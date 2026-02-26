Deutsche Telekom, Mavenir 지원으로 개발한 5G 코어 네트워크에서 최대 65% 에너지 절감 달성

독일 본, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 설계 기반 (AI-by-design) 모바일 네트워크 소프트웨어 기업인 Mavenir는 Deutsche Telekom AG의 5G 코어 네트워크 에너지 소비 최적화를 위한 두 가지 전략적 프로젝트에 참여하고 있다고 밝혔다.

먼저, Deutsche Telekom과의 다년 협력의 일환으로 Mavenir의 클라우드 네이티브 5G 코어 소프트웨어와 에너지 인식 자동화 기능은 실제 네트워크 검증 환경에서 최대 65%의 에너지 절감을 달성하는 데 핵심적인 역할을 했다. 이는 유럽에서 지속 가능하고 고성능의 5G 코어 운영을 위한 새로운 기준을 제시한 것이다. Mavenir가 최초로 도입하는 5G 소프트웨어 기능의 지원을 바탕으로, ‘최고 수준의 에너지 효율을 갖춘 코어’는 동적 소프트웨어 및 하드웨어 확장을 통해 에너지 사용과 CO₂ 배출을 줄이며, ‘제로 비트 & 제로 와트 (zero bit & zero watt)’ 코어 구현을 목표로 하고 있다. 이는 Deutsche Telekom과 파트너들이 개발한 혁신적인 Full Stack Energy Efficiency 접근 방식을 기반으로 한다.

또한 Mavenir는 Deutsche Telekom이 통합 클라우드 아키텍처인 Horizontal TelCo Cloud로 전환하는 과정에서 핵심 기술 파트너로 참여하고 있다. 이 아키텍처는 전체 코어 네트워크 전반에서 에너지 최적화를 확장할 수 있도록 하는 핵심 기반이다. 차세대 아키텍처인 Horizontal TelCo Cloud는 기존의 분산되고 고립된 시스템을 대체해, 모든 코어 네트워크 서비스를 대규모로 운영할 수 있는 공유형 표준 클라우드 네이티브 플랫폼을 제공한다.

이 새로운 산업 표준 모델은 확장 가능한 클라우드 네이티브 코어 네트워크를 통해 다양한 독립형 솔루션을 하나의 공유된 표준 플랫폼으로 통합함으로써, 통신 사업자가 자동화를 활용하고 운영 효율성을 극대화할 수 있도록 지원한다. 향후 Mavenir는 다음과 같은 전문성을 바탕으로 Horizontal TelCo Cloud의 발전에 지속적으로 핵심 역할을 할 계획이다:

에너지 최적화 중심의 클라우드 네이티브 설계

Kubernetes 플랫폼 고도화

통신 워크로드에 최적화된 Custom Resource Definitions (CRDs) 개발

AI 기반 지능형 자원 관리

이러한 역량은 Deutsche Telekom이 완전 자동화되고 에너지 인식 기반의 차세대 코어 네트워크 운영으로 나아가는 데 기여할 것이다.

Deutsche Telekom의 코어 네트워크 및 서비스 부문 그룹 수석부사장 크리스토프 힐츠(Christoph Hilz)는 “에너지 효율성은 우리 네트워크 설계의 핵심 원칙이다. 이번 성과는 소프트웨어 기반 지능, 클라우드 네이티브 아키텍처, 그리고 하드웨어 최적화가 결합될 때 측정 가능한 성과를 달성할 수 있음을 보여준다”며 “Mavenir의 클라우드 네이티브 코어는 Deutsche Telekom의 Horizontal Telco Cloud 아키텍처의 일부로서 우리의 풀스택 에너지 관리 접근 방식을 구현하는 데 중요한 역할을 했다”고 말했다. 그는 이어 “Mavenir를 포함한 여러 파트너와의 협력을 통해 Telekom은 네트워크 전 계층에서 에너지 소비를 줄일 수 있는 개념을 개발했다”며 “우리는 코어 네트워크의 클라우드 아키텍처를 근본적으로 재설계하고 있으며, 이는 통신 산업 전반을 위한 새로운 청사진이 될 것”이라고 덧붙였다.

패킷 코어, 보안 및 메시징 부문 총괄 부사장 겸 총괄 매니저 마이클 쿠퍼(Michael Cooper)는 “Deutsche Telekom의 리더십은 소프트웨어 혁신이 지속가능성에 적용될 때 Tier1 통신 사업자가 어떤 성과를 달성할 수 있는지를 보여준다”며 “클라우드 아키텍처에 대한 혁신적 접근은 운영을 단순화하고 복잡성을 줄이며 혁신을 가속화하는 데 필수적이다. 이동통신 사업자가 AI 네이티브 시대에 진입하고 Telco에서 TechCo로 전환하는 과정에서, 현재 구축되고 있는 AI 통합 운영은 향후 완전한 자율형(agentic) AI 네이티브 생태계로 발전하게 될 것”이라고 말했다.

모바일 월드 콩그레스(#MWC26) 공동 활동:

에이전틱(agentic) 시대에서 통신사의 가치 창출 은 MWC 바르셀로나 2026의 주요 주제 중 하나가 될 예정이다. Mavenir 임원진은 Deutsche Telekom 고위 관계자와 함께 3월 3일(화) 오전 11시부터 11시 30분까지 Hall 2, 2H60에 위치한 Mavenir 부스 에서 진행되는 패널 토론에 참여할 예정이다. 현장 참석 또는 라이브 스트리밍 참여를 위해서는 다음 링크에서 사전 등록할 수 있다: : https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

은 MWC 바르셀로나 2026의 주요 주제 중 하나가 될 예정이다. Mavenir 임원진은 Deutsche Telekom 고위 관계자와 함께 3월 3일(화) 오전 11시부터 11시 30분까지 에서 진행되는 패널 토론에 참여할 예정이다. 현장 참석 또는 라이브 스트리밍 참여를 위해서는 다음 링크에서 사전 등록할 수 있다: : https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/ 최고 수준의 에너지 효율 코어(Most energy efficient Core): Deutsche Telekom과 Mavenir는 동적 소프트웨어 및 하드웨어 확장을 통해 에너지 사용과 CO₂ 배출을 줄이는 ‘Full Stack Energy Efficiency’ 기반 5G 코어를 공개할 예정이다. 이는 ‘제로 비트 & 제로 와트(zero bit & zero watt)’ 코어 구현을 목표로 한다. 해당 세션은 3월 3일(화) 오후 3시부터 3시 30분까지 Hall 3, 3M31에 위치한 Deutsche Telekom 부스에서 진행된다. 자세한 내용은 다음 링크에서 확인할 수 있다: https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core



Mavenir는 Deutsche Telekom의 클라우드 전환 과정에서 장기적인 전략 파트너로 참여해 왔으며, 클라우드 네이티브 기반의 통합형(4G/5G) 패킷 코어를 제공하고 검증된 네트워크 슬라이싱 기능을 지원해 왔다. 완전한 컨테이너 기반 패킷 코어는 실시간 영상 제작, 모바일 게임, RedCap 등 고급 5G 단독 모드(Standalone, SA) 서비스를 가능하게 한다.

