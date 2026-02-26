Priminimas dėl AB „KN Energies“ (KN) 2025 metų dvylikos mėnesių neaudituotų finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare

Primename, jog š.m. vasario 27 d. 10.00 val. KN kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2025 metų dvylikos mėnesių neaudituotų finansinių rezultatų pristatymą internetiniame seminare (angl. „webinar“), kuris vyks anglų kalba.
Grupės 2025 metų dvylikos mėnesių neaudituotus finansinius rezultatus komentuos ir po prezentacijos į dalyvių klausimus atsakys KN Finansų direktorius Tomas Tumėnas.
Kaip prisijungti prie internetinio seminaro?
Visus norinčius dalyvauti internetiniame seminare, prašome registruotis aktyvuojant šią nuorodą: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_G7b3zODzSmKSutwGrFhX6Q Jungiantis į seminarą pirmą kartą, bus prašoma užsiregistruoti Zoom platformoje. Internetinis seminaras bus įrašomas ir jo įrašas bus patalpintas įmonės internetiniame puslapyje www.kn.lt ir Nasdaq Baltic youtube.com paskyroje.
Kas yra internetinis seminaras?
Internetinis seminaras – internetinė priemonė, kurios metu bendrovės atsakingi asmenys komentuoja bendrovės finansinius rezultatus. Internetinis seminaras suteikia galimybę internetinėmis priemonėmis bendrauti su esamais ir potencialiais investuotojais, žiniasklaida bei kitais vertybinių popierių rinkos dalyviais, tiesiogiai užduoti klausimus ir iš karto gauti atsakymus iš bendrovės vadovų.
Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772