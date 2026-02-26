Deutsche Telekom מדווחת על חיסכון של עד 65% באנרגיה בליבת רשת ה-5G שלה, שפותחה בתמיכת Mavenir

בון, גרמניה, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות סלולר שמבוססות מראש על בינה מלאכותית, אישרה את תפקידה בשני פרויקטים אסטרטגיים של Deutsche Telekom AG לייעול צריכת האנרגיה לבית רשת ה-5G שלה.

ראשית, כחלק משיתוף פעולה רב שנתי עם Deutsche Telekom, תוכנת ה- 5G Core הפועלת בענן של Mavenir ויכולות המיכון עם המודעות לאנרגיה היו מרכזיות בהשגת חיסכון באנרגיה של עד 65% באימות הרשת בזמן אמת, וקבעו אמת מידה חדשה לאירופה עבור פעולות ברות קיימא עם ביצועים גבוהים בליבת ה-5. תוכנת ה-Core היעילה ביותר בשימוש באנרגיה, הנתמכת בידי Mavenir עם תכונות של תוכנת 5G הנפרסות לראשונה, משתמשת ביכולת התאמת גודל של תוכנה וחומרה כדי להפחית את צריכת האנרגיה ופליטות ה-CO₂, תוך שאיפה להגיע לליבה שמציעה "אפס סיביות, אפס וואט". זה מבוסס על גישה חדשנית של יעילות אנרגטית לכל אורך הערמה, שפותחה בידי Deutsche Telekom ושותפותיה.

בנוסף, Mavenir היא גם שותפה טכנולוגית מרכזית במעבר של Deutsche Telekom לארכיטקטורת ענן אחורה, ה-Horizontal TelCo Cloud, מאפשרת חשובה ביותר למיטוב אנרגיה בכל ליבת הרשת. ארכיטקטורת הדור הבא מחליפה צבירי מערכות מקוטעות בפלטפורמה משותפת, סטנדרטית ומובנית לעבודה טבעית בענן, המסוגלת לארח את כל שירותי ליבת הרשת בקנה מידה גדול.

תוכנית התעשייה החדשה מאפשרת לחברות טלקום לרתום מיכון ולשגשג על ידי החלפת פתרונות מבודדים ועצמאיים רבים בפלטפורמה משותפת וסטנדרטית לכל השירותים באמצעות ליבת רשת ניתנת להרחבה, המותאמת לענן. במבט קדימה, Mavenir מתכוונת להמשיך ולמלא תפקיד מרכזי בתרומה ל-Horizontal TelCo Cloud, עם מומחיות ב:

עיצוב מיועד לענן ממוטב אנרגיה

התפתחות פלטפורמת קוברנטיס

הגדרות משאבים מותאמות ( CRD ) עבור עומסי עבודה של טלקום

ניהול משאבים חכם מונע בינה מלאכותית

יכולות אלו יסייעו ל-Deutsche Telekom להתקדם לעבר פעולות ליבה ממוכנות לחלוטין ומודעות אנרגטית מהדור הבא.

כריסטוף הילץ (Christoph Hilz), סמנכ"ל בכיר בקבוצת ליבת הרשתות ושירותים ב-Deutsche Telekom, אמר: "יעילות אנרגטית היא עיקרון עיצובי מרכזי ברשתות שלנו. הישג זה מראה כיצד בינה מונעת תוכנה, ארכיטקטורה שפועלת באופן טבעי בענן ומיטוב של חומרה משתלבים יחד כדי לספק השפעה מדידה. הליבה הפועלת בענן של Mavenir כחלק מ-Horizontal Telco Cloud Architecture של DT מילאה תפקיד מרכזי בגישת הניהול המלא של האנרגיה שלנו. בשיתוף פעולה עם מספר שותפות, כולל Mavenir, Telekom פיתחה תפיסה שמפחיתה את צריכת האנרגיה בכל שכבות הרשת. אנו חושבים מחדש על ארכיטקטורת הענן של ליבת הרשת, ויוצרים תוכנית אב לכל תעשיית הטלקומוניקציה".

מייקל קופר (Michael Cooper), סגן נשיא בכיר ומנהל כללי, ליבת חבילות, אבטחה והודעות ב-Mavenir, אמר: "המנהיגות של דויטשה טלקום מדגימה מה מפעילי Tier1 יכולים להשיג כאשר חדשנות תוכנה מיושמת לקיימות בקנה מידה גדול. גישות חדשניות לארכיטקטורת ענן הן קריטיות לפישוט פעולות, הפחתת מורכבות והאצת חדשנות. ככל שמפעילי רשתות סלולריות נכנסים לעידן מבוסס בינה מלאכותית ועוברים טרנספורמציה מחברת טלקום לחברת טכנולוגיה, נראה התפתחות מפעולות משולבות בינה מלאכותית שנבנות כיום לעוצמה של אקוסיסטם סוכני לחלוטין, מבוסס בינה מלאכותית."

Mavenir היא שחקנית אסטרטגית ארוכת טווח במסע ההמרה לענן של Deutsche Telekom, ומספקת למפעילה ליבת חבילות מתכנסת (4G/5G) המותאמת לעבודה בענן עם יישומי פילוח רשת מוכחים. ליבת חבילות זו, המוצעת במלואה בקונטיינר, מאפשרת שירותי 5G עצמאיים (SA) מתקדמים, כולל הפקת וידאו חי, משחקים ניידים ו-RedCap.

