Deutsche Telekom annonce des économies d’énergie pouvant atteindre 65 % dans son cœur de réseau 5G, développé avec le soutien de Mavenir

BONN, Allemagne, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, éditeur de logiciels développant des réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, a confirmé aujourd’hui son rôle dans deux projets stratégiques de Deutsche Telekom AG visant à optimiser la consommation d’énergie du cœur de réseau 5G.

Dans un premier temps, dans le cadre d’une collaboration pluriannuelle avec Deutsche Telekom, le logiciel 5G Core cloud-native de Mavenir ainsi que ses capacités d’automatisation orientées vers l’efficacité énergétique ont été essentiels pour atteindre jusqu’à 65 % d’économies d’énergie lors de validations sur réseau en conditions réelles, établissant ainsi une nouvelle référence en Europe pour des opérations de cœur 5G à la fois durables et performantes. Soutenu par Mavenir grâce à des fonctionnalités logicielles 5G déployées pour la première fois, le « cœur le plus économe en énergie » repose sur une mise à l’échelle dynamique des ressources logicielles et matérielles afin de réduire la consommation énergétique et les émissions de CO₂, avec l’objectif d’un cœur « zéro bit & zéro watt ». Cette approche s’appuie sur un concept innovant d’efficacité énergétique sur l’ensemble de la pile technologique, développé par Deutsche Telekom et ses partenaires.

Par ailleurs, Mavenir est également un partenaire technologique clé dans la transition de Deutsche Telekom vers une architecture cloud unifiée, le « Horizontal TelCo Cloud », qui constitue un levier essentiel pour déployer les optimisations énergétiques à l’échelle de l’ensemble du cœur de réseau. Cette architecture de nouvelle génération remplace des systèmes fragmentés et cloisonnés par une plateforme cloud-native partagée et standardisée, capable d’héberger à grande échelle l’ensemble des services du cœur de réseau.

Ce nouveau modèle de référence pour l’industrie permet aux opérateurs télécoms de tirer parti de l’automatisation et de se développer en remplaçant de multiples solutions isolées et autonomes par une plateforme commune et standardisée pour tous les services, au sein d’un cœur de réseau cloud-native évolutif. À l’avenir, Mavenir entend continuer à jouer un rôle central dans l’évolution du Horizontal TelCo Cloud, notamment grâce à son expertise dans les domaines suivants :

Conception cloud-native optimisée pour l’efficacité énergétique

Évolution des plateformes Kubernetes

Custom Resource Definitions (CRD) adaptées aux charges de travail télécoms

Gestion intelligente des ressources pilotée par l’IA

Ces capacités permettront à Deutsche Telekom de progresser vers des opérations de cœur de réseau de nouvelle génération entièrement automatisées et économes en énergie.

Christoph Hilz, vice-président principal du groupe Core Network & Services de Deutsche Telekom, a déclaré : « L’efficacité énergétique est un principe de conception fondamental pour nos réseaux. Cette avancée montre comment l’intelligence logicielle, l’architecture cloud-native et l’optimisation matérielle se combinent pour produire un impact mesurable. Le cœur cloud-native de Mavenir, dans le cadre de l’architecture Horizontal Telco Cloud de DT, a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de notre approche de gestion énergétique sur l’ensemble de la pile technologique. En collaboration avec plusieurs partenaires, dont Mavenir, Telekom a développé un concept qui réduit la consommation d’énergie à tous les niveaux du réseau. Nous repensons l’architecture cloud du cœur de réseau, créant ainsi un modèle pour l’ensemble de l’industrie des télécommunications. »

Michael Cooper, vice-président exécutif et directeur général, Packet Core, Security & Messaging chez Mavenir a affirmé : « Le leadership de Deutsche Telekom montre ce que les opérateurs de rang 1 peuvent accomplir lorsque l’innovation logicielle est mise au service de la durabilité à grande échelle. Les approches innovantes en matière d’architecture cloud sont essentielles pour simplifier les opérations, réduire la complexité et accélérer l’innovation. À mesure que les opérateurs de réseaux mobiles entrent dans une ère « AI-native » et évoluent du statut de Telco vers celui de TechCo, nous assisterons à une transition des opérations intégrant l’IA vers des écosystèmes entièrement agentiques et natifs de l’IA. »

Activités conjointes au Mobile World Congress (#MWC26) :

« Unlocking telco value in the agentic era » (Libérer la valeur des télécommunications à l’ère de l’agentique) sera un thème majeur du MWC Barcelona 2026, où des dirigeants de Mavenir seront rejoints par un représentant senior de Deutsche Telekom lors d’une table ronde animée le mardi 3 mars de 11 h 00 à 11 h 30 sur le stand de Mavenir (Hall 2, 2H60) . Pour réserver votre place et participer en présentiel ou en streaming, veuillez vous inscrire ici : https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

« Most energy efficient Core » (Le cœur de réseau le plus économe en énergie) : Deutsche Telekom et Mavenir présenteront le concept d'efficacité énergétique sur l'ensemble de la pile technologique pour le cœur 5G, reposant sur une mise à l'échelle dynamique des ressources logicielles et matérielles afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO₂, avec l'objectif d'un cœur « zéro bit & zéro watt ». Rendez-vous le mardi 3 mars de 15 h 00 à 15 h 30 sur le stand de Deutsche Telekom (Hall 3, 3M31) : https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core



Mavenir est un acteur stratégique de longue date dans la transformation cloud de Deutsche Telekom, fournissant à l’opérateur un cœur de réseau paquet convergent (4G/5G) cloud-native, avec des applications de découpage de réseau éprouvées. Ce cœur entièrement conteneurisé permet des services avancés en 5G Standalone (SA), notamment la production vidéo en direct, le gaming mobile et les applications RedCap.

