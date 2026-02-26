Deutsche Telekom Melaporkan Penghematan Energi hingga 65% pada Jaringan Inti 5G, yang Dikembangkan dengan Dukungan Mavenir

BONN, Jerman, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, perusahaan perangkat lunak yang membangun jaringan seluler dengan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, hari ini mengonfirmasi perannya dalam dua proyek strategis Deutsche Telekom AG untuk mengoptimalkan konsumsi energi di jaringan Inti 5G.

Pertama, sebagai bagian dari kolaborasi multi-tahun dengan Deutsche Telekom, perangkat lunak Inti 5G berbasis cloud dan kemampuan otomatisasi hemat energi Mavenir telah menjadi kunci untuk mencapai penghematan energi hingga 65% dalam validasi jaringan langsung, menetapkan tolok ukur baru bagi operasi Inti 5G berkinerja tinggi dan berkelanjutan di Eropa. Didukung oleh Mavenir dengan fitur perangkat lunak 5G yang diterapkan untuk pertama kalinya, Inti yang paling hemat energi itu menggunakan penskalaan perangkat lunak dan perangkat keras dinamis untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi CO₂, berupaya mencapai inti “nol bit & nol watt”. Ini didasarkan pada pendekatan inovatif Full Stack Energy Efficiency, yang dikembangkan oleh Deutsche Telekom dan para mitranya.

Selain itu, Mavenir juga merupakan mitra teknologi utama dalam transisi Deutsche Telekom menuju arsitektur cloud terpadu, Horizontal TelCo Cloud, yang merupakan pendorong utama untuk meningkatkan optimasi energi di seluruh jaringan inti. Arsitektur generasi berikutnya ini menggantikan sistem yang terfragmentasi dan terisolasi dengan platform bersama berbasis cloud yang distandardisasikan dan dapat menampung semua layanan jaringan inti dalam skala besar.

Cetak biru strategis industri baru ini memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk memanfaatkan otomatisasi dan berkembang lewat mengganti berbagai solusi terisolasi dan mandiri dengan platform bersama yang distandardisasikan untuk semua layanan melalui jaringan inti berbasis cloud yang dapat diskalakan. Ke depannya, Mavenir bermaksud untuk terus memainkan peran sentral dalam berkontribusi pada evolusi Horizontal TelCo Cloud, dengan keahlian dalam:

Desain berbasis cloud hemat energi

Evolusi platform Kubernetes

Definisi Sumber Daya Kustom (Custom Resource Definitions, CRD) yang disesuaikan untuk beban kerja perusahaan telekomunikasi

Manajemen sumber daya cerdas yang digerakkan oleh AI

Kemampuan ini akan membantu Deutsche Telekom melaju menuju operasi inti generasi berikutnya yang sepenuhnya otomatis dan hemat energi.

Christoph Hilz, Wakil Presiden Senior Grup Jaringan Core & Layanan Deutsche Telekom, mengatakan, “efisiensi energi adalah prinsip desain core untuk jaringan kami. Pencapaian ini menunjukkan bagaimana kecerdasan berbasis perangkat lunak, arsitektur berbasis cloud, dan optimasi perangkat keras berpadu untuk memberikan dampak yang terukur. Core berbasis cloud-native milik Mavenir sebagai bagian dari Arsitektur Cloud Telco Horizontal DT berperan penting dalam memungkinkan pendekatan manajemen energi full stack kami. Melalui kerja sama dengan beberapa mitra termasuk Mavenir, Telekom telah mengembangkan konsep yang mengurangi konsumsi energi di semua lapisan jaringan. Kami tengah memikirkan ulang arsitektur cloud jaringan inti, menciptakan cetak biru bagi seluruh industri telekomunikasi.”

Michael Cooper, Wakil Presiden Eksekutif & General Manager, Packet Core, Keamanan & Perpesanan di Mavenir, mengatakan, “Kepemimpinan Deutsche Telekom menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh operator Tier 1 ketika inovasi perangkat lunak diterapkan pada keberlanjutan dalam skala besar. Pendekatan inovatif terhadap arsitektur cloud sangat penting untuk menyederhanakan operasi, mengurangi kompleksitas, dan mempercepat inovasi. Ketika operator jaringan seluler memasuki era berbasis AI dan mengalami transformasi dari perusahaan telekomunikasi menjadi perusahaan teknologi, kita akan melihat evolusi dari operasi terintegrasi AI yang dibangun saat ini menuju kekuatan ekosistem berbasis agen AI yang sepenuhnya bekerja secara mandiri.”

Kegiatan bersama di Mobile World Congress (#MWC26):

Membuka potensi nilai telekomunikasi di era agentik akan menjadi tema utama di MWC Barcelona 2026, di sana para eksekutif Mavenir akan bergabung dengan perwakilan senior dari Deutsche Telekom dalam diskusi panel yang dimoderasi pada hari Selasa, 3 Maret pukul 11.00 – 11.30 di stan Mavenir di Aula 2, 2H60 . Untuk memastikan diperolehnya tempat duduk dan bergabung secara tatap muka atau melalui streaming langsung, silakan mendaftar di sini: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

Inti yang paling hemat energi: Deutsche Telekom dan Mavenir memperkenalkan Full Stack Energy Efficiency untuk Inti 5G, menggunakan penskalaan perangkat lunak dan perangkat keras dinamis untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi CO₂, berupaya mencapai inti "nol bit & nol watt". Bergabunglah pada hari Selasa, 3 Maret pukul 15.00 – 15.30 di stan Deutsche Telekom di Aula 3, 3M31 https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core



Mavenir telah lama menjadi pemain strategis dalam perjalanan transformasi cloud Deutsche Telekom, menyediakan inti paket (4G/5G) terkonvergensi berbasis cloud dengan aplikasi pemisahan jaringan yang telah terbukti kepada operator itu. Inti paket yang sepenuhnya terkontainerisasi ini memungkinkan layanan 5G standalone (SA) tingkat lanjut termasuk produksi video langsung, game seluler, dan RedCap.

Tentang Mavenir

Mavenir menghadirkan jaringan cerdas, otomatis, dan dapat diprogram melalui pengembangan solusi perangkat lunak yang mengutamakan telekomunikasi, berbasis cloud, dan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan untuk operator seluler. Keahlian mendalam perusahaan ini di bidang telekomunikasi telah terbukti melalui implementasi bersama dengan lebih dari 300 operator secara global di lebih dari 120 negara, yang secara bersama-sama melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Mavenir menggabungkan pengalaman telekomunikasinya yang mendalam dengan keahlian cloud dan TI serta keahlian sains data yang sangat penting untuk memecahkan tantangan nyata yang dihadapi pelanggan. Solusi perangkat lunaknya yang telah terbukti mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, sehingga membawa masa depan yang sepenuhnya berbasis AI dan membantu operator bertransformasi menjadi perusahaan teknologi. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com

