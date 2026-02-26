Odysseus Holdings och CoinShares offentliggör en erbjudandehandling för transaktionen med Vine Hill

St Helier, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 26 februari 2026 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited ("CoinShares") (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF) offentliggjorde den 8 september 2025 ett förslag om att byta handelsplats till en aktiemarknad eller annan börs i USA genom ett avtalat samgående vilket inkluderar ett domstolsgodkänt scheme of arrangement enligt artikel 125 i Jersey Companies Law (”Scheme of Arrangement”) med Vine Hill Capital Investment Corp. (Nasdaq: VCIC) (”Vine Hill”) och Odysseus Holdings Limited ("Odysseus Holdings" och tillsammans benämnt "Transaktionen").

Som en del av Transaktionen har Odysseus Holdings och CoinShares upprättat en erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”) i enlighet med Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på svenska på CoinShares webbplats (https://investor.coinshares.com/us-listing) och Odysseus Holdings webbplats (https://www.coinshares-bidco.com).

Information om Transaktionen

Information om Transaktionen finns tillgänglig på www.coinshares-bidco.com.

Om CoinShares

CoinShares är en ledande global förvaltare av digitala tillgångar som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till en rad olika kunder, däribland företag, finansinstitut och privatpersoner. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor på Jersey, med kontor i Frankrike, Stockholm, Storbritannien och USA. CoinShares regleras på Jersey av Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers och i USA av Securities and Exchange Commission, National Futures Association och Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern CS och på OTCQX under tickern CNSRF.

Om Vine Hill

Vine Hill är ett s.k. special purpose acquisition company (“SPAC”) som sponsras av ett närstående bolag till Vine Hill Capital Partners och bildades som en del av en plattform för att sponsra en serie SPAC-bolag. Vine Hill slutförde sin börsintroduktion om 220 miljoner USD i september 2024 och dess aktier handlas för närvarande på Nasdaq under tickern ”VCIC”. Vine Hill Capital Partners är en ledande alternativ investeringsförvaltare som är dedikerad till att hjälpa företag att nå sin fulla potential och frigöra aktieägarvärde genom att utnyttja de publika marknaderna.

För mer information om CoinShares, vänligen besök: https://coinshares.com

Bolaget | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

Investor Relations | +44 (0)1534 513 100 | enquiries@coinshares.com

PRESSKONTAKT

CoinShares

Benoît Pellevoizin

bpellevoizin@coinshares.com

M Group Strategic Communications

Peter Padovano

coinshares@mgroupsc.com

Informationen lämnades för offentliggörande genom de kontaktpersoner som anges ovan kl. 08:00 CET den 26 februari 2026.

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Detta pressmeddelande avser det föreslagna samgåendet (samgåendet och övriga transaktioner som omfattas av det s.k. Business Combination Agreement mellan CoinShares, Vine Hill, Odysseus Holdings och övriga parter (tillsammans ”Transaktionerna”)) mellan Vine Hill, CoinShares och Odysseus Holdings. Informationen i detta pressmeddelande gör inte anspråk på att vara fullständig och varken Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings eller deras respektive närstående bolag lämnar några uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta pressmeddelande.

Ytterligare information och var den finns tillgänglig

Aktieägare bör även ta del av fusionsdokumentet avseende Scheme of Arrangement ("Fusionsdokumentet"), som offentliggjordes av CoinShares den 18 februari 2026. Fusionsdokumentet finns tillgängligt på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och Odysseus Holdings webbplats på https://www.coinshares-bidco.com. Fusionsdokumentet innehåller de fullständiga villkoren för Scheme of Arrangement, inklusive, i förekommande fall, information om hur man röstar avseende Scheme of Arrangement.

Detta offentliggörande utgör inte ett prospekt eller ett prospektliknande dokument.

I samband med Transaktionerna planerar CoinShares, Vine Hill och Odysseus Holdings att lämna in ett s.k. Registration Statement på Form F-4 (med eventuella ändringar och tillägg, ”Registration Statement”) till SEC, vilket kommer att innehålla en preliminär fullmaktshandling (ett s.k. proxy statement) från Vine Hill och ett prospekt från Odysseus Holdings avseende erbjudandet av de värdepapper som ska emitteras till Vine Hills värdepappersinnehavare i samband med fullgörandet av samgåendet (”Fullmaktshandlingen/Prospektet”). Den slutgiltiga fullmaktshandlingen och andra relevanta dokument kommer att skickas till Vine Hills aktieägare per en registreringsdag som kommer att fastställas för omröstning om Transaktionerna och andra frågor som beskrivs i Fullmaktshandlingen/Prospektet. Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings kommer också att lämna in andra dokument avseende Transaktionerna till SEC. Detta pressmeddelande innehåller inte all information som bör beaktas avseende Transaktionerna och är inte avsett att utgöra grund för något investeringsbeslut eller något annat beslut avseende Transaktionerna. INNAN NÅGOT BESLUT OM RÖSTNING ELLER INVESTERING FATTAS UPPMANAS AKTIEÄGARE I VINE HILL OCH ANDRA BERÖRDA PARTER ATT LÄSA, NÄR DET FINNS TILLGÄNGLIGT, DEN PRELIMINÄRA FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET OCH ÄNDRINGAR DÄRTILL SAMT DEN DEFINITIVA FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET OCH ALLA ANDRA RELEVANTA DOKUMENT SOM HAR LÄMNATS IN ELLER KOMMER ATT LÄMNAS IN TILL SEC I SAMBAND MED VINE HILLS INSAMLING AV FULLMAKTER FÖR DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN SOM SKA HÅLLAS FÖR ATT GODKÄNNA TRANSAKTIONERNA OCH ANDRA FRÅGOR SOM BESKRIVS I FULLMAKTSHANDLINGEN/PROSPEKTET, EFTERSOM DESSA DOKUMENT KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM VINE HILL, COINSHARES, ODYSSEUS HOLDINGS OCH TRANSAKTIONERNA. Investerare och värdepappersinnehavare kommer också att kunna erhålla kopior av Registration Statement och Fullmaktshandlingen/Prospektet samt alla andra dokument som har lämnats in eller kommer att lämnas in till SEC av Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings, utan kostnad, så snart de finns tillgängliga, på SEC:s webbplats www.sec.gov eller genom att skicka en begäran till: Vine Hill Capital Investment Corp., 500 E Broward Blvd, Suite 900, Fort Lauderdale, FL 33394, eller genom skriftlig begäran till CoinShares eller Odysseus Holdings på c/o CoinShares International Limited, 2nd Floor, 2 Hill Street, JE2 4UA St Helier Jersey, Channel Islands. VARKEN SEC ELLER NÅGON STATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DE TRANSAKTIONER SOM BESKRIVS HÄRI, UTTALAT SIG OM TRANSAKTIONERNAS MERITER ELLER SKÄLIGHET ELLER NÅGRA RELATERADE TRANSAKTIONER ELLER UTTALAT SIG OM LÄMPLIGHETEN ELLER RIKTIGHETEN I INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE. VARJE PÅSTÅENDE OM MOTSATSEN UTGÖR EN BROTTSLIG HANDLING.

Deltagare i anmodan

Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings och deras respektive styrelseledamöter, verkställande direktörer, vissa av deras aktieägare och andra medlemmar av ledningen och anställda kan enligt SEC:s regler anses vara deltagare i insamling av fullmakter från Vine Hills aktieägare i samband med Transaktionerna. Information om Vine Hills styrelseledamöter, verkställande direktörer, vissa av dess aktieägare och andra medlemmar av ledningen och anställda samt deras intressen i Vine Hill finns i avsnitten “Directors, Executive Officers and Corporate Governance – Conflicts of Interest,” “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters,” och “Certain Relationships and Related Party Transactions” i Vine Hills årsredovisning på Form 10-K för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2024, som lämnades in till SEC den 26 mars 2025 och finns tillgänglig kostnadsfritt på SEC:s webbplats www.sec.gov och på följande URL: sec.gov/Archives/edgar/data/2025396/000101376225002707/ea0234943-10k_vinehill.htm. Ytterligare information om dessa deltagares intressen kommer att finnas i Registration Statement när det blir tillgängligt.

En förteckning över namnen på styrelseledamöter, verkställande direktörer, andra medlemmar av ledningen och anställda i CoinShares och Odysseus Holdings, samt information om deras intressen i samgåendet, kommer att finnas i Registration Statement som ska lämnas in till SEC. Ytterligare information om sådana potentiella deltagares intressen i anmodansprocessen kan också komma att ingå i andra relevanta dokument när de lämnas in till SEC.

Inget erbjudande eller uppmaning

Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte en fullmaktsförklaring eller insamling av fullmakt, samtycke eller godkännande avseende värdepapper eller Transaktionerna och ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller byta, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller byta värdepapper i Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings, eller någon tillgång eller instrument eller relaterat derivat, och det kommer inte att ske någon försäljning av sådana värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan uppmaning, försäljning eller byte skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagstiftningen i sådan stat eller jurisdiktion. Inget erbjudande av värdepapper får göras annat än genom ett prospekt som uppfyller kraven i Securities Act eller ett undantag från denna. Investerare bör rådfråga sin rådgivare om de tillämpliga kraven för en köpare att utnyttja ett undantag enligt Securities Act.

Aktieägare i andra jurisdiktioner

Spridning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i andra jurisdiktioner än Jersey, Caymanöarna, Sverige eller USA, samt tillgängliggörandet av Scheme of Arrangement för CoinShares aktieägare som inte är bosatta på Jersey, på Caymanöarna, i Sverige eller i USA, kan vara begränsad enligt lagstiftningen i dessa jurisdiktioner. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande bör därför informera sig om och iaktta sådana begränsningar. I synnerhet kan möjligheten för personer som inte är bosatta på Jersey, på Caymanöarna, i Sverige eller i USA att rösta med sina CoinShares-aktier avseende Scheme of Arrangement vid bolagsstämman vid Royal Court of Jersey, eller att underteckna och lämna in fullmakter som utser en annan person att rösta vid Jersey Court Meeting för deras räkning, påverkas av lagstiftningen i de relevanta jurisdiktioner där de befinner sig. Ytterligare information avseende utländska aktieägare finns i Fusionsdokumentet. Underlåtenhet att iaktta sådana begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen i respektive jurisdiktion. I den utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter frånsäger sig de bolag och personer som är involverade i Transaktionen allt ansvar för överträdelser av sådana begränsningar av någon person.

Om inte annat bestäms av Odysseus Holdings, samt i den mån tillämplig lagstiftning och reglering tillåter, kommer Scheme of Arrangement inte att göras tillgängligt, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i, till eller från en begränsad jurisdiktion där ett sådant tillgängliggörande skulle utgöra en överträdelse av den relevanta lagstiftningen eller regleringen i sådan jurisdiktion. Ingen person får rösta för Scheme of Arrangement genom sådan användning, sådana medel, instrument eller från en begränsad jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion om ett sådant förfarande skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen. Inget erbjudande till allmänheten på Caymanöarna om att teckna de värdepapper som erbjuds härigenom får göras, och detta pressmeddelande samt Scheme of Arrangement får inte utfärdas eller överlämnas till någon sådan person. Aktieägare som är osäkra i sådana frågor bör utan dröjsmål konsultera en lämplig oberoende professionell rådgivare i den relevanta jurisdiktionen.

Kopior av detta pressmeddelande och samtliga handlingar avseende Transaktionen sänds därför inte, och får inte, direkt eller indirekt, sändas med post, överföras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas i, till eller från någon begränsad jurisdiktion där ett sådant förfarande skulle strida mot lagstiftningen i den jurisdiktionen. Personer som mottar sådana handlingar (inklusive, utan begränsning, ombud, förvaringsinstitut, nominerade och förvaltare) får inte sända med post eller på annat sätt vidarebefordra, distribuera eller skicka dem i, till eller från någon begränsad jurisdiktion där ett sådant förfarande skulle strida mot lagstiftningen i den jurisdiktionen. Ett sådant förfarande kan medföra att en därtill hörande röst avseende Scheme of Arrangement ogiltigförklaras.

Ytterligare information avseende aktieägare i andra jurisdiktioner finns i Fusionsdokumentet.

Detta pressmeddelande och eventuella tillhörande handlingar har upprättats i syfte att uppfylla kraven enligt lagstiftningen i Jersey, på Caymanöarna, i Sverige och i USA, och den information som lämnas kan skilja sig från vad som skulle ha lämnats om pressmeddelandet hade upprättats i enlighet med lagstiftningen i andra jurisdiktioner.

Transaktionen ska vara underkastad tillämpliga krav enligt Nasdaq Stockholm, takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm samt Jersey Companies Law.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” avseende Vine Hill, CoinShares och/eller Odysseus Holdings, i enlighet med vad som avses i amerikansk federal värdepapperslagstiftning. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla uttalanden som inte är historiska fakta, inklusive, utan begränsning, tidpunkten för och uppfyllandet av villkoren för genomförandet av Transaktionen. Förväntningarna, uppskattningarna och prognoserna för CoinShares och Vine Hills verksamhet kan skilja sig från de faktiska resultaten. Du bör därför inte förlita dig på dessa framåtblickande uttalanden som förutsägelser om framtida händelser. I vissa fall kan du identifiera framåtblickande uttalanden genom termer som ”enligt uppskattningar”, ”förväntar”, ”antar”, ”tror”, ”skulle kunna”, ”uppskattar”, ”förväntar sig”, ”prognostiserar”, ”avser”, ”är av den åsikten”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiell”, ”förutspår”, ”prognos”, ”mål”, ”enligt kännedom”, ”bör”, ”kommer”, ”skulle” eller negationer av dessa termer, variationer av dem eller liknande terminologi, även om inte alla framåtblickande uttalanden innehåller sådana identifierande ord.

Sådana framåtblickande uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan påverka CoinShares och Odysseus Holdings förmåga att genomföra och uppnå sina planer och mål som anges i sådana framåtblickande uttalanden och som kan leda till att faktiska resultat, prestationer eller framgångar väsentligt skiljer sig från framtida resultat, prestationer eller framgångar som uttrycks eller antyds i sådana framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden baseras på ett antal antaganden om CoinShares och Odysseus Holdings nuvarande och framtida policyer och planer samt den miljö i vilken CoinShares och Odysseus Holdings kommer att verka i framtiden. Många faktiska händelser eller omständigheter ligger utanför CoinShares, Odysseus Holdings eller Vine Hills kontroll. Dessutom baseras vissa framåtblickande uttalanden på antaganden eller framtida händelser som kanske inte visar sig vara korrekta, och ingen bör förlita sig på några framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande. Faktorer som kan orsaka sådana skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: (1) att Transaktionerna inte slutförs i tid eller överhuvudtaget, vilket kan påverka priset på Vine Hills och/eller CoinShares värdepapper negativt; (2) att Transaktionerna inte slutförs före Vine Hills deadline för samgåendet; (3) att parterna inte uppfyller villkoren för att fullborda Transaktionerna, inklusive godkännande av Vine Hills och CoinShares aktieägare och erhållande av erforderliga beslut från Royal Court of Jersey; (4) att de förväntade fördelarna med Transaktionerna inte realiseras, vilket bland annat kan påverkas av konkurrens, CoinShares och Odysseus Holdings förmåga att växa och hantera tillväxten på ett lönsamt sätt, bygga upp eller upprätthålla relationer med kunder och behålla ledning och nyckelpersoner, kapitalutgifter, behov av ytterligare kapital och tidpunkten för framtida kassaflöden från den löpande verksamheten samt efterfrågan på digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och Odysseus Holdings; (5) nivån på inlösen bland Vine Hills publika aktieägare, vilket kommer att minska de medel som CoinShares och Odysseus Holdings har till sitt förfogande för att genomföra sina affärsstrategier och kan göra det svårt att erhålla eller upprätthålla noteringen eller handeln av Odysseus Holdings stamaktier på en större värdepappersmarknad; (6) Odysseus Holdings inte lyckas med att erhålla eller upprätthålla noteringen av sina värdepapper på någon värdepappershandelsplats efter tillträdet; (7) kostnader relaterade till Transaktionerna och till följd av att Odysseus Holdings blir ett noterat publikt bolag, som kan bli högre än vad som för närvarande förväntas; (8) förändringar i affärs-, marknads-, finansiella, politiska och regulatoriska förhållanden; (9) volatilitet och snabba fluktuationer i marknadspriserna på digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och Odysseus Holdings; (10) att CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångsinvesteringsprodukter inte lyckas följa sina respektive målindex; (11) regulatoriska eller andra förändringar som negativt påverkar efterfrågan på de produkter och tjänster som tillhandahålls av CoinShares och/eller Odysseus Holdings; (12) resultatet av händelser, förändringar eller andra omständigheter som kan leda till att samgåendet inte kan fullföljas; (13) resultatet av eventuella rättsliga förfaranden som kan inledas mot Vine Hill, CoinShares, Odysseus Holdings och/eller något av deras respektive närstående bolag eller andra; (14) förändringar i den föreslagna strukturen för samgåendet som kan krävas eller vara lämpliga till följd av tillämpliga lagar eller förordningar; (15) risken att samgåendet stör Vine Hills och/eller CoinShares nuvarande planer och verksamhet till följd av tillkännagivandet och genomförandet av samgåendet; (16) behandling av digitala tillgångar, inklusive kryptovalutor och blockkedjerelaterade alternativa investeringar, inklusive sådana som erbjuds av eller ligger till grund för de som erbjuds av CoinShares och/eller Odysseus Holdings, för amerikanska och utländska skatteändamål; (17) utmaningar vid genomförandet av CoinShares och/eller Odysseus Holdings affärsplan på grund av operativa utmaningar, betydande konkurrens och reglering; (18) att betraktas som ett ”skalbolag” eller ”tidigare skalbolag” av den värdepappersmarknad där Odysseus Holdings stamaktier kommer att noteras eller av SEC, vilket kan påverka möjligheten att notera sådana stamaktier och begränsa tilliten till vissa regler eller former i samband med erbjudande, försäljning eller återförsäljning av värdepapper; (19) handelspriset och volymen för Odysseus Holdings stamaktier kan vara volatila efter Transaktionerna och en aktiv handelsmarknad kanske inte utvecklas; (20) Odysseus Holdings aktieägare kan komma att uppleva utspädning i framtiden på grund av utnyttjandet av ett betydande antal befintliga teckningsoptioner och eventuella framtida emissioner av aktierelaterade värdepapper i Odysseus Holdings; (21) investerare kan uppleva omedelbar och väsentlig utspädning vid tillträdet till följd av de Vine Hill-stamaktier av klass B som innehas av Vine Hills Capital Sponsor I LLC, eftersom värdet på Odysseus Holdings stamaktier som Vine Hill Capital Sponsor I LLC erhåller i utbyte mot sådana B-aktier i Vine Hill sannolikt kommer att vara väsentligt högre än det nominella pris som betalats för dem, även om handelspriset för Odysseus Holdings stamaktier vid den tidpunkten är väsentligt lägre än det pris per aktie som investerarna har betalat; (22) intressekonflikter som kan uppstå till följd av investerings- och transaktionsmöjligheter som involverar Odysseus Holdings, CoinShares, deras respektive närstående bolag och andra investerare och kunder; (23) handelsplatser för digitala tillgångar kan drabbas av mer omfattande bedrägerier, säkerhetsbrister eller reglerings- eller driftsproblem än handelsplatser för mer etablerade tillgångsklasser; (24) risker relaterade till förvaring av CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångar, inklusive förlust eller förstörelse av privata nycklar som krävs för att få tillgång till dess digitala tillgångar och cyberattacker eller annan dataförlust relaterad till dess digitala tillgångar, vilket kan leda till att CoinShares eller Odysseus Holdings, beroende på vad som är tillämpligt, förlorar en del av eller alla sina digitala tillgångar; (25) ett säkerhetsintrång, en cyberattack eller annan händelse där obehöriga parter får tillgång till CoinShares eller Odysseus Holdings digitala tillgångar, vilket kan leda till att CoinShares eller Odysseus Holdings tillfälligt eller permanent förlorar en del av eller alla sina digitala tillgångar och att dess finansiella ställning och verksamhetsresultat påverkas negativt i väsentlig grad; (26) framväxten eller tillväxten av andra digitala tillgångar, inklusive sådana med betydande stöd från den privata eller offentliga sektorn, inklusive från regeringar, konsortier eller finansinstitut, kan ha en negativ inverkan på värdet av digitala tillgångar och påverka CoinShares och/eller Odysseus Holdings verksamhet negativt; (27) potentiella regeländringar som omklassificerar vissa digitala tillgångar som värdepapper kan leda till att CoinShares och/eller Odysseus Holdings klassificeras som ett ”investeringsbolag” enligt Investment Company Act från 1940 och kan påverka marknadspriset på CoinShares och/eller Odysseus Holdings digitala tillgångar och marknadspriset på Odysseus Holdings noterade värdepapper negativt; och (28) andra risker och osäkerhetsfaktorer som ingår i (x) avsnitten ”Riskfaktorer” i Vine Hills årsredovisning på Form 10-K och (y) andra dokument som har lämnats in eller kommer att lämnas in till eller har tillhandahållits eller kommer att tillhandahållas till SEC av Odysseus Holdings, CoinShares och/eller Vine Hill. Ovanstående lista över faktorer är inte uttömmande. Du bör inte förlita dig på framåtblickande uttalanden vilka endast avspeglar förhållandena vid den tidpunkt då de gjordes. Varken Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings åtar sig eller accepterar någon skyldighet eller förpliktelse att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla förändringar i deras förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter som sådana uttalanden baseras på, utom i de fall då detta krävs enligt lag. Tidigare resultat från Vine Hills, CoinShares eller Odysseus Holdings ledningsgrupper och deras respektive närstående bolag är ingen garanti för framtida resultat. Du bör därför inte fästa otillbörlig tilltro till historiska resultat för Vine Hills, CoinShares eller Odysseus Holdings ledningsgrupper eller deras närstående bolag som en indikation på framtida resultat för en investering eller den avkastning som Vine Hill, CoinShares eller Odysseus Holdings kommer att, eller sannolikt kommer att, generera framöver.

Inga resultatprognoser, uppskattningar eller kvantifierade påståenden om nyttoeffekter

Inget uttalande i detta pressmeddelande eller uttalande som inkorporerats genom hänvisning i detta pressmeddelande är avsett att vara en resultatprognos, resultatuppskattning eller ett kvantifierat påstående om nyttoeffekter för en period. Inget uttalande i detta pressmeddelande ska tolkas som att vinst eller vinst per aktie för CoinShares eller Odysseus Holdings, beroende på vad som är tillämpligt, för innevarande eller framtida räkenskapsår nödvändigtvis skulle motsvara eller överstiga den historiskt publicerade vinsten eller vinsten per aktie för CoinShares eller Odysseus Holdings.

Publicering på webbplats

En kopia av detta pressmeddelande, tillsammans med all information som inkorporerats genom hänvisning i anbudsdokumentet, kommer att finnas tillgänglig utan kostnad och med förbehåll för vissa begränsningar avseende personer bosatta i begränsade jurisdiktioner, på CoinShares webbplats på https://investor.coinshares.com/us-listing och Odysseus Holdings webbplats på www.coinshares-bidco.com. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta pressmeddelande inkorporeras inte innehållet på CoinShares eller Odysseus Holdings webbplatser i, och utgör inte heller del av, detta pressmeddelande.

Allmänt

Om du är osäker på innehållet i detta pressmeddelande rekommenderas du att omedelbart söka personlig finansiell rådgivning från din aktiemäklare, bankman, jurist, revisor eller annan oberoende finansiell rådgivare.

