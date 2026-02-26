Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse

Ålandsbanken Abp

Kallelse till årsstämma

26.2.2026 kl. 9.30

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 30 mars 2026 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl.14.00.



A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2025

Verkställande direktörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet



8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning



Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2025 - 31.12.2025 utbetalas 2,75 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är onsdagen den 1 april 2026 och utbetalningsdagen är fredagen den 10 april 2026.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en andra dividend under året baserad på den årsredovisning som fastställs för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025 (”Halvårsdividend”).

Beloppet för halvårsdividenden avses fastställas till en nivå som motsvarar maximalt 50 procent av periodens resultat för den sexmånadersperiod som avslutas den 30 juni 2026.

Bemyndigandet ska gälla fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens avsikt är att besluta om Halvårsdividenden med stöd av detta bemyndigande i samband med offentliggörandet av halvårsresultatet 2026. Styrelsen kommer då också att besluta om storleken på och tidpunkten för Halvårsdividenden samt avstämningsdag och utbetalningsdag för Halvårsårsdividenden.

Halvårsdividenden betalas till de aktieägare som är införda i bolagets aktieägarregister som förs av Euroclear Finland Oy på den aktuella avstämningsdagen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1.2025-31.12.2025

10. Behandling av ersättningsrapport

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar föreslås fastställas till sju styrelsemedlemmar.

12. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Nomineringskommittén föreslår oförändrat årsarvode för ordförande (37 000 euro), vice ordförande (31 500 euro) samt för styrelsemedlem (29 000 euro). Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordförande (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrade.

Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen tillsatta kommittéers möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för kommittéordföranden. Antecknas därtill att ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamenten utgår i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar och bankens reseriktlinjer.

13. Val av styrelsemedlemmar



Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Anders Å Karlsson har undanbett återval.

Därtill föreslår nomineringskommittén nyval av Tony Karlström för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Karlström har samtyckt till valet.

14. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisorns arvode utgår enligt räkning.

15. Beslut om antalet revisorer

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga en ordinarie revisor.

16. Val av revisor

Styrelsen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, återval av KPMG Oy Ab med huvudansvarig revisor CGR Henry Maarala för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

17. Beslut om hållbarhetsrevisorns arvode

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att hållbarhetsrevisorns arvode utgår enligt räkning.

18. Val av hållbarhetsrevisor

Styrelsen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av KPMG Oy Ab för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. KPMG Oy Ab har informerat banken om att certifierad hållbarhetsrevisor Henry Maarala kommer att vara huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

19. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens ovan nämnda förslag, denna kallelse samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga, finns vid bolagsstämmokallelsens publicering eller vid annat särskilt angivet datum på Ålandsbanken Abp:s webbsida www.alandsbanken.fi.

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknade i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 18 mars 2026

(bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast onsdagen den 25 mars 2026 kl. 12.00.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) elektroniskt via websidan www.alandsbanken.fi/bolagsstamma;

b) per telefon på numret 018-29 011; eller

c) per brev till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning anges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ålandsbanken Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare eller dennes representant eller ombud ska vid behov på mötesplatsen kunna styrka sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 18 mars 2026 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 25 mars 2026 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del ska detta räknas som

anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Anmälan görs av egendomsförvaltarens kontoförvaltare senast vid ovan nämnda tidpunkt. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Originalet av eventuella fullmakter bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda innan anmälningstidens utgång. Vänligen märk kuvertet ”bolagsstämma”. Alternativt kan en kopia av fullmakten sändas per e-post till adressen bolagsstamma@alandsbanken.fi varvid fullmakten ska uppvisas i original på bolagsstämman.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522 760 röster och 8 919 696 aktier i B-serien, vilka representerar 8 919 696 röster, eller sammanlagt 15 366 919 aktier och 138 442 456 röster. Varje A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock med beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen 7 §.

Mariehamn den 25 februari 2026



Styrelsen