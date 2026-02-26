ドイツテレコム、マベニアの支援で開発した5Gコアネットワークで最大65%のエネルギー節約を報告

ドイツ、ボン発, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI設計を基盤とするモバイルネットワークを構築するソフトウェア企業であるマベニア (Mavenir) は本日、ドイツテレコム (Deutsche Telekom AG、DT) の5Gコア (5G Core) ネットワークにおける、エネルギー消費最適化を目的とした2件の戦略的プロジェクトに参加したことを公表した。

第1に、ドイツテレコムとの複数年にわたるコラボレーションの一環として、マベニアのクラウドネイティブ5Gコアソフトウェアとエネルギーを意識した自動化機能が、実稼働ネットワーク検証において達成した最大65%の省エネルギーで中心的な役割を果たし、欧州における持続可能で高性能な5Gコア運用の新基準を確立した。マベニアが支援する、初導入となる5Gソフトウェア機能を搭載した「エネルギー効率最高のコア (Most energy efficient Core)」は、ソフトウェアとハードウェアのダイナミックスケーリングを活用してエネルギー使用量と二酸化炭素排出量を削減し、「ゼロビット&ゼロワット」コアの実現を目指している。 これはドイツテレコムとパートナー企業が開発した革新的なアプローチ「フルスタックエネルギー効率 (Full Stack Energy Efficiency)」に基づくものである。

さらにマベニアは、コアネットワーク全体でエネルギー最適化を拡張するための重要な基盤技術である、統一クラウドアーキテクチャ「ホリゾンタル・テルコ・クラウド (Horizontal TelCo Cloud)」へとドイツテレコムが移行する上での主要技術パートナーでもある。 この次世代アーキテクチャは、断片化・サイロ化されたシステムを、全てのコアネットワークサービスを大規模にホスティングできる、共有型標準クラウドネイティブプラットフォームに置き換える。

同業界のこの新たな青写真は、数多くの孤立したスタンドアロン型ソリューションを、スケーラブルなクラウドネイティブ・コアネットワークを介した全サービス向け共有型標準プラットフォームに置き換えるものである。これにより、通信事業者は自動化を活用し、さらなる繁栄が可能となる。 今後、マベニアはホリゾンタル・テルコ・クラウドの進化に貢献する中心的な役割を継続する意向であり、以下の専門知識を提供していく：

エネルギー最適化のクラウドネイティブ設計

クーバネティス (Kubernetes) プラットフォームの進化

通信のワークロード向けにカスタマイズされたカスタムリソースデフィニション (Custom Resource Definitions、CRD)

AI駆動型インテリジェントリソース管理

これらの能力は、ドイツテレコムが完全自動化され、エネルギーを意識した次世代のコア運用に向けて前進するのに役立つ。

ドイツテレコムのコアネットワーク＆サービス担当グループシニアバイスプレジデントであるクリストフ・ヒルツ (Christoph Hilz) は次のように述べている。「エネルギー効率は、当社のネットワーク設計における中核的原則です。 この達成は、ソフトウェア駆動のインテリジェンス、クラウドネイティブアーキテクチャ、ハードウェアの最適化を組み合せることで、測定可能な効果を実現できることを示しています。 DTのホリゾンタル・テルコ・クラウド・アーキテクチャの一部であるマべニア (Mavenir) のクラウドネイティブコアは、当社のフルスタックエネルギー管理アプローチの実現に重要な役割を果たしました。 当社は、マベニアなどの複数のパートナーとの協力により、ネットワークの全レイヤーでエネルギー消費を削減するコンセプトを開発しました。 コアネットワークのクラウドアーキテクチャを再考し、通信業界全体の青写真を策定しています。」

パケットコア、セキュリティ、メッセージング担当エグゼクティブバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャのマイケル・クーパー (Michael Cooper) は、次のように述べている。「ドイツテレコムのリーダーシップは、ソフトウェアの革新を持続可能性に広範囲で適用することで、ティア1事業者が達成できるものを実証しています。 クラウドアーキテクチャに対する革新的なアプローチは、運用を簡素化し、複雑性を低減し、革新を加速させるために極めて重要です。 モバイルネットワーク事業者がAIネイティブの時代に入り、通信事業者からテクノロジー企業へと変貌を遂げるにつれて、今日構築されているAI統合運用から、完全なエージェント型AIネイティブエコシステムのパワーへと進化していくと考えられます。」

モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress) (#MWC26) での共同アクティビティ：

「 エージェント型の時代における通信事業者の価値の解放 」は、MWCバルセロナ2026 (MWC Barcelona 2026) の主要テーマとなる。3月3日 (火)午前11時～11時30分に、 ホール2、2H60にあるマベニアのブース で、マベニアの幹部とドイツテレコムの上級代表者が、モデレータ付きのパネルディスカッションに参加する。 現地参加またはライブ配信視聴の予約は、こちらから登録されたい：https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

マベニアは長年にわたり戦略的パートナーとしてドイツテレコムのクラウド変革に参画し、実績あるネットワークスライシングアプリケーションを備えたクラウドネイティブのコンバージド (4G/5G) パケットコアを提供している。 この完全にコンテナ化されたパケットコアは、ライブ動画制作、モバイルゲーミング、レッドキャップ (RedCap) を含む高度な5Gスタンドアロン (SA) サービスを実現する。

