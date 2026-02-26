Lleida.net renouvelle son contrat avec la SGAE en tant que fournisseur de courrier électronique certifié

Madrid, le 26 février. - La société espagnole cotée en bourse Lleida.net a renouvelé son contrat avec la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en tant que fournisseur de courrier électronique certifié.

L'accord est conclu pour une durée de trois ans.

La SGAE est une entité privée espagnole à but non lucratif qui se consacre à la défense et à la gestion collective des droits de propriété intellectuelle de plus de 120 000 auteurs, éditeurs musicaux et héritiers dans les domaines de la musique, de l'audiovisuel et des arts du spectacle. Elle perçoit et distribue des redevances pour l'utilisation d'œuvres culturelles, gérant un répertoire de plus de 80 millions d'œuvres

Comme l'explique Sisco Sapena, PDG et fondateur de la société : « La SGAE est une institution emblématique en Espagne et nous sommes fiers de soutenir sa transformation numérique avec nos solutions de communication certifiées. ».

« Nous avons une fois de plus démontré notre capacité à répondre aux exigences des clients ayant des besoins technologiques de premier ordre », ajoute-t-il.

Fondée en 1995, Lleida.net est l'un des principaux fournisseurs européens de services de notification certifiée, de signature électronique et de signature numérique.

La société détient plus de 300 brevets dans plus de 60 pays, couvrant les technologies de notification certifiée, de signature électronique et de signature numérique.

Ses actions sont cotées sur le BME Growth à Madrid, où elles sont présentes depuis dix ans, ainsi que sur Euronext Paris et les bourses de Stuttgart et Francfort.





SAFE HARBOR

Ce communiqué de presse contient des déclarations concernant l'avenir de la société Lleida.net et ses innovations. Les déclarations concernant l'avenir peuvent être accompagnées de mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « attendre », « prévoir », « prétendre », « pouvoir », « planifier », « potentiel », l'utilisation du futur et d'autres termes de sens similaire. Il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux reflétés dans ces déclarations, notamment l'incertitude quant au succès commercial de la société, sa capacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle et d'autres risques. Ces déclarations sont basées sur les convictions et les prévisions actuelles et ne se réfèrent qu'à la date du présent communiqué de presse. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives, que de nouvelles informations, des événements futurs ou toute autre circonstance surviennent ou non.