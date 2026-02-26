HANGZHOU, Chine, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le gouvernement municipal de Hangzhou a récemment approuvé les noms officiels de cinq stations situées le long de la ligne 10 du métro et de la ligne ferroviaire interurbaine Hangzhou-Deqing (section Yuhang). Dans la zone centrale de la zone de développement économique de Yuhang, deux stations ont été renommées : la station Renhe South s’appelle désormais « Dongshanyang Station », tandis que la station Renhe North a été rebaptisée « Qihang Road Station » (littéralement « Route de la mise à la voile »). Située à l’extrémité nord du prolongement de la ligne 10 du métro et constituant un important pôle de correspondance pour la ligne ferroviaire interurbaine Hangzhou-Deqing, la station Qihang Road est entourée de projets industriels majeurs, notamment BYD Hangzhou et Hua Guang Advanced Materials. Ce nom désigne non seulement avec précision la situation géographique, mais symbolise également le rôle de cette zone en tant que nouveau point de départ pour le développement industriel et urbain intégré de la zone de développement économique de Yuhang. La construction des lignes prévues progressant à grands pas, le futur réseau reliera harmonieusement la zone urbaine principale de Hangzhou, la zone de développement économique de Yuhang et le comté de Deqing, renforçant ainsi les avantages régionaux en matière de transport et donnant un élan considérable à la mobilité industrielle et à celle des ressources humaines.

Un contenu média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Situé dans la province du Zhejiang, à Hangzhou, le district de Yuhang se trouve au cœur du delta du Yangtsé et sert de passerelle entre Hangzhou et Shanghai, la province du Jiangsu et celle de l’Anhui. Reconnue comme zone de développement économique au niveau provincial par le gouvernement provincial du Zhejiang, la zone de développement économique de Yuhang fait office de principale plateforme industrielle du district et constitue le pôle de fabrication intelligente le plus proche du centre administratif de Hangzhou. Située à l’extrémité sud de la plaine de Hangjiahu et bordée à l’est par le Grand Canal Pékin-Hangzhou, la zone bénéficie d’avantages géographiques et de transport exceptionnels : à environ 50 kilomètres de l’aéroport international de Hangzhou Xiaoshan, à environ 20 kilomètres des gares ferroviaires de Hangzhou Est et Hangzhou Ouest, et accessible via sept autoroutes ainsi que la ligne 10 du métro.

La zone concentre ses efforts sur la fabrication intelligente comme principale orientation de développement, en mettant l’accent sur trois industries de pointe : les nouveaux équipements, les nouveaux matériaux et les nouvelles énergies, qui forment ensemble un système industriel « One Smart, Three New » (une intelligence, trois nouveautés). Elle se concentre également sur des secteurs de niche tels que les circuits intégrés, la robotique et l’énergie numérique, développant sans cesse de nouvelles forces productives de qualité. Actuellement, la zone a mis en place des pôles industriels représentés par des entreprises telles que Nanfang Pump, Huaguang Advanced Materials et BYD Hangzhou, attirant de nombreuses entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle.

En termes de développement d’un écosystème d’innovation, la zone de développement économique de Yuhang s’est associée à l’université du Zhejiang pour créer le Centre d’innovation en équipements électriques avancés, dirigé par un scientifique en chef à temps plein, membre de la Chinese Academy of Engineering (Académie chinoise d’ingénierie). Le centre a mené plusieurs projets de recherche à l’échelle nationale et provinciale dans des domaines tels que les systèmes de propulsion électrique pour véhicules à énergie nouvelle et les servomécanismes robotisés intelligents. La zone dispose également de plus de 570 000 mètres carrés d’espace d’incubation, dont l’incubateur de niveau national Smart Manufacturing Innovation and Entrepreneurship Industrial Park, créant ainsi un système de développement complet couvrant toutes les étapes de la croissance des entreprises.

Afin d’attirer des investissements internationaux d’excellence, la zone propose une série de mesures incitatives substantielles et ciblées. Pour le soutien aux projets, les projets éligibles bénéficient de subventions pour l’équipement et de subventions indépendantes pour la recherche et le développement ; les entreprises manufacturières qui accumulent des investissements étrangers effectivement utilisés atteignant des seuils spécifiques se voient attribuer des aides. Les politiques propres à l’industrie sont tout aussi concrètes et solides : les entreprises de circuits intégrés bénéficient de subventions pour les coûts initiaux de mise en production ; les entreprises éligibles de la « basse altitude économique » bénéficient de subventions pour la location d’espaces de travail pendant des périodes déterminées ; et les entreprises de production et de R&D du secteur de la robotique qui atteignent certains seuils de revenus annuels provenant de leur activité principale reçoivent des récompenses ponctuelles.

La zone de développement économique de Yuhang adhère à la philosophie de développement suivante : « Établir la zone grâce à l’environnement, revitaliser la zone grâce à la technologie et renforcer la zone grâce à la fabrication intelligente », afin de faire progresser constamment la modernisation industrielle et le développement global de la région. Actuellement, les équipements éducatifs, médicaux, commerciaux et résidentiels de la zone sont de plus en plus complets, avec notamment plusieurs écoles primaires et secondaires, l’hôpital du district de Yuhang spécialisé dans la médecine traditionnelle chinoise et occidentale (en construction), le complexe commercial Fangzheng Plaza et des logements locatifs prêts à accueillir des professionnels de talent, offrant ainsi un soutien complet aux entreprises et aux employés.

Aujourd’hui, grâce à la modernisation continue de son réseau de transport et à l’amélioration constante de son écosystème industriel, la zone de développement économique de Yuhang libère progressivement le potentiel du développement de la fabrication intelligente, grâce à des synergies industrielles et à des capacités d’innovation sans cesse renforcées. À l’avenir, la zone continuera à encourager le regroupement et le développement qualitatif des industries manufacturières intelligentes grâce à des mesures telles que l’optimisation de l’environnement commercial, le renforcement des orientations stratégiques et la mise en place de plateformes de coopération, poursuivant ainsi sans relâche son objectif de devenir une zone de développement économique et technologique d’envergure nationale.

Source : Yuhang Economic Development Zone