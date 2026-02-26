2025. AASTA IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)

TEGEVJUHI ARUANNE

2025 aasta neljas kvartal Eesti kinnisvaraturul kujunes üldpildis stabiilseks, kuid jäi aasta alguses seatud ootustele alla. Turg ei viibinud enam langusfaasis, kuid selget kasvutsüklit ei olnud samuti veel alanud. Pigem oli tegemist tasakaalustumise etapiga, kus nii ostjad kui müüjad kohanesid uue majanduskeskkonnaga ning ootasid selgemaid signaale intressimäärade ning üldise majanduse olukorra paranemise kohta.

Neljas kvartal ei toonud kaasa oodatud tugevamat hooajalist elavnemist. Ostjad olid jätkuvalt kaalutlevad ning otsustusprotsessid pikenesid, mis väljendus nii müügiperioodide venimises kui ka tagasihoidlikumas tehingumahus. Turul oli märgata suuremat hinnatundlikkust ning ostjad võrdlesid pakkumisi varasemast põhjalikumalt.

Müügitempo ja huviliste arv olid prognoositust nõrgemad. Kuigi hinnad ei langenud ulatuslikult, jäi müügitempo aeglaseks ning ostuotsuseid lükati edasi. Konkurentsis püsimiseks tuli pakkuda paindlikumaid maksetingimusi, kampaaniaid või täiendavaid lisaväärtusi, et ostjate huvi säilitada ja tehinguni jõuda.

Neljas kvartal kujunes Arco Vara jaoks aktiivseks ja arengurikkaks perioodiks, mille jooksul keskendusime nii uute projektide käivitamisele kui ka olemasolevate arenduste järjepidevale edasiviimisele. Samuti panustasime olulisel määral Lutheri projekti eelmüügi ettevalmistamisse ning kontseptsiooni väljatöötamisse ja ehitusfaasiks ettevalmistamisse.

Kuna neljandas kvartalis seatud müügieesmärke ei täidetud, kujunesid kvartali tulemused oodatust tagasihoidlikumaks ning jäid alla ka eelmise aasta samale perioodile.

Rannakalda arendus: Neljandas kvartalis müüdi neli kodu. 2025. aasta lõpuks oli projektis müüdud 105 korterit ja äripinda 113-st. Eesmärk oli 2025. aasta lõpuks realiseerida kõik järelejäänud ühikud, kuid mõned korterid jäid veel müümata ning nende müük jätkub 2026. aastal.

Soodi 6 arendus: Ehitustööd algasid 30. juunil 2025. Neljandas kvartalis sõlmiti viis võlaõiguslikku müügilepingut. 2025. aasta lõpuks oli võlaõiguslike lepingutega müüdud kokku 22 korterit ja äripinda 66-st. Projekt on atraktiivne nii noortele peredele, investoritele kui ka nõudlikumale kliendile, eelkõige tänu arenduse heale asukohale ning läbimõeldud ja funktsionaalsetele planeeringutele.

Spordi arendus: Ehitusega alustati samuti juunis. Neljandas kvartalis sõlmiti neli võlaõiguslikku müügilepingut. 2025. aasta lõpuks oli võlaõiguslike lepingutega müüdud 16 kodu 56-st. Spordi arendus täiendab Arco Vara portfelli suurepärase asukohaga Kristiine elamurajoonis, piirkonnas, kus uusarendusi on vähe, kuid nõudlus elamispindade järele on kõrge. Projektis rakendatakse kaasaegseid ja nutikaid lahendusi.

Arcojärve arendus: Detailplaneering võeti vastu 15. oktoobril. Tegemist on strateegiliselt olulise projektiga, mis loob eeldused edasisteks investeeringuteks uutesse linnasisestesse arendustesse.

Bulgaaria arendus: Bulgaaria tütarettevõtte osas jätkuvad läbirääkimised ning vastavad otsused on plaanis teha lähiajal.

Kuldlehe arendus: Detsembris müüdi neljas korter elamus. Projektis on alles viimane korter, mille eksklusiivne iseloom ja piiratud saadavus hoiavad arenduse tugeval positsioonil Tallinna premium-segmendis.

Lutheri arendus: Detsembris algas esimese etapi eelmüük. Jätkub projekteerimine ja ettevalmistus ehitustööde alustamiseks.

Arco Vara fookus püsib jätkuvalt kvaliteetsete ja kestlike elukeskkondade arendamisel ning parima koduostukogemuse pakkumisel. Meie missioon on luua kaasaegseid, kestlikke ja ihaldusväärseid elukeskkondi, kus klient saab kujundada oma unistuste kodu, ning meie visioon on olla koduostjate esimene valik.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2025. aasta 12 kuu müügitulu oli 7 685 tuhat eurot, mis on 208 tuhat eurot rohkem kui 2024. aasta 12 kuu müügitulu.

2025. aasta 12 kuu ärikasumiks (=EBIT) kujunes 195 tuhat eurot ja puhaskahjumit 479 tuhat eurot. 2024. aasta 12 kuuga sai grupp ärikasumit 69 tuhat eurot ja puhaskahjumit 624 tuhat eurot.

2025. aasta IV kvartalis müüdi grupi poolt 14 korterit arendatavates projektides, millest 9 võlaõigusliku lepinguga ja 5 asjaõiguslepinguga. 2025. aasta jooksul on müüdud 48 korterit, millest 28 võlaõiguslepinguga ja 20 asjaõiguslepinguga. Võrdluseks 2024. aasta IV kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 14 korterit (9 korterit asjaõiguslepinguga, 5 korterit võlaõiguslepinguga), 2024. aasta jooksul müüdi kokku 30 korterit ja 3 äripinda (22 korterit ja 1 äripind asjaõiguslepinguga, 8 korterit ja 2 äripinda võlaõiguslepinguga).

Grupi varade maht 31.12.2025 seisuga enam kui kahekordistus võrreldes 31.12.2024. Varade mahu suurenemise peamine põhjus on uute arendusprojektide ost, sh. Luhteri kvartali ja Spordi 3a/3b arendusprojekti soetamine.

Grupi laenukoormus (netolaenud) oli 2025. aasta lõpu seisuga 37 649 tuhat eurot, mis on 23 012 tuhat eurot rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodi lõpuga. Laenukoormuse suurenemise peamine põhjus on Luhteri kvartali soetamine, mis finantseeriti osaliselt pangalaenuga. Lisaks emiteeriti 2025. aasta kolmandas kvartalis 15 000 tuhande euro eest võlakirju. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2025 seisuga 8.90%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 12 kuud

2025 12 kuud

2024 IV kv

2025 IV kv

2024 Müügitulu enda kinnisvara müügist 7 195 7 145 1 935 3 273 Müügitulu teenuste müügist 489 332 125 118 Müügitulu kokku 7 685 7 477 2 060 3 390 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -5 727 -5 707 -1 776 -2 857 Brutokasum 1 957 1 770 284 534 Muud äritulud 5 7 2 7 Turustuskulud -447 -551 -119 -146 Üldhalduskulud -1 122 -1 127 -402 -156 Muud ärikulud -197 -31 -192 -13 Ärikasum (-kahjum) 195 69 -427 226 Finantstulud ja -kulud -563 -640 -168 46 Kasum/kahjum enne tulumaksu -368 -572 -594 273 Tulumaksukulu -111 -52 -98 -52 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -479 -624 -692 221





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.2025 31.12.2024 Raha ja raha ekvivalendid 2 784 1 720 Nõuded ja ettemaksed 6 420 5 690 Varud 74 127 29 170 Käibevara kokku 83 331 36 580 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 2 296 2 296 Materiaalne põhivara 551 622 Immateriaalne põhivara 41 52 Põhivara kokku 2 905 2 988 VARAD KOKKU 86 236 39 568 Laenukohustused 180 234 Võlad ja saadud ettemaksed 9 063 4 487 Garantiieraldised 347 127 Lühiajalised kohustused kokku 9 590 4 848 Laenukohustused 40 283 14 981 Pikaajalised kohustused kokku 40 283 14 981 KOHUSTUSED KOKKU 51 552 19 829 Aktsiakapital 12 158 7 272 Ülekurss 16 399 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 28 28 Jaotamata kasum 5 767 6 594 OMAKAPITAL KOKKU 36 363 19 739 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 86 236 39 568





