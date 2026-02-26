Zona de desarrollo económico de Yuhang: «Qihang Road» conecta con un nuevo futuro industrial

HANGZHOU, China, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Gobierno municipal de Hangzhou ha aprobado recientemente los nombres oficiales de cinco estaciones de la línea 10 del metro y del ferrocarril interurbano Hangzhou-Deqing (tramo Yuhang). En el área central de la Zona de Desarrollo Económico de Yuhang, se han cambiado los nombres de dos estaciones: la estación Renhe South ahora se llama «Dongshanyang Station», mientras que la estación Renhe North ha pasado a llamarse «Qihang Road Station» (literalmente, «Calle Zarpar»). La estación de Qihang Road, que funciona como terminal norte de la ampliación de la línea 10 del metro e importante centro de transbordo para el ferrocarril interurbano Hangzhou-Deqing, está rodeada de proyectos industriales clave, como BYD Hangzhou y Hua Guang Advanced Materials. Este nombre no solo indica de forma precisa la ubicación geográfica, sino que también simboliza el importante papel de la zona como nuevo punto de partida del desarrollo industrial y urbano integrado de la zona de desarrollo económico de Yuhang. La construcción de las respectivas líneas avanza a toda velocidad, y la futura red conectará de manera fluida la zona urbana principal de Hangzhou, la zona de desarrollo económico de Yuhang y el condado de Deqing, consolidando aún más las ventajas del transporte regional e impulsando con fuerza la movilidad industrial y del talento.

Puede acceder al material multimedia que acompaña a este comunicado haciendo clic en este enlace.

Situado en Hangzhou, provincia de Zhejiang, el distrito de Yuhang se encuentra en el corazón del delta del río Yangtsé y es la puerta de entrada de Hangzhou a Shanghái, Jiangsu y Anhui. En su calidad de zona de desarrollo económico a nivel provincial aprobada por el Gobierno provincial de Zhejiang, la Zona de Desarrollo Económico de Yuhang desempeña la función de principal plataforma industrial del distrito y se erige como el clúster de fabricación inteligente más cercano al centro administrativo de Hangzhou. Situada en el extremo sur de la llanura de Hangjiahu y bordeando el Gran Canal Pekín-Hangzhou al este, la zona goza de unas ventajas geográficas y de transporte excepcionales: se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros del aeropuerto internacional de Hangzhou Xiaoshan, a unos 20 kilómetros de las estaciones de tren de Hangzhou Este y Hangzhou Oeste, y es accesible a través de siete autopistas y la línea 10 del metro.

La zona se centra en la fabricación inteligente como su principal eje de desarrollo, y hace hincapié en tres sectores punteros: nuevos equipos, nuevos materiales y nuevas energías, que en conjunto forman un sistema industrial denominado «Uno inteligente, tres nuevos». También se centra en sectores especializados, como los circuitos integrados, la robótica y la energía digital, desarrollando continuamente nuevas fuerzas productivas de calidad. En la actualidad, la zona cuenta con clústeres industriales, representados por empresas como Nanfang Pump, Huaguang Advanced Materials y BYD Hangzhou, y atrae a numerosas empresas de la cadena industrial ascendente y descendente.

En términos de desarrollo del ecosistema de innovación, la Zona de Desarrollo Económico de Yuhang se ha asociado con la Universidad de Zhejiang para establecer el Centro de Innovación de Equipos Eléctricos Avanzados, dirigido por un científico jefe dedicado a tiempo completo que es académico de la Academia China de Ingeniería. El centro se ha embarcado en diversos proyectos de investigación a nivel nacional y provincial en campos como los sistemas de propulsión eléctrica para vehículos de nueva energía y los sistemas servorrobóticos inteligentes. La zona también cuenta con más de 570 000 metros cuadrados de espacio destinado a la incubación, incluida la incubadora de nivel estatal Smart Manufacturing Innovation and Entrepreneurship Industrial Park, que crea un sistema de promoción integral para todas las etapas del crecimiento empresarial.

Para atraer recursos globales de alta calidad, la zona ofrece una serie de políticas de apoyo sustanciales y específicas. En cuanto al apoyo a los proyectos, las iniciativas elegibles reciben subvenciones para la adquisición de equipos y ayudas independientes para I+D, mientras que las empresas manufactureras que acumulan una inversión extranjera real utilizada que alcanza los umbrales especificados obtienen incentivos. Las políticas específicas del sector son igualmente concretas y sólidas: las empresas de circuitos integrados reciben subvenciones para los costes iniciales de producción; las empresas elegibles de la «economía de baja altitud» disfrutan de subvenciones para el alquiler de espacios de trabajo durante períodos determinados; y las empresas orientadas a la producción y a la I+D del sector de la robótica que alcanzan determinados umbrales de ingresos anuales por su actividad principal reciben recompensas únicas.

La Zona de Desarrollo Económico de Yuhang sigue la filosofía de desarrollo de «establecer la zona a través del medio ambiente, revitalizarla a través de la tecnología y fortalecerla a través de la fabricación inteligente», avanzando de manera constante en la mejora industrial regional y el desarrollo integral. Hoy en día, los servicios educativos, médicos, comerciales y residenciales disponibles en la zona son cada vez más completos, incluyendo múltiples escuelas primarias y secundarias, el Hospital del Distrito de Yuhang de Medicina Tradicional China y Occidental Integrada (en construcción), el complejo comercial Fangzheng Plaza y viviendas de alquiler listas para entrar a vivir destinadas específicamente a talentos, lo que proporciona un apoyo integral a las empresas y a los talentos.

En la actualidad, gracias a las continuas mejoras de su red de transporte y al desarrollo continuo de su ecosistema industrial, la Zona de Desarrollo Económico de Yuhang está liberando paulatinamente el potencial de la fabricación inteligente, con un aumento constante de los efectos de agrupación industrial y de la capacidad de innovación. En el futuro, la zona seguirá impulsando la agrupación y el desarrollo de alta calidad de las industrias de fabricación inteligente mediante diversas medidas, como la optimización del entorno empresarial, el refuerzo de la orientación política y la creación de plataformas de cooperación, con el fin de avanzar con paso firme hacia su objetivo de convertirse en una zona de desarrollo económico y tecnológico a nivel nacional.

Fuente: Yuhang Economic Development Zone