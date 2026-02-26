Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang: "Qihang Road" Conectado a Novo Futuro Industrial

HANGZHOU, China, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O governo municipal de Hangzhou aprovou recentemente os nomes oficiais de cinco estações ao longo da linha 10 do Metrô e da Ferrovia Intermunicipal de Hangzhou-Deqing (Seção de Yuhang). Dentro da área central da Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang, duas estações foram renomeadas: Renhe South Station agora é "Estação de Dongshanyang", e Renhe North Station passou a ser "Estação Rodoviária de Qihang" (literalmente "Rodovia da Viagem"). Servindo como o terminal norte da extensão da Linha 10 do Metrô e um centro de transferência essencial da Ferrovia Intermunicipal de Hangzhou-Deqing, a Estação Rodoviária de Qihang é cercada por projetos industriais importantes, incluindo BYD Hangzhou e Hua Guang Advanced Materials. Além de marcar com precisão a localização geográfica, o nome também simboliza o papel da área de novo ponto de partida para o desenvolvimento industrial-urbano integrado da Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang. Com a construção das linhas relevantes avançando a toda velocidade, a futura rede conectará perfeitamente a principal área urbana de Hangzhou, a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang e o Condado de Deqing, fortalecendo ainda mais as vantagens do transporte regional e injetando um impulso robusto na mobilidade industrial e de talentos.

Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

Localizado em Hangzhou, Província de Zhejiang, o Distrito de Yuhang fica no coração do Delta do Rio Yangtze, servindo como porta de entrada de Hangzhou para Xangai, Jiangsu e Anhui. Uma zona de desenvolvimento econômico de nível provincial aprovada pelo Governo Provincial de Zhejiang, a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang funciona como a principal plataforma industrial do distrito e se destaca como o cluster de fabricação inteligente mais próximo do centro administrativo de Hangzhou. Situada no extremo sul da planície de Hangjiahu e na fronteira com o Grande Canal Pequim-Hangzhou a leste, a zona apresenta vantagens geográficas e de transporte excepcionais: a aproximadamente 50 quilômetros do Aeroporto Internacional Hangzhou Xiaoshan, a cerca de 20 quilômetros das estações ferroviárias de Hangzhou East e de Hangzhou West, e acessível através de sete vias expressas, bem como da Linha 10 do Metrô.

A zona se concentra na fabricação inteligente como sua principal direção de desenvolvimento, enfatizando três indústrias líderes: novos equipamentos, novos materiais e nova energia - formando coletivamente um sistema industrial "Um Inteligente, Três Novos". Também se concentra em setores de nicho, como circuitos integrados, robótica e energia digital, cultivando continuamente novas forças produtivas de qualidade. A zona estabeleceu clusters industriais representados por empresas como Nanfang Pump, Huaguang Advanced Materials e BYD Hangzhou, atraindo inúmeras empresas da cadeia da indústria upstream e downstream.

Em termos de desenvolvimento de ecossistemas de inovação, a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang fez parceria com a Universidade de Zhejiang para estabelecer o Centro Avançado de Inovação em Equipamentos Elétricos, liderado por um cientista-chefe em tempo integral, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia. O centro realizou vários projetos de pesquisa em nível nacional e provincial em áreas como sistemas de acionamento elétrico de veículos de nova energia e servossistemas robóticos inteligentes. A zona também possui mais de 570.000 metros quadrados de espaço para incubação, incluindo o Parque Industrial de Inovação e Empreendedorismo em Manufatura Inteligente, uma incubadora de nível estadual, criando um sistema abrangente de desenvolvimento que cobre todas as etapas do crescimento empresarial.

Para atrair recursos globais de alta qualidade, a zona oferece uma série de políticas de apoio substanciais e direcionadas. Os projetos elegíveis recebem subsídios para equipamentos e financiamento independente para P&D. As empresas manufatureiras que acumulam investimento estrangeiro efetivamente utilizado e atingem limites específicos, recebem incentivos. As políticas específicas para cada setor são igualmente concretas e robustas: as empresas de circuitos integrados recebem subsídios para os custos iniciais de fabricação; empresas elegíveis da "economia de baixa altitude" recebem subsídios para aluguel de espaço de trabalho por períodos específicos; e as empresas voltadas para a produção e para a pesquisa e desenvolvimento no setor de robótica que atingirem determinados limites de receita anual da atividade principal receberão recompensas únicas.

A Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang adere à filosofia de desenvolvimento de "Estabelecer a Zona através do Meio Ambiente, Revitalizar a Zona através da Tecnologia e Fortalecer a Zona através da Fabricação Inteligente", avançando constantemente na modernização industrial regional e no desenvolvimento abrangente. As comodidades educacionais, médicas, comerciais e residenciais na região estão cada vez mais abrangentes, com diversas escolas de ensino fundamental e médio, e várias escolas primárias e secundárias, o Hospital Distrital Yuhang de Medicina Tradicional Chinesa e Ocidental Integrada (em construção), o complexo comercial Fangzheng Plaza e as moradias para aluguel já prontas, voltadas especificamente para talentos, oferecem suporte completo para empresas e talentos.

Com as melhorias contínuas da sua rede de transporte e os aprimoramentos constantes do seu ecossistema industrial, a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yuhang está revelando de forma constante a vitalidade do desenvolvimento da manufatura inteligente, com efeitos de aglomeração industrial e capacidades impulsionadas pela inovação em constante aprimoramento. A zona continuará a promover o agrupamento e o desenvolvimento de alta qualidade das indústrias de manufatura inteligente, por meio de medidas que incluem a otimização do ambiente de negócios, o fortalecimento da orientação política e a construção de plataformas de cooperação, avançando firmemente em direção ao seu objetivo de se tornar uma zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de nível nacional.

Fonte: Yuhang Economic Development Zone