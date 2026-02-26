Deutsche Telekom 宣佈與 Mavenir 攜手開發的 5G 核心網絡，成功節能高達 65%

德國波恩, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力建立人工智能 (AI) 原生設計流動網絡的軟件公司 Mavenir，今天確認參與 Deutsche Telekom AG 兩項完善 5G 核心網絡能源消耗表現的策略項目。

首先，在與 Deutsche Telekom 多年的合作中，Mavenir 的雲端原生 5G 核心軟件，配合其具節能意識的自動化功能，在現網驗證中成功節能高達 65%，為歐洲可持續發展的高性能 5G 核心營運立下新典範。 在 Mavenir 首次部署的 5G 軟件功能支持下，這個「最高能源效益核心」(Most energy efficient Core)，以動態軟硬件擴展技術，大幅削減能源消耗與碳排放，矢志締造「零負載、零功耗」(zero bit & zero watt) 的核心理念。 此建基於 Deutsche Telekom 與合作夥伴共同開發的創新「完整堆疊能源效益」(Full Stack Energy Efficiency) 方案。

Mavenir 更是 Deutsche Telekom 轉型至統一雲端架構「橫向電訊雲端」(Horizontal TelCo Cloud) 的核心技術夥伴，此舉正是將節能優化全面覆蓋整個核心網絡的關鍵。 新一代架構以標準化且雲端原生的共享平台，取代各自為政的零散系統，能夠大規模地支援所有核心網絡服務。

這份新行業藍圖，讓電訊商得以借助自動化技術蓬勃發展。當中透過方便擴展的雲端原生核心網絡，以標準化的共享平台取代眾多孤立、單獨的解決方案，為所有服務提供支援。 展望未來，Mavenir 將繼續發揮專業知識，在推動「橫向電訊雲端」的演進中發揮核心作用，其專業領域包括：

能源優化雲端原生設計

Kubernetes 平台演進

專為電訊工作負載而設的自訂資源定義 (CRD)

AI 驅動的智能資源管理

這些技術將協助 Deutsche Telekom 逐步邁向全自動化、具節能意識的新一代核心營運。

Deutsche Telekom 核心網絡與服務集團高級副總裁 Christoph Hilz 表示：「能源效益一直是我們網絡設計的核心原則。 這項成就展示軟件驅動的智能、雲端原生架構和硬件優化如何結合起來，帶來衡量得到的影響。 Mavenir 的雲端原生核心作為 DT「橫向電訊雲端架構」的一部分，是我們成功實施完整堆疊能源管理方案的重點所在。 Telekom 聯同 Mavenir 等多個合作夥伴，共同開發出一套能夠降低網絡各層能源消耗的方案。 我們正在重新構想核心網絡的雲端架構，為整個電訊行業創建一份藍圖。」

Mavenir 執行副總裁兼分組核心、安全與訊息總經理 Michael Cooper 透露：「Deutsche Telekom 的領導能力，展示頂級營運商將軟件創新大規模應用於可持續發展時，所能達到的非凡層次。 有賴不斷創新的雲端架構，方能化繁為簡、精簡營運，推動持續創新。 隨著流動網絡營運商步入 AI 原生時代，並從電訊公司轉型為科技公司，我們將會見證演進過程：從今天正在建設的 AI 集成營運，邁向完全自主的 AI 原生生態系統。」

世界移動通訊大會 (#MWC26) 聯合活動：

在 2026 年巴塞隆拿世界移動通訊大會上， 「自主時代釋放電訊價值」 將是重點議題。Mavenir 的高層將聯同 Deutsche Telekom 的高級代表，於 3 月 3 日（星期二）上午 11:00 至 11:30，在 2 號展廳 2H60 的 Mavenir 展位 ，參與專題研討會。 如欲預留現場席位或透過網上直播參與，請立即點擊此處登記：https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/

將是重點議題。Mavenir 的高層將聯同 Deutsche Telekom 的高級代表，於 3 月 3 日（星期二）上午 11:00 至 11:30，在 ，參與專題研討會。 如欲預留現場席位或透過網上直播參與，請立即點擊此處登記：https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/ 最高能源效益核心：Deutsche Telekom 與 Mavenir 聯手呈獻 5G 核心全面堆疊節能方案，以動態軟硬件擴展技術，大幅削減能源消耗與碳排放，矢志締造「零負載、零功耗」的核心理念。 誠邀您參與 3 月 3 日（星期二）下午 3:00 至 3:30，在 3 號展廳 3M31 Deutsche Telekom 展位舉行的專題活動 https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core



在 Deutsche Telekom 的雲端轉型過程中，Mavenir 始終是其堅定的長期策略夥伴，不僅提供雲端原生、融合 (4G/5G) 的分組核心，更帶來久經驗證的網絡切片應用。 這個全面容器化的分組核心，能夠支援多種先進的 5G 獨立 (SA) 服務，包括實時影片製作、流動遊戲和 RedCap 等。

關於 Mavenir

Mavenir 正採用為流動營運商開發電訊優先、雲端原生及 AI 原生設計的軟件解決方案，實現自動化及可編程的智能網絡。 公司擁有豐富的電訊專業知識，已獲全球逾 120 個國家、300 多間營運商的部署案例驗證，這些營運商共同服務全球超過半數的流動用戶。 Mavenir 融合其資深電訊經驗、雲端與資訊科技 (IT) 專業知識，以及解決客戶實際挑戰所需的數據科學技能。 採用 AI 原生設計的軟件方案實證可靠，實現 AI 原生未來及營運商向科技企業 (TechCo) 的轉型。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mavenir.com

Mavenir 公關聯絡人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com