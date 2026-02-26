Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang: „Qihang Road“ ebnet den Weg in eine neue industrielle Zukunft

HANGZHOU, China, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stadtverwaltung von Hangzhou hat kürzlich die offiziellen Namen für fünf Stationen entlang der Metrolinie 10 und der Intercity-Strecke Hangzhou-Deqing (Abschnitt Yuhang) genehmigt. Im Kerngebiet der Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang wurden zwei Stationen umbenannt: Die bisherige „Renhe South Station“ trägt nun den Namen „Dongshanyang Station“ und die „Renhe North Station“ wird künftig als „Qihang Road Station“ (wörtlich: „Straße des Segelsetzens“) bezeichnet. Als nördlicher Endpunkt der Verlängerung der Metrolinie 10 und wichtiger Umsteigeknoten für die Intercity-Strecke Hangzhou-Deqing liegt die „Qihang Road Station“ in unmittelbarer Nähe bedeutender Industrieprojekte wie BYD Hangzhou und Hua Guang Advanced Materials. Der neue Name ist dabei Programm: Er markiert nicht nur präzise die geografische Lage, sondern symbolisiert zugleich den Aufbruch zu einer neuen Phase der integrierten Industrie- und Stadtentwicklung in der Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang. Mit dem rasanten Fortschritt der Bauarbeiten entsteht ein Verkehrsnetz, das die Metropole Hangzhou, die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang und den Kreis Deqing nahtlos miteinander verbindet. Dadurch werden die regionalen Standortvorteile weiter gestärkt und die industrielle und personelle Mobilität nachhaltig beschleunigt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Der im Stadtgebiet von Hangzhou (Provinz Zhejiang) gelegene Bezirk Yuhang liegt im Herzen des Jangtse-Deltas und fungiert als Tor Hangzhous zu Shanghai sowie zu den Provinzen Jiangsu und Anhui. Die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang, die von der Provinzregierung von Zhejiang als wirtschaftliche Entwicklungszone auf Provinzebene anerkannt wurde, fungiert als primäre Industrieplattform des Bezirks und stellt das dem Verwaltungszentrum von Hangzhou am nächsten gelegene Cluster für intelligente Fertigung dar. Die Zone liegt am südlichen Ende der Hangjiahu-Ebene und grenzt im Osten an den Beijing-Hangzhou Grand Canal. Sie genießt außergewöhnliche geografische und verkehrstechnische Vorteile: Der internationale Flughafen Xiaoshan ist nur 50 Kilometer entfernt, die großen Fernbahnhöfe Hangzhou East und Hangszhou West liegen in etwa 20 Kilometern Reichweite. Erreichbar ist sie über sieben Autobahnen sowie die Metrolinie 10.

Die Zone ist konsequent auf intelligente Fertigung ausgerichtet und setzt dabei auf drei Leitbranchen: neue Ausrüstungen, neue Materialien und neue Energien. Gemeinsam bilden sie das industrielle System „One Smart, Three New“. Zudem liegt der Schwerpunkt auf Nischensektoren wie integrierte Schaltkreise, Robotik und digitale Energie, um kontinuierlich neue hochwertige Produktivkräfte zu fördern. Inzwischen haben sich industrielle Cluster gebildet, die unter anderem von Unternehmen wie Nanfang Pump, Hua Guang Advanced Materials und BYD Hangzhou repräsentiert werden. Zahlreiche Unternehmen entlang der Wertschöpfungsketten haben sich im Umfeld angesiedelt.

Im Rahmen ihrer Innovationsstrategie hat die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang gemeinsam mit der Zhejiang University das „Advanced Electrical Equipment Innovation Center“ gegründet. Die Leitung obliegt einem hauptamtlichen Chefwissenschaftler, der zugleich Mitglied der Chinese Academy of Engineering ist. Das Zentrum hat mehrere Forschungsprojekte auf Landes- und Regionalebene in Bereichen wie Elektroantriebe für Fahrzeuge mit neuen Antriebsformen und intelligente Roboterservosysteme durchgeführt. Mit über 570.000 Quadratmetern Inkubationsfläche, darunter der staatliche „Smart Manufacturing Innovation and Entrepreneurship Industrial Park“, bietet die Zone ein umfassendes Fördersystem für Unternehmen in sämtlichen Entwicklungsphasen.

Mit verschiedenen substanziellen und zielgerichteten Unterstützungsmaßnahmen schafft die Zone ein attraktives Umfeld für internationale Investitionen und Spitzenkräfte. Förderfähige Projekte erhalten Zuschüsse für Ausrüstungen sowie eigenständige F&E-Fördermittel. Zudem werden produzierende Unternehmen incentiviert, sobald deren realisierte Auslandsinvestitionen festgelegte Schwellenwerte erreichen. Die sektorspezifischen Richtlinien sind ebenso konkret wie wirkungsvoll: Unternehmen im Bereich integrierter Schaltkreise erhalten finanzielle Unterstützung für die anfänglichen Tapeout-Kosten; förderfähige Unternehmen der „Low-Altitude Economy“ profitieren zeitlich befristet von Mietzuschüssen; und produktions- sowie F&E-orientierte Robotikunternehmen, die definierte Jahresumsatzschwellen erreichen, erhalten einmalige Prämien.

Die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang folgt der Entwicklungsphilosophie: „Die Zone durch das Umfeld aufbauen, die Zone durch Technologie beleben und die Zone durch intelligente Fertigung stärken“. So treibt sie die industrielle Modernisierung und die ganzheitliche Entwicklung der Region stetig voran. Die Bildungs-, Gesundheits-, Handels- und Wohninfrastruktur innerhalb der Zone wird kontinuierlich ausgebaut. Dazu zählen mehrere Grund- und weiterführende Schulen, das im Bau befindliche „Yuhang District Hospital of Integrated Traditional Chinese and Western Medicine“, der kommerzielle Komplex Fangzheng Plaza sowie bezugsfertige, speziell für Fachkräfte vorgesehene Mietwohnungen, die Unternehmen und Nachwuchskräften umfassende Unterstützung bieten.

Derzeit entfaltet die Wirtschaftsentwicklungszone Yuhang dank der kontinuierlichen Modernisierung ihres Verkehrsnetzes und der fortlaufenden Optimierung ihres industriellen Ökosystems zunehmend die dynamische Entwicklung der intelligenten Fertigung. Die Effekte industrieller Clusterbildung und innovationsgetriebener Entwicklung verstärken sich stetig. Mit Blick auf die Zukunft wird die Zone die Clusterbildung und die hochwertige Entwicklung intelligenter Fertigungsindustrien weiter forcieren. Dies geschieht durch gezielte Maßnahmen wie die Optimierung des Geschäftsumfelds, eine verstärkte politische Steuerung sowie den Aufbau von Kooperationsplattformen. Damit rückt das Ziel, eine Wirtschaftsentwicklungszone auf nationaler Ebene zu werden, Schritt für Schritt in greifbare Nähe.

Quelle: Yuhang Economic Development Zone