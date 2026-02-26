Brim: Birting ársreiknings 2025, fimmtudaginn 26. febrúar 2026

Brim hf. mun birta ársreikning félagsins fyrir árið 2025 eftir lokun markaða fimmtudaginn 26. febrúar.
Kynningarfundur fyrir markaðsaðila og fjárfesta verður haldinn fimmtudaginn 26. febrúar klukkan 16:30 í höfuðstöðvum félagsins að Norðurgarði 1 þar sem boðið verður upp á léttar veitingar.
Guðmundur Kristjánsson forstjóri félagsins kynnir uppgjörið og svarar spurningum.
Fundinum verður jafnframt streymt og hægt verður að fylgjast með honum á www.brim.is/streymi. Velkomið er að senda spurningar fyrir fundinn eða á meðan fundi stendur á netfangið fjarfestatengsl@brim.is. Aðsendum spurningum verður svarað í lok fundar.
Nánari upplýsingar veitir Inga Jóna Friðgeirsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs í síma 858-1170 eða fjarfestatengsl@brim.is


