Lleida.net renueva su contrato con SGAE como proveedor de correo electrónico certificado

Madrid, 26 de febrero.- La cotizada española Lleida.net ha renovado su contrato con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como proveedor de correo electrónico certificado.
El acuerdo tiene una duración de tres años.Según explica Sisco Sapena, CEO y fundador de la compañía: "SGAE es una institución icónica en España y estamos orgullosos de apoyar su transformación digital con nuestras soluciones de comunicación certificadas".
"Hemos demostrado una vez más nuestra capacidad para cumplir con los requisitos de clientes con necesidades tecnológicas de primer nivel", añade.
Fundada en 1995, Lleida.net es uno de los principales proveedores europeos de servicios de notificación certificada, de contratación electrónica y de firma digital.La empresa posee más de 300 patentes en más de 60 países que abarcan tecnologías de notificación certificada, contratación electrónica y firma digital.¡
Sus acciones cotizan en BME Growth en Madrid, donde llevan diez años, así como en Euronext París y en las bolsas de Stuttgart y Fráncfort.
