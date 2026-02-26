Deutsche Telekom reporta hasta un 65% de ahorro energético en su red 5G Core, desarrollada con apoyo de Mavenir

BONN, Alemania, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, la compañía de software que desarrolla redes móviles AI-by-design, confirmó hoy su papel en dos proyectos estratégicos de Deutsche Telekom AG para optimizar el consumo energético en la red 5G Core.

Primero, como parte de una colaboración plurianual con Deutsche Telekom, el software 5G Core cloud-native de Mavenir y sus capacidades de automatización conscientes de la energía han sido fundamentales para alcanzar hasta un 65 % de ahorro energético en pruebas de red en operación, estableciendo un nuevo referente en operaciones sostenibles y de alto rendimiento de 5G Core en Europa. Apoyada por Mavenir con funciones de software 5G desplegadas por primera vez, la Core más eficiente energéticamente utiliza escalado dinámico de software y hardware para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO₂, aspirando a un core “zero bit & zero watt”. Esto se basa en un enfoque innovador de Full Stack Energy Efficiency, desarrollado por Deutsche Telekom y sus socios.

Además, Mavenir es un socio tecnológico clave en la transición de Deutsche Telekom hacia una arquitectura unificada en la nube, la Horizontal TelCo Cloud, que permite escalar optimizaciones energéticas a toda la red core. Esta arquitectura de próxima generación reemplaza sistemas fragmentados y aislados por una plataforma compartida, estandarizada y cloud-native capaz de alojar todos los servicios de la red core a gran escala.

El nuevo diseño de referencia de la industria permite a los operadores de telecomunicaciones aprovechar la automatización y simplificar operaciones al reemplazar numerosas soluciones aisladas por una plataforma estandarizada y escalable para todos los servicios en la red core cloud-native. En adelante, Mavenir seguirá desempeñando un papel central en la evolución de la Horizontal TelCo Cloud, aportando experiencia en:

Diseño cloud-native optimizado para energía

Evolución de la plataforma Kubernetes

Custom Resource Definitions (CRDs) adaptadas a cargas de trabajo de telecomunicaciones

Gestión inteligente de recursos impulsada por AI

Estas capacidades ayudarán a Deutsche Telekom a avanzar hacia operaciones del core totalmente automatizadas, conscientes de la energía y de próxima generación.

Christoph Hilz, vicepresidente sénior de redes y servicios centrales de Deutsche Telekom, dijo: "La eficiencia energética es un principio de diseño fundamental para nuestras redes. Este logro demuestra cómo la inteligencia impulsada por software, la arquitectura cloud-native y la optimización de hardware se combinan para generar un impacto medible. El core cloud-native de Mavenir, como parte de la Horizontal TelCo Cloud de DT, fue clave para implementar nuestro enfoque de gestión energética de pila completa. En colaboración con varios socios, incluida Mavenir, Telekom ha desarrollado un concepto que reduce el consumo energético en todas las capas de la red. Estamos replanteando la arquitectura cloud de la red core, creando un referente para toda la industria de telecomunicaciones".

Michael Cooper, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Packet Core, Seguridad y Mensajería en Mavenir, dijo: "El liderazgo de Deutsche Telekom demuestra lo que los operadores Tier 1 pueden lograr cuando la innovación de software se aplica a la sostenibilidad a escala. Los enfoques innovadores en arquitectura cloud son fundamentales para simplificar las operaciones, reducir la complejidad y acelerar la innovación. A medida que los operadores móviles entran en una era AI-native y evolucionan de Telco a TechCo, veremos la transición de operaciones integradas con AI hoy hacia un ecosistema AI-native completamente autónomo".

Actividades conjuntas en Mobile World Congress (#MWC26):

Desbloquear el valor de las telecomunicaciones en la era de agentes autónomos será un tema principal en MWC Barcelona 2026, donde directivos senior de Deutsche Telekom se unirán a ejecutivos de Mavenir en un panel moderado el martes 3 de marzo, de 11:00 a 11:30 a. m., en el stand de Mavenir, Hall 2, 2H60. Para asegurar su lugar, para asistencia presencial o vía transmisión en directo, regístrese aquí: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

El core más eficiente energéticamente: Deutsche Telekom y Mavenir presentan Full Stack Energy Efficiency para 5G Core, utilizando escalado dinámico de software y hardware para reducir consumo energético y emisiones de CO₂, aspirando a un core "zero bit & zero watt". Únase el martes, 3 de marzo, a las 15:00 – 15:30 en el stand de Deutsche Telekom en el Pabellón 3, 3M31 https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core

Mavenir ha sido un actor estratégico a largo plazo en la transformación cloud de Deutsche Telekom, proporcionando un packet core convergente (4G/5G) cloud-native con aplicaciones de network slicing comprobadas. Este core completamente contenerizado permite servicios avanzados 5G standalone (SA), incluyendo producción de video en vivo, juegos móviles y RedCap.

