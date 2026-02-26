Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S
Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025
I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.
De Endelige Vilkår for serie 01E, 32G og 32H fremgår af nedenstående.
Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir
Fastforrentede, konverterbare obligationer
|ISIN
|Serie
|Valuta
|Kupon
|Afvikling låneside
|Udløb
|DK0009552994
|01E
|DKK
|4%
|Annuitet
|01-10-2059
|DK0009553026
|01E
|DKK
|4%
|Hybrid
(op til 10 års afdragsfrihed)
|01-10-2059
|DK0009553109
|01E
|DKK
|4%
|Hybrid
(op til 30 års afdragsfrihed)
|01-10-2059
|DK0009553299
|01E
|DKK
|3,5%
|Annuitet
|01-10-2059
|DK0009553372
|01E
|DKK
|3,5%
|Hybrid
(op til 10 års afdragsfrihed)
|01-10-2059
|DK0009553455
|01E
|DKK
|1%
|Annuitet
|01-10-2059
|DK0009553539
|01E
|DKK
|3,5%
|Annuitet
|01-10-2049
|DK0009553612
|01E
|DKK
|2%
|Annuitet
|01-10-2039
Variabelt forrentede obligationer
|ISIN
|Serie
|Valuta
|Obligationstype
|Udløb
|IT/RF*
|DK0009553885
|32H
|DKK
|Cibor3 + rentetillæg
|01-10-2029
|RF
|DK0009553968
|32H
|DKK
|Cibor3 + rentetillæg
|01-10-2029
|RF
|DK0009554180
|32H
|DKK
|Cibor3 + rentetillæg
|01-10-2029
|RF
|DK0009554263
|32G
|DKK
|Cibor3 + rentetillæg
|01-04-2029
|RF
|DK0009554347
|32H
|EUR
|Euribor3 + rentetillæg
|01-10-2029
|RF
|DK0009554420
|32G
|EUR
|Euribor3 + rentetillæg
|01-04-2029
|RF
|DK0009554503
|32G
|EUR
|Euribor3 + rentetillæg
|01-10-2030
|RF
|DK0009554693
|32H
|DKK
|Cita6 + 0,55%
|01-07-2029
|RF
|DK0009554776
|32H
|DKK
|Cibor3 + 0,10% (grøn)
|01-10-2030
|RF
* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
