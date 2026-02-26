KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26.2.2026 KLO 10.00



Kalmarin vuosikertomus 2025 on julkaistu



Kalmar Oyj:n vuoden 2025 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.



Vuosikertomus 2025 sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkitsemisraportin. Vuosikertomus sisältää myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä kestävyysraportin osana hallituksen toimintakertomusta. Kestävyysraportti noudattaa yritysten kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD).



Kalmar julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Kyseinen XHTML-dokumentti on virallinen ESEF-versio Kalmarin vuoden 2025 taloudellisesta katsauksesta. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä.



Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Kalmarin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Kohtuullisen varmuuden antava varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. XHTML-tiedosto on saatavilla suomeksi.



Kaikki dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.kalmar.fi/sijoittajat/ sekä tämän tiedotteen liitteinä.



LIITTEET:

Kalmar vuosikertomus 2025

636700Z25ZQXLMZ3CY73-2025-12-31-fi.zip (XHTML-tiedosto, suomeksi)



Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Anniina Toivanen, viestintäpäällikkö, puh. 040 044 9640



Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

