultat opérationnel courant 2 555 2 438 +117 Autres produits et charges opérationnels (224) c (196) d -28 Résultat opérationnel 2 331 2 242 +89 Coût de l’endettement financier net (212) (187) -25 Charges d’intérêts sur obligations locatives (126) (108) -18 Autres produits et charges financiers (72) (97) +25 Impôt (574) (617) +43 Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées 6 (11) +17 Résultat net des activités poursuivies 1 353 1 222 +131 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (146) (164) +18 Résultat net part du Groupe y.c. contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 1 207 1 058 +149 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France (69) 0 -69 Résultat net part du Groupe hors contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France 1 138 1 058 +80

(a) +0,7% à périmètre et change constants

(b) Purchase Price Allocation (Allocation du prix d’achat)

(c) Dont résultat non courant de -42 M€ chez Colas, -74 M€ chez Bouygues Construction, -60 M€ chez Equans, +9 M€ chez Bouygues Telecom, -9 M€ chez TF1, et -48 M€ chez Bouygues SA

(d) Dont résultat non courant de -56 M€ chez Bouygues Construction, -31 M€ chez Bouygues Immobilier, -96 M€ chez Equans, +41 M€ chez Bouygues Telecom, -18 M€ chez TF1 et -36 M€ chez Bouygues SA

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS DU GROUPE

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Effet change Effet périmètre À PCC ᶜ Division Construction ᵃ 27 845 27 508 +1% +2% 0% +3% dont Colas 16 020 15 907 +1% +2% 0% +2% dont Bouygues Construction 10 618 10 340 +3% +1% 0% +4% dont Bouygues Immobilier 1 388 1 451 -4% 0% +5% +1% Equans 18 699 19 170 -2% +1% 0% -2% Bouygues Telecom 8 098 7 820 +4% 0% -4% 0% TF1 2 297 2 356 -3% 0% +2% -1% Bouygues SA et autres 239 225 n.s. - - n.s. Retraitements intra-Groupe ᵇ (482) (517) n.s. - - n.s. Chiffre d’affaires du Groupe 56 877 56 752 +0,2% +1% -1% +0,7% dont France 28 311 27 639 +2% 0% -1% +1% dont international 28 566 29 113 -2% +2% 0% 0%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs après élimination des opérations intra-Groupe

(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction

(c) À périmètre et change constants

CALCUL DE L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 2 655 2 535 +120 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) (100) (97) -3 Charges d’intérêts sur obligations locatives (126) (108) -18 Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 2 497 2 398 +99 Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées 574 479 +95 Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (376) (470) +94 EBITDA après Loyer du Groupe 5 124 4 737 +387

(a) Voir le glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Division Construction 1 431 1 189 +242 dont Colas 928 836 +92 dont Bouygues Construction 479 383 +96 dont Bouygues Immobilier 24 (30) +54 Equans 1 064 891 +173 Bouygues Telecom 2 042 2 037 +5 TF1 621 680 -59 Bouygues SA et autres (34) (60) +26 EBITDA après Loyer du Groupe 5 124 4 737 +387

(a) Voir le glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DU GROUPE (ROCA) a

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Division Construction 982 827 +155 dont Colas 586 552 +34 dont Bouygues Construction 376 326 +50 dont Bouygues Immobilier 20 (51) +71 Equans 820 680 +140 Bouygues Telecom 674 795 -121 TF1 252 297 -45 Bouygues SA et autres (73) (64) -9 Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 2 655 2 535 +120

(a) Voir le glossaire pour les définitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR L’ANNÉE 2025

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Division Construction 982 -9 973 dont Colas 586 -7 579 dont Bouygues Construction 376 -2 374 dont Bouygues Immobilier 20 0 20 Equans 820 0 820 Bouygues Telecom 674 -35 639 TF1 252 -10 242 Bouygues SA et autres (73) -46 (119) Total 2 655 -100 2 555

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR L’ANNÉE 2024

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Division Construction 827 -9 818 dont Colas 552 -8 544 dont Bouygues Construction 326 -1 325 dont Bouygues Immobilier (51) 0 (51) Equans 680 0 680 Bouygues Telecom 795 -26 769 TF1 297 -8 289 Bouygues SA et autres (64) -54 (118) Total 2 535 -97 2 438

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE (ROC)

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Division Construction 973 818 +155 dont Colas 579 544 +35 dont Bouygues Construction 374 325 +49 dont Bouygues Immobilier 20 (51) +71 Equans 820 680 +140 Bouygues Telecom 639 769 -130 TF1 242 289 -47 Bouygues SA et autres (119) (118) -1 Résultat opérationnel courant du Groupe 2 555 2 438 +117

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Division Construction 857 731 +126 dont Colas 537 544 -7 dont Bouygues Construction 300 269 +31 dont Bouygues Immobilier 20 (82) +102 Equans 760 584 +176 Bouygues Telecom 648 810 -162 TF1 233 271 -38 Bouygues SA et autres (167) (154) -13 Résultat opérationnel du Groupe 2 331 a 2 242 b +89

(a) Dont résultat non courant de -42 M€ chez Colas, -74 M€ chez Bouygues Construction, -60 M€ chez Equans, +9 M€ chez Bouygues Telecom, -9 M€ chez TF1 et -48 M€ chez Bouygues SA

(b) Dont résultat non courant de -56 M€ chez Bouygues Construction, -31 M€ chez Bouygues Immobilier, -96 M€ chez Equans, +41 M€ chez Bouygues Telecom, -18 M€ chez TF1 et -36 M€ chez Bouygues SA

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Division Construction 507 455 +52 dont Colas 295 310 -15 dont Bouygues Construction 248 235 +13 dont Bouygues Immobilier (36) (90) +54 Equans 554 421 +133 Bouygues Telecom 295 376 -81 TF1 72 95 -23 Bouygues SA et autres (290) (289) -1 Résultat net part du Groupe 1 138 1 058 +80

EXCÉDENT (+) / ENDETTEMENT (-) FINANCIER NET PAR MÉTIER

(millions d’euros) À fin déc. 2025 À fin déc. 2024 Variation Colas 1 209 965 +244 Bouygues Construction 4 508 4 033 +475 Bouygues Immobilier (371) (384) +13 Equans 2 097 1 517 +580 Bouygues Telecom (3 738) (3 800) +62 TF1 515 506 +9 Bouygues SA et autres (8 424) (8 903) +479 Excédent (+) / Endettement (-) financier net (4 204) (6 066) +1 862 Obligations locatives courantes et non courantes (3 419) (3 110) -309

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS DU GROUPE

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Division Construction 305 352 -47 dont Colas 229 240 -11 dont Bouygues Construction 75 111 -36 dont Bouygues Immobilier 1 1 0 Equans 169 186 -17 Bouygues Telecom 1 087 a 1 484 -397 TF1 350 280 +70 Bouygues SA et autres 6 0 +6 Investissements d’exploitation nets du Groupe - hors fréquences 1 917 2 302 -385 Fréquences 0 182 -182 Investissements d’exploitation nets du Groupe - y.c. fréquences 1 917 2 484 -567

(a) Les investissements d’exploitation nets de Bouygues Telecom incluent des cessions pour 393 M€, principalement liées à la cession des actifs détenus par la société Infracos pour un montant de 322 M€

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE a DU GROUPE

(millions d’euros) 2025 2024 Variation Division Construction 749 537 +212 dont Colas 437 352 +85 dont Bouygues Construction 341 235 +106 dont Bouygues Immobilier (29) (50) +21 Equans 580 507 +73 Bouygues Telecom 621 301 +320 TF1 85 229 -144 Bouygues SA et autres (227) (124) -103 Cash-flow libre ᵃ du Groupe - hors fréquences 1 808 1 450 +358 Fréquences 0 (182) +182 Cash-flow libre ᵃ du Groupe - y.c. fréquences 1 808 1 268 +540

(a) Voir le glossaire pour les définitions

(b) Inclut un ensemble d’éléments non récurrents, pour un montant global de ~220 M€, incluant la cession des actifs détenus par la société Infracos, la résolution de différents litiges et la surtaxe d’impôt sur les sociétés

GLOSSAIRE

Division Construction : Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier

Activités d’énergies et services : Equans

ABPU (Average Billing Per User) :

Mobile : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et Entreprises, divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites ;

Fixe : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises), divisée par le nombre de clients moyen sur la période.

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes :

Colas, Bouygues Construction, Equans : représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives).

: représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives). Bouygues Immobilier : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des ventes notariées réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).





Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation, ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR) lié à l’activité et du besoin en fonds de roulement lié aux immobilisations d’exploitation.

Chiffre d’affaires Autres (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres ;

les revenus d’itinérance ;

les prestations de services autres que télécoms (construction de sites ou installation de lignes FTTH) ;

le cofinancement publicitaire.

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) :

Il comprend :

le chiffre d’affaires facturé au client, qui intègre : Mobile :



clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée ;

clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ;

le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine ( MtoM ) ;

( ) ; le chiffre d’affaires de l’itinérance ( roaming Visiteurs) ;

Visiteurs) ; le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels ( MVNO ) ; Fixe :

) ; clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements ;

clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV ) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ;

et ) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ; le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;

le revenu des appels entrants Voix et SMS ;

l’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15 ;

l’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liés aux mises en services.

Churn : « taux d’attrition » en français, désigne le taux de désabonnement ou de perte de clientèle au cours d'une période donnée. Étroitement lié au concept de fidélisation client, il est particulièrement utilisé par les opérateurs télécom pour se référer au taux de clients ayant changé d’opérateur.

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant, après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives, corrigé des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et autres dépréciations, ainsi que des effets liés aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots conservés.

Évolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

à change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison ;

à périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante : en cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison ; en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours.



Excédent / Endettement financier net : il s’agit de la somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie, soldes créditeurs de banque, dettes financières non courantes et courantes et juste valeur des instruments financiers. L’excédent / endettement financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement financier net sont présentés en note 9 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2025 disponible sur le site internet du groupe Bouygues.

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition de l’Arcep).

Groupe (ou le « groupe Bouygues ») : désigne la société Bouygues SA et toute entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, par la société Bouygues SA au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce français.

Liquidité : somme de la trésorerie disponible, de la juste valeur des instruments financiers de couverture et des lignes de crédit moyen et long terme confirmées et non utilisées.

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services.

Métier : désigne chacune des six grandes filiales du groupe Bouygues (Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Equans, Bouygues Telecom et TF1).

MtoM : les communications Machine-To-Machine ou MtoM consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles, généralement sans intervention humaine.

Prises FTTH sécurisées : prises pour lesquelles l’horizontal est déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation.

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation.

Prise de commandes (Colas, Bouygues Construction, Equans) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée

logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés ;

immeubles de bureaux : enregistrés dans les réservations à la vente notaire.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations ;

s’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion.

Résultat opérationnel courant des activités (ROCA) : le résultat opérationnel courant des activités correspond au résultat opérationnel courant avant prise en compte des amortissements et dépréciations des actifs incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA).

Trésorerie disponible : somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie et juste valeur positive des instruments de couverture.

Wholesale : marché de la vente en gros aux opérateurs de communications électroniques.

1 Proposé par le conseil d’administration à l’assemblée générale du 23 avril 2026

2 +0,7% à périmètre et change constants

3 L’impact de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France sur le résultat net part du Groupe de l’année 2025 s’élève à -69 M€ et se décompose comme suit : -35 M€ au titre de l’exercice 2024 et -34 M€ au titre de l’exercice 2025

4 Dont résultat non courant de -42 M€ chez Colas, -74 M€ chez Bouygues Construction, -60 M€ chez Equans, +9 M€ chez Bouygues Telecom, -9 M€ chez TF1 et -48 M€ chez Bouygues SA. La charge non courante liée au management incentive plan d’Equans représente un total de 101 M€ dont 55 M€ chez Equans et 46 M€ chez Bouygues SA.

5L’impact de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises en France sur l’IS du Groupe en 2025 s’élève à

-81 M€ et se décompose comme suit : -43 M€ au titre de l’exercice 2024 et -38 M€ au titre de l’exercice 2025

6 Pour rappel, Infracos était une société détenue conjointement avec SFR, et en charge du déploiement et de l’exploitation de sites radios mutualisés en zone moins dense.

7 Endettement net / capitaux propres

8 Cash-flow libre avant coût de la dette nette, charges d’intérêt sur les obligations de location et impôts décaissés

9 Le chiffre d’affaires facturé aux clients est l’indicateur de référence utilisé par Bouygues Telecom. La référence au chiffre d’affaires Services n’est donc plus utilisée.

10 Comme déjà mentionné, la contribution de La Poste Telecom à l’EBITDA après Loyer de Bouygues Telecom touchera un point bas proche de zéro en 2026, avant une remontée progressive en 2027 et un effet plein attendu à environ 140 M€ à partir de 2028.

11 Y compris les investissements liés à la préparation de la migration des clients Mobile de La Poste Telecom

12 Free cash-flow après impôts et frais financiers et avant BFR, hors fréquences

13 SDAIF, co-entreprise détenue à 49% par Bouygues Telecom et à 51% par Vauban Infrastructure Partners. SDAIF investit dans le déploiement de la fibre sur la partie Orange de la zone moyennement dense.

14 Chiffre d’affaires digital : comprend le chiffre d’affaires publicitaire de TF1+, et également le chiffre d’affaires publicitaire lié à TF1info.fr et à la TV segmentée, ainsi que les revenus liés aux abonnements (TF1+ Premium) et au micro-paiement

15 Total des contributions au chiffre d’affaires après élimination des opérations intra-Groupe

16 Hors quote-part des co-promotions

17 Objectif révisé lors de la publication des résultats des T1, S1 et 9M 2025

18 Réduction des pertes sur grands projets

19 Redressement des centres de profit non performants

20 Cash-flow libre avant coût de la dette nette, charges d’intérêt sur les obligations de location et impôts décaissés

21 Objectif révisé lors de la publication des résultats du S1 2025

22 L’ABPU Mobile hors La Poste Télécom s’élève à 18,4€ par client par mois, en repli de 0,7€ sur un an

23 Voir communiqué de presse de Bouygues Telecom du 30 juillet 2025

24 Femmes de moins de 50 ans Responsables Des Achats

25 Pour rappel, JPG a été consolidé dans les comptes de Studio TF1 à compter du troisième trimestre 2024

26 Endettement net / capitaux propres

Pièce jointe