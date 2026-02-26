Deutsche Telekom Melaporkan Penjimatan Tenaga Sehingga 65% dalam Rangkaian Teras 5G, Dibangunkan dengan Sokongan Mavenir

BONN, Jerman, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, syarikat perisian yang membangunkan rangkaian mudah alih berasaskan AI-by-design, hari ini mengesahkan peranannya dalam dua projek strategik Deutsche Telekom AG yang bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaan tenaga dalam Rangkaian Teras 5G.

Pertama, sebagai sebahagian daripada kerjasama berbilang tahun dengan Deutsche Telekom, perisian Rangkaian Teras 5G berasaskan awan natif milik Mavenir serta keupayaan automasi peka tenaga telah memainkan peranan penting dalam mencapai penjimatan tenaga sehingga 65% melalui pengesahan rangkaian secara langsung. Pencapaian ini menetapkan penanda aras baharu bagi operasi Rangkaian Teras 5G yang mampan dan berprestasi tinggi di Eropah. Dengan sokongan Mavenir dengan ciri perisian 5G yang digunakan buat pertama kali, Teras paling cekap tenaga ini menggunakan penskalaan dinamik perisian dan perkakasan untuk mengurangkan penggunaan tenaga serta pelepasan CO₂. Ia berusaha untuk mencapai teras “zero bit & zero watt”, satu aspirasi yang menekankan kecekapan tenaga maksimum dalam operasi rangkaian. Pendekatan ini berasaskan inovasi Kecekapan Tenaga Tindanan Penuh, yang dibangunkan oleh Deutsche Telekom bersama rakan kongsi.

Selain itu, Mavenir juga merupakan rakan teknologi utama dalam peralihan Deutsche Telekom kepada seni bina awan yang disepadukan, iaitu Horizontal TelCo Cloud. Pendekatan ini menjadi pemacu utama bagi penskalaan pengoptimuman tenaga merentasi keseluruhan rangkaian teras. Seni bina generasi baharu ini menggantikan sistem yang terpecah dan beroperasi secara silo dengan platform bersepadu, terpiawai, serta berasaskan awan yang mampu menempatkan semua perkhidmatan rangkaian teras pada skala besar.

Pelan induk industri baharu ini membolehkan syarikat telekomunikasi memanfaatkan automasi dan berkembang maju dengan menggantikan pelbagai penyelesaian berasingan dan berdiri sendiri kepada platform bersama yang dipiawaikan untuk semua perkhidmatan melalui rangkaian teras natif awan yang boleh diskalakan. Pada masa akan datang, Mavenir berhasrat untuk terus memainkan peranan utama dalam menyumbang kepada evolusi Horizontal TelCo Cloud, dengan kepakaran dalam:

Reka bentuk awan natif dioptimumkan tenaga

Evolusi platform Kubernetes

Custom Resource Definitions (CRDs) yang disesuaikan untuk beban kerja telekomunikasi

Pengurusan sumber pintar dipacu AI

Keupayaan ini akan membantu Deutsche Telekom menuju ke arah operasi teras generasi seterusnya yang sepenuhnya automatik dan peka tenaga.

Christoph Hilz, Naib Presiden Kumpulan Kanan Rangkaian Teras & Perkhidmatan Deutsche Telekom, berkata, “Kecekapan tenaga adalah prinsip reka bentuk teras bagi rangkaian kami. Pencapaian ini menunjukkan cara kecerdasan berasaskan perisian, seni bina berasaskan awan dan pengoptimuman perkakasan digabungkan untuk menghasilkan impak yang boleh diukur. Berkat teras berasaskan awan Mavenir yang menjadi sebahagian daripada Horizontal Telco Cloud Architecture DT, ia memainkan peranan penting dalam membolehkan pendekatan pengurusan tenaga menyeluruh kami. Dengan kerjasama beberapa rakan kongsi termasuk Mavenir, Telekom telah membangunkan satu konsep yang mengurangkan penggunaan tenaga di semua lapisan rangkaian. Kami sedang menilai semula seni bina awan bagi rangkaian teras, dengan membangunkan pelan induk untuk keseluruhan industri telekomunikasi.”

Michael Cooper, Naib Presiden Eksekutif & Pengurus Besar, Packet Core, Keselamatan & Pemesejan di Mavenir, berkata, “Kepimpinan Deutsche Telekom menunjukkan apa yang boleh dicapai oleh pengendali Tier 1 apabila inovasi perisian diterapkan bagi menyokong kelestarian pada skala besar. Pendekatan inovatif terhadap seni bina awan amat penting untuk memudahkan operasi, mengurangkan kerumitan dan mempercepatkan inovasi. Apabila pengendali rangkaian mudah alih memasuki era berasaskan AI dan menjalani transformasi daripada Telco kepada TechCo, kita akan menyaksikan evolusi daripada operasi bersepadu AI yang sedang dibangunkan hari ini kepada kuasa ekosistem berasaskan AI sepenuhnya yang berautonomi.”

Aktiviti bersama di Mobile World Congress (#MWC26):

Mengoptimumkan nilai telekomunikasi dalam era berasaskan AI berautonomi akan menjadi tema utama di MWC Barcelona 2026, di mana eksekutif Mavenir akan bersama wakil kanan daripada Deutsche Telekom dalam sesi panel bermoderasi pada hari Selasa, 3 Mac, dari jam 11:00 hingga 11:30 pagi di reruai Mavenir di Dewan 2, 2H60 . Untuk memastikan tempat anda dan menyertai secara bersemuka atau melalui penstriman langsung, sila daftar di sini: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

akan menjadi tema utama di MWC Barcelona 2026, di mana eksekutif Mavenir akan bersama wakil kanan daripada Deutsche Telekom dalam sesi panel bermoderasi pada hari Selasa, 3 Mac, dari jam 11:00 hingga 11:30 pagi di . Untuk memastikan tempat anda dan menyertai secara bersemuka atau melalui penstriman langsung, sila daftar di sini: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/ Teras paling cekap tenaga: Deutsche Telekom dan Mavenir memperkenalkan Kecekapan Tenaga Penuh untuk Teras 5G, menggunakan penskalaan dinamik perisian dan perkakasan bagi mengurangkan penggunaan tenaga dan pelepasan CO₂, dengan aspirasi untuk mencapai teras “zero bit & zero watt”. Sertai acara tersebut pada hari Selasa, 3 Mac jam 15:00 – 15:30 di reruai Deutsche Telekom di Dewan 3, 3M31 https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core



Mavenir telah lama menjadi pemain strategik utama dalam perjalanan transformasi awan Deutsche Telekom. Syarikat itu menyediakan pengendali dengan teras paket bersepadu (4G/5G) berasaskan awan, lengkap dengan aplikasi network slicing yang terbukti berkesan. Teras paket berasaskan kontena sepenuhnya ini membolehkan perkhidmatan 5G berdikari (SA) lanjutan, termasuk penghasilan video secara langsung, permainan mudah alih dan RedCap.

Mengenai Mavenir

Mavenir membolehkan rangkaian pintar, automatik dan boleh atur cara melalui pembangunan penyelesaian perisian berasaskan telekomunikasi, awan dan reka bentuk berasaskan AI untuk operator mudah alih. Kepakaran mendalam syarikat dalam bidang telekomunikasi telah terbukti melalui pelaksanaan bersama lebih 300 pengendali di lebih 120 negara, yang secara kolektif menyediakan perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan mudah alih di seluruh dunia. Mavenir menggabungkan kepakaran luas dalam bidang telekomunikasi dengan kemahiran teknologi awan, IT dan sains data yang penting untuk menyelesaikan cabaran sebenar pelanggan. Penyelesaian perisian yang terbukti ini direka berasaskan AI, memacu masa depan berteraskan AI dan membantu pengendali berkembang menjadi syarikat teknologi (TechCos). Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Hubungan PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com