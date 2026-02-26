Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2025, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • I afdelingen Jyske Invest Aktier Indeks KL er anbefalet investeringshorisont ændret til fem år.
  • I afsnit 7.2 Integration af bæredygtighedsrisici er tabellen blevet opdateret.
  • Afsnit 8 Udlodning og udbytteskat samt afsnit 9 Skatteregler er blevet opdateret.
  • Afsnit 33 Forventet finanskalender er opdateret.

Det opdaterede prospekt er publiceret på jyskeinvest.dk og kan ses under Materiale.

