Deutsche Telekom meldet bis zu 65 % Energieeinsparungen im 5G-Kernnetz – entwickelt mit Unterstützung von Mavenir

BONN, Deutschland, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen für KI-basierte Mobilfunknetze, bestätigte heute seine Beteiligung an zwei strategischen Projekten der Deutschen Telekom zur Reduzierung des Energieverbrauchs im 5G-Kernnetz.

Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom haben die cloud-native 5G-Core-Software und die energieeffizienten Automatisierungsfunktionen von Mavenir entscheidend dazu beigetragen, bei der Live-Netzwerkvalidierung Energieeinsparungen von bis zu 65 % zu erzielen. Damit setzt das Projekt einen neuen Maßstab für einen nachhaltigen und leistungsstarken 5G-Core-Betrieb in Europa. Unterstützt von erstmals eingesetzten 5G-Softwarefunktionen von Mavenir nutzt der energieeffizienteste Kern dynamische Software- und Hardwareskalierung, um Energieverbrauch und CO₂-Emissionen zu reduzieren, mit dem Ziel eines „Zero Bit & Zero Watt“-Kerns. Grundlage dafür ist der innovative Ansatz der Full Stack Energy Efficiency, entwickelt von der Deutschen Telekom und ihren Partnern.

Darüber hinaus ist Mavenir ein zentraler Technologiepartner bei der Umstellung der Deutschen Telekom auf die einheitliche Cloud-Architektur „Horizontal TelCo Cloud“. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Skalierung von Energieoptimierungen im gesamten Kernnetz. Die Architektur der nächsten Generation ersetzt fragmentierte, isolierte Systeme durch eine gemeinsame, standardisierte, cloud-native Plattform, die sämtliche Kernnetzdienste in großem Maßstab hosten kann.

Der neue Branchenansatz ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen, Automatisierung effektiv zu nutzen und erfolgreich zu sein, indem zahlreiche isolierte, eigenständige Lösungen durch eine gemeinsame, standardisierte Plattform für alle Dienste innerhalb eines skalierbaren, cloud-nativen Kernnetzes ersetzt werden. Auch künftig will Mavenir eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Horizontal TelCo Cloud übernehmen und dabei sein Fachwissen in folgenden Bereichen einbringen:

Energieoptimiertes, cloud-natives Design

Weiterentwicklung der Kubernetes-Plattform

Maßgeschneiderte Custom Resource Definitions (CRDs) für Telekommunikations-Workloads

KI-gesteuertes, intelligentes Ressourcenmanagement

Diese Funktionen werden der Deutschen Telekom dabei helfen, den Weg zu einem vollständig automatisierten, energieeffizienten Kernbetrieb der nächsten Generation fortzusetzen.

Christoph Hilz, Group SVP Core Network & Services der Deutschen Telekom, kommentiert dies wie folgt: „Energieeffizienz ist ein zentrales Designprinzip unserer Netzwerke. Diese Errungenschaft zeigt, wie softwaregesteuerte Intelligenz, cloud-native Architektur und Hardware-Optimierung zusammenwirken, um messbare Ergebnisse zu liefern. Der cloud-native Kern von Mavenir als Teil der horizontalen Telco-Cloud-Architektur der Deutschen Telekom war entscheidend, um unseren Full-Stack-Ansatz für das Energiemanagement umzusetzen. In Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, darunter Mavenir, hat die Telekom ein Konzept entwickelt, das den Energieverbrauch in allen Netzwerkschichten reduziert. Wir überdenken die Cloud-Architektur des Kernnetzes und schaffen damit einen Referenzentwurf für die gesamte Telekommunikationsbranche.“

Michael Cooper, EVP & General Manager für Packet Core, Security & Messaging, erklärt: „Die Führungsrolle der Deutschen Telekom zeigt, was Tier-1-Betreiber erreichen können, wenn Software-Innovationen großflächig für Nachhaltigkeit eingesetzt werden. Innovative Ansätze in der Cloud-Architektur sind entscheidend, um Abläufe zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren und Innovationen zu beschleunigen. Mit dem Eintritt der Mobilfunknetzbetreiber in eine KI-native Ära und ihrem Wandel von Telco zu TechCo werden wir eine Entwicklung von den heute etablierten, KI-integrierten Abläufen hin zu einem vollständig agentenbasierten, KI-nativen Ökosystem erleben.“

Gemeinsame Aktivitäten auf dem Mobile World Congress (#MWC26):

„Unlocking telco value in the agentic era“ (Telekommunikationswert im agentenbasierten Zeitalter erschließen) ist ein zentrales Thema auf dem MWC Barcelona 2026. Führungskräfte von Mavenir werden gemeinsam mit hochrangigen Vertretern der Deutschen Telekom an einer moderierten Podiumsdiskussion teilnehmen, die am Dienstag, 3. März, von 11:00 bis 11:30 Uhr am Stand von Mavenir in Halle 2, 2H60 , stattfindet. Um sich Ihren Platz zu sichern und persönlich oder per Live-Streaming teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

(Telekommunikationswert im agentenbasierten Zeitalter erschließen) ist ein zentrales Thema auf dem MWC Barcelona 2026. Führungskräfte von Mavenir werden gemeinsam mit hochrangigen Vertretern der Deutschen Telekom an einer moderierten Podiumsdiskussion teilnehmen, die am Dienstag, 3. März, von 11:00 bis 11:30 Uhr am , stattfindet. Um sich Ihren Platz zu sichern und persönlich oder per Live-Streaming teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/ Most energy efficient Core (Der energieeffizienteste Kern): Deutsche Telekom und Mavenir präsentieren Full Stack Energy Efficiency für den 5G-Core. Dynamische Software- und Hardwareskalierung reduziert Energieverbrauch und CO₂-Emissionen und strebt einen „Zero Bit & Zero Watt“-Kern an. Besuchen Sie uns am Dienstag, den 3. März, von 15:00 bis 15:30 Uhr am Stand der Deutschen Telekom in Halle 3, 3M31 https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core



Mavenir ist seit langem ein strategischer Partner der Deutschen Telekom bei der Cloud-Transformation. Das Unternehmen stellt einen cloud-nativen, konvergenten (4G/5G) Paketkern mit bewährten Network-Slicing-Anwendungen bereit. Der vollständig containerisierte Paketkern ermöglicht fortschrittliche 5G-Standalone-Dienste (SA) wie Live-Videoproduktion, Mobile Gaming und RedCap.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern – gemeinsam versorgen sie über 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften – Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakt:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com