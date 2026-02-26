Deutsche Telekom 在 Mavenir 支持下开发的 5G 核心网节能最高达 65%

德国波恩, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建 AI 原生设计移动网络的软件公司 Mavenir 今日证实，其在 Deutsche Telekom AG 两项优化 5G 核心网能耗的战略项目中发挥了核心作用。

首先，在与 Deutsche Telekom 长达数年的合作中，Mavenir 的云原生 5G 核心网软件及具备能源感知能力的自动化功能，对于在实时网络验证中实现高达 65% 的节能起到了关键作用，为欧洲可持续、高性能 5G 核心网运营树立了全新标杆。 依托 Mavenir 首次部署的 5G 软件功能，这款最高能效核心网采用动态软硬件扩缩技术以降低能耗与二氧化碳排放，致力于构建“零比特、零瓦特”的核心网。 这一成果基于 Deutsche Telekom 与合作伙伴共同开发的创新性全栈能效方案。

此外，Mavenir 也是 Deutsche Telekom 向统一云架构 Horizontal TelCo Cloud 转型的关键技术合作伙伴，该架构是实现节能方案规模化部署于整个核心网的关键推动力。 这款新一代架构摒弃了碎片化、烟囱式的系统，代之以一个共享、标准化、云原生的平台，能够规模化承载所有核心网服务。

这一全新的行业蓝图使电信运营商能够通过可扩展的云原生核心网，用一个面向所有服务的共享标准化平台替代众多孤立、独立的解决方案，从而充分利用自动化并实现蓬勃发展。 展望未来，Mavenir 计划继续在 Horizontal TelCo Cloud 的演进中发挥核心作用，贡献其在以下领域的专长：

能效优化的云原生设计

Kubernetes 平台演进

为电信负载定制的自定义资源定义 (CRD)

AI 驱动的智能资源管理

这些功能将助力 Deutsche Telekom 迈向全自动化、具备能源感知能力的新一代核心网运营。

Deutsche Telekom 核心网络与服务集团高级副总裁 Christoph Hilz 表示：“能源效率是我们网络的核心设计原则。 这一成果展示了软件驱动智能、云原生架构与硬件优化如何相结合，产生可量化的影响。 Mavenir 的云原生核心网作为 DT Horizontal Telco Cloud 架构的组成部分，对于落实我们的全栈能耗管理方案至关重要。 通过与包括 Mavenir 在内的多家合作伙伴协作，Deutsche Telekom 现已开发出一套能够降低网络各层级能耗的方案。 我们正在重新构想核心网的云架构，为整个电信行业打造新的蓝图。”

Mavenir 分组核心网、安全与消息业务执行副总裁兼总经理 Michael Cooper 表示：“Deutsche Telekom 的领导力展示了当软件创新规模化应用于可持续发展时，一级运营商能够实现怎样的成就。 创新的云架构方法对于简化运营、降低复杂性与加速创新至关重要。 随着移动网络运营商迈入 AI 原生时代，并从电信公司向科技公司转型，我们将见证从当前正在构建的 AI 集成运营，向完全自主的 AI 原生生态系统力量的演进。”

世界移动通信大会 (#MWC26) 上的联合活动：

“在自主智能时代释放电信价值” 将成为 2026 年巴塞罗那世界移动通信大会的一大主题。3 月 3 日星期二上午 11:00 至 11:30，Mavenir 高管将携手 Deutsche Telekom 高级代表，在 Mavenir 展台 (2 号厅，2H60) 举行专题讨论。 如需预留现场席位或通过直播参与，请在此注册：https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

"最高能效核心网"：Deutsche Telekom 与 Mavenir 推出面向 5G 核心网的全栈能效方案，利用动态软硬件扩缩技术降低能耗与二氧化碳排放，致力于构建"零比特、零瓦特"的核心网。 敬请参与 3 月 3 日星期二下午 15:00 至 15:30 在 Deutsche Telekom 展台 (3 号厅，3M31) 举行的活动：https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core



Mavenir 长期以来一直是 Deutsche Telekom 云转型进程中的战略合作伙伴，为运营商提供云原生、融合 (4G/5G) 分组核心网，并配备经过验证的网络切片应用。 这一完全容器化的分组核心网支持包括现场视频制作、移动游戏和 RedCap 在内的先进 5G 独立组网 (SA) 服务。

