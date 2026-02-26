Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.

De Endelige Vilkår for serie 01E, 32G og 32H fremgår af nedenstående.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir

Fastforrentede, konverterbare obligationer

ISIN



Serie Valuta Kupon Afvikling låneside Udløb DK0009552994 01E DKK 4% Annuitet 01-10-2059 DK0009553026 01E DKK 4% Hybrid

(op til 10 års afdragsfrihed) 01-10-2059 DK0009553109 01E DKK 4% Hybrid

(op til 30 års afdragsfrihed) 01-10-2059 DK0009553299 01E DKK 3,5% Annuitet 01-10-2059 DK0009553372 01E DKK 3,5% Hybrid

(op til 10 års afdragsfrihed) 01-10-2059 DK0009553455 01E DKK 1% Annuitet 01-10-2059 DK0009553539 01E DKK 3,5% Annuitet 01-10-2049 DK0009553612 01E DKK 2% Annuitet 01-10-2039

Variabelt forrentede obligationer

ISIN



Serie Valuta Obligationstype Udløb IT/RF* DK0009553885 32H DKK Cibor3 + rentetillæg 01-10-2029 RF DK0009553968 32H DKK Cibor3 + rentetillæg 01-10-2029 RF DK0009554180 32H DKK Cibor3 + rentetillæg 01-10-2029 RF DK0009554263 32G DKK Cibor3 + rentetillæg 01-04-2029 RF DK0009554347 32H EUR Euribor3 + rentetillæg 01-10-2029 RF DK0009554420 32G EUR Euribor3 + rentetillæg 01-04-2029 RF DK0009554503 32G EUR Euribor3 + rentetillæg 01-10-2030 RF DK0009554693 32H DKK Cita6 + 0,55% 01-07-2029 RF DK0009554776 32H DKK Cibor3 + 0,10% (grøn) 01-10-2030 RF

* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

