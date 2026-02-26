Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 - Nykredit Realkredit A/S

Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 udsendes nye Endelige Vilkår.

De Endelige Vilkår for serie 01E, 32G og 32H fremgår af nedenstående.

Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 8. maj 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende. Dokumenterne kan ses på Nykredits hjemmeside nykredit.com/ir

Fastforrentede, konverterbare obligationer

ISIN

SerieValutaKuponAfvikling lånesideUdløb
DK000955299401EDKK4%Annuitet01-10-2059
DK000955302601EDKK4%Hybrid
(op til 10 års afdragsfrihed)		01-10-2059
DK000955310901EDKK4%Hybrid
(op til 30 års afdragsfrihed)		01-10-2059
DK000955329901EDKK3,5%Annuitet01-10-2059
DK000955337201EDKK3,5%Hybrid
(op til 10 års afdragsfrihed)		01-10-2059
DK000955345501EDKK1%Annuitet01-10-2059
DK000955353901EDKK3,5%Annuitet01-10-2049
DK000955361201EDKK2%Annuitet01-10-2039

Variabelt forrentede obligationer

ISIN

SerieValutaObligationstypeUdløbIT/RF*
DK000955388532HDKKCibor3 + rentetillæg01-10-2029RF
DK000955396832HDKKCibor3 + rentetillæg01-10-2029RF
DK000955418032HDKKCibor3 + rentetillæg01-10-2029RF
DK000955426332GDKKCibor3 + rentetillæg01-04-2029RF
DK000955434732HEUREuribor3 + rentetillæg01-10-2029RF
DK000955442032GEUREuribor3 + rentetillæg01-04-2029RF
DK000955450332GEUREuribor3 + rentetillæg01-10-2030RF
DK000955469332HDKKCita6 + 0,55%01-07-2029RF
DK000955477632HDKKCibor3 + 0,10% (grøn)01-10-2030RF

* Rente- og afsætningstrigger (IT)/Afsætningstrigger (RF).

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

