银河娱乐集团2025年第四季度及全年业绩

香港, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团（「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号﹕27）今天公布截至2025年12月31日止三个月及十二个月期间之业绩。（除另有注明，所有金额均以港元列示）

银娱主席吕耀东先生表示：

「在2025年，澳门从疫情后复苏的势头持续，全年博彩收益总额增长9%至2,402亿元。年内中央政府进一步放宽了赴澳旅游的灵活性，包括容许珠海居民「一周一行」及横琴居民「一签多行」等，让内地游客可更频繁地前往澳门。因此，访澳旅客人数总额上升15%，达到4,010万人次，创历史新高。来自中国内地的旅客数量增长速度更快，增加了18%，达到 2,900万人次。同样重要的是，访澳国际旅客人数也创下纪录新高，较去年上升14%，达到280万人次。银娱一直积极与澳门旅游局合作，将澳门打造为首选的旅游目的地，尤其是在亚洲区。银娱将继续努力不懈，透过我们的营销团队及于首尔、东京、曼谷和新加坡的国际办事处，推进这项工作。

银娱的表现方面，我们持续推动各项业务的增长，尤其把焦点投放在高端中场和超高端中场板块。嘉佩乐于2025年5月起试业，并在2026年2月10日正式开幕。凭借嘉佩乐极致奢华的套房产品，使我们能更有效地大规模占领超高端中场，进一步巩固我们在这高价值市场的领先地位。

业绩方面，银娱 2025 年经调整EBITDA 上升19%，由 122 亿元增加至 145 亿元。全年股东应占溢利增加 22%至107亿元。

我们的资产负债表维持稳健及高流动性，现金及流动投资为363亿元，凭着稳固的财务实力，加上健康的营运现金流，使我们能够向股东回馈资本、为发展项目提供资金、寻求海外扩张机遇、并确保我们在面对如经济受冲击等不可预计的情况时，仍拥有强健的资产负债表。2025年，我们派发了两次股息，分别为每股0.50元和0.70元，合共派息每股1.20元。今天，董事会建议派发末期股息每股0.80元。这些股息引证我们对澳门和银娱的长远前景继续充满信心。

银娱持续支持澳门特区政府，透过举办各类世界级赛事，将澳门打造成为『演艺之都』与『体育之都』的目标。银河综艺馆及银河国际会议中心成功透过大型活动带动客流量显著上升。2025年，银娱举办了约350场演唱会、娱乐表演、体育及大型活动，其中焦点包括3月份世界殿堂级男高音安德烈波伽利 (Andrea Bocelli) 的个人演唱会、4月份澳门国际乒联世界杯、夏季期间 G-Dragon、张学友和陈奕迅举行的演唱会、以及11月份澳门首次合办的全国运动会比赛。我们亦举办了为期两天的『爱奇艺尖叫嘉年华』，活动为爱奇艺与银河综艺馆的多年独家战略合作。此外，由电影频道节目中心、澳门特别行政区政府文化局、紫荆文化集团和凤凰卫视联合主办的《「湾区升明月」2025大湾区电影音乐晚会》亦于银河综艺馆圆满举行。这些标志性的盛事吸引了来自中国内地和海外市场的众多观众，突显了在博彩以外娱乐事业在提升澳门魅力方面所发挥的巨大作用。每项盛事不仅强化银娱品牌的影响力，也为旗下度假城产生额外的收益。

展望未来，2026年将呈献新一轮精彩的娱乐盛事。我们将继续与全球领先的娱乐公司合作，举办一系列重量级演唱会；同时，我们加强与UFC的合作，把刺激的UFC格斗之夜带到澳门。我们也与阿里巴巴集团的成员公司大麦娱乐及澳门通续签了为期三年的合作协议，以提升我们活动的票务服务。这些举措将共同加深顾客的忠诚度，吸引更多新观众，并巩固澳门作为亚洲顶尖休闲娱乐目的地的地位。

银娱宣布，华都娱乐场已于2025年10月31日终止营运。银娱一直积极支持澳门特区政府保障本地居民优先就业的方针，团队成员除了可以保留原有职位，按自身意愿探索一系列的职涯路径，同时亦获得支持过渡至新的工作环境。

2025年澳门施政报告重申平衡博彩业发展与多元化旅游及文化发展的重要性。为此，博彩企业持续大力投资在非博彩设施，例如酒店、零售、家庭娱乐和活动场地，同时拓展国际市场。这些措施共同协助澳门发展成为全球具竞争力的世界旅游休闲中心。

展望2026年，我们将继续专注推进第四期项目开发，提升现有度假城的吸引力，并进一步拓展非博彩业务 — 从大型表演到国际盛事 — 以实现澳门旅游产品多元化。我们对银娱及整体市场前景保持乐观。我们相信中央政府将继续透过各项政策支持澳门，澳门特区政府也致力促进澳门维持稳定发展及经济多元化。

最后，我要衷心感谢我们的团队成员，每天提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，他们的专业和敬业精神对维持银娱的声誉及推动我们稳健的财务表现至关重要。」

2025年第四季度及全年业绩摘要



银娱：为未来的增长做好准备

全年集团净收益为492亿元，按年上升13%

全年集团经调整EBITDA为145亿元，按年上升19%

2025年度博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约14.82亿元，净赢率正常化后，2025年度经调整EBITDA为130亿元，按年上升5%

全年集团股东应占溢利为107亿元，按年上升22%

第四季度集团净收益为138亿元，按年上升22%，按季上升14%

第四季度集团经调整EBITDA为43亿元，按年上升33%，按季上升29%

第四季度集团博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约7.31亿元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为36亿元，按年上升9%，按季上升7% 「澳門銀河™」：集团收益主要动力

全年净收益为410亿元，按年上升19%

全年经调整EBITDA为134亿元，按年上升24%

第四季度净收益为118亿元，按年上升29%，按季上升17%

第四季度经调整EBITDA为40亿元， 按年上升41%，按季上升31%

第四季度博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约7.29亿元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为33亿元，按年上升15%，按季上升8%

第四季度九间酒店平均入住率为99% 澳门星际酒店：继续推进主要的物业升级工程

全年净收益为50亿元，按年下跌7%

全年经调整EBITDA为14亿元，按年下跌13%

第四季度净收益为13亿元，按年下跌1%，按季上升1%

第四季度经调整EBITDA为3.56亿元，按年下跌2%，按季下跌4%

第四季度博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约200万元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为3.54亿元，按年下跌5%，按季下跌5%

第四季度酒店入住率为100% 「澳門百老匯™」、城市娱乐会、建筑材料业务

「澳門百老匯™」：全年经调整EBITDA为1,100万元，按年下跌54%。第四季度经调整EBITDA为400万元，对比2024年第四季度为100万元，2025年第三季度为100万元

城市娱乐会：全年经调整EBITDA为(700)万元，对比2024年为1,400万元。第四季度经调整EBITDA为(400)万元，对比2024年第四季度为(100)万元，2025年第三季度为(600)万元。华都娱乐场已于2025年10月31日终止营运

建筑材料业务：全年经调整EBITDA为8.77亿元，按年上升2%。第四季度经调整EBITDA为2.48亿元，按年下跌10%，按季上升20% 资产负债表：维持健康及高流动性

截至2025年12月31日，现金及流动投资为363亿元，扣除负债13亿元后之净额为350亿元

已于2025年派发两次股息，总额为每股1.20元

银娱董事会建议末期股息每股0.80元，约于2026年6月派发 最新发展概况：继续提升澳门银河 嘉佩乐、银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店业务；持续推进第四期项目 路氹第三期：继续提升澳门银河 嘉佩乐、银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店业务

路氹第四期：我们正致力发展第四期项目，聚焦于非博彩业务，主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩

国际：继续探索海外市场的机遇



市场概览

根据博彩监察协调局报告，2025年澳门全年博彩收益总额为2,402亿元，按年上升9%，回复至2019年水平的85%。2025年第四季度博彩收益总额为641亿元，按年上升15%，按季上升6%。

于2025年，访澳旅客为4,010万人次，按年上升15%，超逾2019年的3,940万人次。访澳的内地旅客为2,900万人次，按年上升18%，其中自由行旅客按年增加26%。内地旅客之中，逾210万人次透过「一周一行」方式访澳，而透过「一签多行」方式的则有约80万人次。来自粤港澳大湾区九个珠三角城市的旅客数量按年增长24%，达到1,480万人次，主要受珠海旅客数量上升58%所带动。

国际游客数量按年上升14%至280万人次。在亚洲市场中，来自韩国、日本和泰国的游客数量分别按年上升11%、26%和38%。银娱一直与澳门旅游局合作，积极宣传澳门为国际旅客的旅游目的地之选。我们将继续透过在东京、首尔、曼谷和新加坡的营销团队和国际办事处，推进这项工作。

集团财务业绩

2025年度

集团净收益为492亿元，按年上升13%。经调整EBITDA为145亿元，按年上升19%。股东应占溢利为107亿元，按年上升22%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为134亿元，按年上升24%。澳门星际酒店经调整 EBITDA为14亿元，按年下跌13%。「澳門百老匯™」经调整 EBITDA为1,100万元，按年下跌54%。

于 2025年，银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约15亿元。净赢率正常化后经调整EBITDA为130亿元，按年上升5%。





银娱2025年第四季度及全年经调整EBITDA及其调整之简表：

(百万港元) 2024年

第四季度 2025年

第三季度 2025年

第四季度 按年

变化 按季

变化 2024年

全年 2025年

全年 按年

变化 经调整EBITDA 3,237 3,341 4,296 33% 29% 12,188 14,502 19% 净赢率之影响 1 (35) 14 731 - - (157) 1,482 - 正常化后之经调整EBITDA 3,272 3,327 3,565 9% 7% 12,345 13,020 5%



于2025年，集团博彩收益总额为491亿元，按年上升19%。其中，中场博彩收益总额为365亿元，按年上升10%，贵宾厅博彩收益总额为95亿元，按年上升79%，角子机博彩收益总额为31亿元，按年上升14%。

集团主要财务数据 （百万港元） 2024年

全年 2025年

全年 收益： 净博彩 33,826 39,648 非博彩 6,425 6,631 建筑材料 3,181 2,963 净收益总额 43,432 49,242 经调整 EBITDA 12,188 14,502 博彩数据 2 （百万港元） 2024年

全年 2025年

全年 转码数3 180,879 227,631 净赢率 % 2.9% 4.2% 博彩收益 5,329 9,544 中场博彩投注额4 127,823 137,961 净赢率 % 25.9% 26.5% 博彩收益 33,112 36,512 角子机博彩投注额 95,380 110,815 净赢率 % 2.8% 2.8% 博彩收益 2,704 3,082 博彩收益总额5 41,145 49,138



资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2025年12月31日，现金及流动投资为363亿元，扣除负债13亿元后，净额为350亿元。我们强健的资产负债表配合强健的营运现金流，让集团能够透过派发股息回馈股东、为我们的发展计划提供资金、寻求海外扩张机遇、并确保我们在面对如经济受冲击等不可预计的情况时，仍拥有强健的资产负债表。

集团已分别于2025年6月和10月派发每股0.50元和0.70元的股息。于结算日后，银娱董事会建议末期股息每股0.80元，约于2026年6月派发，这显示我们对澳门、集团的财务实力及未来盈利潜力的信心。

2025年第四季度

集团净收益为138亿元，按年上升22%，按季上升14%。经调整EBITDA为43亿元，按年上升33%，按季上升29%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为40亿元，按年上升41%，按季上升31%。澳门星际酒店经调整EBITDA为3.56亿元，按年下跌2%，按季下跌4%。「澳門百老匯™」经调整EBITDA为400万元，对比2024年第四季度为100万元，2025年第三季度为100万元。





于2025年第四季度，银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA增加约7.31亿元，净赢率正常化后经调整EBITDA为36亿元，按年上升9%，按季上升7%。

于2025年第四季度，集团博彩收益总额为140亿元，按年上升27%，按季上升14%。中场博彩收益总额为100亿元，按年上升15%，按季上升6%。贵宾厅博彩收益总额为31亿元，按年上升102%，按季上升52%。角子机博彩收益总额为8.30亿元，按年上升6%，按季上升12%。



集团主要财务数据



（百万港元） 2024年

第四季 2025年

第三季 2025年

第四季 2024年

全年 2025年

全年 收益： 净博彩 8,853 9,707 11,363 33,826 39,648 非博彩 1,670 1,729 1,737 6,425 6,631 建筑材料 771 727 733 3,181 2,963 净收益总额 11,294 12,163 13,833 43,432 49,242 经调整 EBITDA 3,237 3,341 4,296 12,188 14,502 博彩数据 6 （百万港元） 2024年

第四季 2025年

第三季 2025年

第四季 2024年

全年 2025年

全年 转码数7 51,808 65,003 60,489 180,879 227,631 净赢率 % 3.0% 3.1% 5.1% 2.9% 4.2% 博彩收益 1,539 2,044 3,109 5,329 9,544 中场博彩投注额8 32,256 35,414 35,281 127,823 137,961 净赢率 % 27.0% 26.7% 28.4% 25.9% 26.5% 博彩收益 8,707 9,460 10,011 33,112 36,512 角子机博彩投注额 27,464 27,424 29,220 95,380 110,815 净赢率 % 2.8% 2.7% 2.8% 2.8% 2.8% 博彩收益 780 738 830 2,704 3,082 博彩收益总额9 11,026 12,242 13,950 41,145 49,138



「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团最大的收益及盈利贡献来源。于2025年净收益按年上升19%至410亿元。经调整EBITDA为134亿元，按年上升24%。「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约15亿元。净赢率正常化后，2025年经调整EBITDA为119亿元，按年上升8%。

于2025年第四季度，「澳門銀河™」净收益为118亿元，按年上升29%，按季上升17%。经调整 EBITDA 为40亿元，按年上升41%，按季上升31%。由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约7.29亿元。净赢率正常化后，2025年第四季度经调整EBITDA为33亿元，按年上升15%，按季上升8%。

九间酒店平均入住率于2025年第四季度及全年分别为99%及98%。

「澳門銀河™」主要财务数据 （百万港元） 2024年

第四季 2025年

第三季 2025年

第四季 2024年

全年 2025年

全年 收益： 净博彩 7,665 8,546 10,199 28,833 35,074 酒店/餐饮/其他 1,127 1,206 1,214 4,279 4,577 商场 348 340 360 1,392 1,363 净收益总额 9,140 10,092 11,773 34,504 41,014 经调整 EBITDA 2,842 3,068 4,020 10,794 13,429 经调整 EBITDA 利润率 31% 30% 34% 31% 33% 博彩数据 10 （百万港元） 2024年

第四季 2025年

第三季 2025年

第四季 2024年

全年 2025年

全年 转码数11 50,862 64,032 60,111 175,759 223,373 净赢率 % 3.0% 3.2% 5.1% 2.9% 4.2% 博彩收益 1,522 2,020 3,094 5,079 9,446 中场博彩投注额12 25,443 27,983 27,984 99,153 108,653 净赢率 % 29.3% 29.3% 31.2% 28.3% 29.1% 博彩收益 7,465 8,205 8,736 28,041 31,637 角子机博彩投注额 17,792 17,430 20,693 62,086 72,891 净赢率 % 3.4% 3.3% 3.3% 3.4% 3.3% 博彩收益 611 580 679 2,112 2,440 博彩收益总额 9,598 10,805 12,509 35,232 43,523



澳门星际酒店

于2025年，澳门星际酒店录得净收益为50亿元，按年下跌7%。经调整EBITDA为14亿元，按年下跌13%。澳门星际酒店的博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA 减少约2,000万元。净赢率正常化后，2025年经调整EBITDA为14亿元，按年下跌9%。

于2025年第四季度，澳门星际酒店的净收益为13亿元，按年下跌1% ，按季上升1%。经调整EBITDA为3.56亿元，按年下跌2%，按季下跌4%。由于澳门星际酒店博彩业务净赢率偏高，令2025年第四季度经调整EBITDA增加约200万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为3.54亿元，按年下跌5%，按季下跌5%。

酒店入住率于2025年第四季度及全年均为100%。

澳门星际酒店主要财务数据 （百万港元） 2024年

第四季 2025年

第三季 2025年

第四季 2024年

全年 2025年

全年 收益： 净博彩 1,152 1,142 1,158 4,782 4,465 酒店/餐饮/其他 131 115 111 513 464 商场 6 6 6 23 22 净收益总额 1,289 1,263 1,275 5,318 4,951 经调整 EBITDA 363 369 356 1,584 1,378 经调整 EBITDA 利润率 28% 29% 28% 30% 28% 博彩数据 13 （百万港元） 2024年

第四季 2025年

第三季 2025年

第四季 2024年

全年 2025年

全年 转码数14 946 971 378 5,120 4,258 净赢率 % 1.8% 2.4% 4.2% 4.9% 2.3% 博彩收益 17 24 15 250 98 中场博彩投注额15 6,620 7,336 7,271 27,727 28,842 净赢率 % 18.4% 16.9% 17.5% 17.8% 16.6% 博彩收益 1,220 1,241 1,269 4,936 4,796 角子机博彩投注额 8,660 9,636 8,526 28,541 35,797 净赢率 % 1.8% 1.6% 1.8% 1.8% 1.7% 博彩收益 155 153 151 516 612 博彩收益总额 1,392 1,418 1,435 5,702 5,506



「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以剧院、街头娱乐和美食的度假城，并与澳门本地中小企紧密合作。于2025年，「澳門百老匯™」净收益为2.05亿元，按年下跌7%。经调整EBITDA为1,100万元，按年下跌54%。于2025年第四季度，「澳門百老匯™」净收益为4,600万元，按年下跌21%，按季下跌26%。经调整EBITDA为400万元，对比2024年第四季度为100万元，2025年第三季度为100万元。

城市娱乐会

于2025年，城市娱乐会净收益为1.09亿元，按年下跌48%。经调整EBITDA为(700)万元，对比2024年为1,400万元。于2025年第四季度，城市娱乐会净收益为600万元，按年下跌83%，按季下跌68%。经调整EBITDA为(400)万元，对比2024年第四季度为(100)万元，2025年第三季度为(600)万元。

银娱宣布华都娱乐场已于2025年10月31日终止营运。银娱一直积极支持澳门特区政府保障本地居民优先就业的方针，团队成员除了可以保留原有职位，按自身意愿探索一系列的职涯路径，同时亦获得支持过渡至新的工作环境。

建筑材料业务

于2025年，建筑材料业务全年经调整EBITDA为8.77亿元，按年上升2%。2025年第四季度的经调整EBITDA为2.48亿元，按年下跌10%，按季上升20%。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们持续不断地优化旗下的度假城，包括在「澳門銀河™」增加全新的餐饮、生活休闲及零售设施，以确保度假城维持竞争力及对顾客的吸引力。

澳门银河 嘉佩乐于2025年5月起试业，并在2026年2月10日正式开幕。嘉佩乐提供95间顶级豪华的特色套房及别墅，为澳门树立了全新标准的优雅与极致奢华的服务，自开幕以来深受宾客欢迎，帮助我们能更有效地大规模占领超高端中场。

我们亦持续透过引入一系列大型表演、演唱会和活动至「澳門銀河™」，提升银河国际会议中心和银河综艺馆的业务。于2025年，银娱举办了约350场演唱会、娱乐表演、体育及大型活动，其中焦点包括3月份世界殿堂级男高音安德烈波伽利 (Andrea Bocelli) 的个人演唱会、4月份澳门国际乒联世界杯、夏季期间 G-Dragon、张学友和陈奕迅举行的演唱会、以及11月份澳门首次合办的全国运动会比赛。我们亦举办了为期两天的「爱奇艺尖叫嘉年华」，活动为爱奇艺与银河综艺馆的多年独家战略合作。此外，由电影频道节目中心、澳门特别行政区政府文化局、紫荆文化集团和凤凰卫视联合主办的《「湾区升明月」2025大湾区电影音乐晚会》亦于银河综艺馆圆满举行。于2026年我们将继续与国际领先的娱乐公司合作，举办一系列重量级演唱会；同时，我们加强与UFC的合作，把刺激的UFC格斗之夜带到澳门。我们也与阿里巴巴集团的成员公司大麦娱乐及澳门通续签了为期三年的合作协议，以提升我们活动的票务服务。

我们正在为澳门星际酒店进行全面的翻新和升级工程，确保其维持竞争力及对顾客的吸引力。我们已完成一楼和三楼博彩楼层的翻新，以及重新装修了餐饮区，包括引入全新的餐饮设施。最近，我们启动了酒店客房和套房的翻新工程，预计所有客房将于2027年第一季前全面翻新。

路氹 – 新里程

我们正顺利推进第四期项目面积约60万平方米之内部装修工程。我们持续进行市场调查并收集顾客回馈，而目前所有回馈都反映顾客追求更优质的产品 — 更大、更宽敞、更豪华的客房以及高端的设施和服务。因此，我们调高了第四期的酒店客房面积，客房和套房总数约为1,350间，另外拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。我们继续对澳门的未来充满信心，将透过第三及四期项目支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

2025年选定主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 2025 亚太地区全球博彩大奖 - 年度娱乐场营运商 Gambling Insider 第11届杰出企业社会责任奖颁奖礼 - 杰出企业社会责任奖 香港《镜报》



2025 IAG Academy IR Awards颁奖礼 - 最佳整体企业社会责任计划 -「心系澳门 感爱同行」 亚博汇



第八届香港ESG报告大奖 卓越社会成效嘉许奖

大湾区ESG 披露优秀榜单 本识顾问





「澳門銀河TM」 2025亚太地区全球博彩大奖 - 年度综合度假村 Gambling Insider 「2025 IAG Academy IR Awards」颁奖礼 最佳综合度假村 - 「澳門銀河™」

最佳综合度假村整体餐饮体验 - 「澳門銀河™」

最佳综合度假村酒店 - 澳门银河ˉ嘉佩乐 亚博汇 五星酒店

澳门悦榕庄

「銀河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门银河 莱佛士

澳门丽思卡尔顿酒店 五星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

山里 五星水疗 澳门悦榕SPA

澳门丽思卡尔顿水疗中心 2025福布斯旅游指南 《Travel + Leisure》2025亚太区奢华大奖



亚太区最佳综合度假城

澳门银河(第二位) 澳门最佳酒店

银河酒店(第一位)

澳门悦榕庄(第四位)

澳门安达仕酒店(第十位) 澳门最佳酒店泳池

天浪淘园(第一位)

澳门悦榕庄(第二位)

澳门银河 莱佛士(第十位) 澳门最佳酒店水疗中心 澳门悦榕Spa (第一位) Travel and Leisure luxury 2025年澳门最佳度假村水疗 - 澳门悦榕Spa 世界水疗大奖 2025黑珍珠餐厅指南一钻 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 美团 《香港澳门米芝莲指南2025》



米芝莲一星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

鮨吉祥 宫川 米芝莲入选餐厅

尚坊

庭园意大利餐厅

丽思咖啡厅 一星钥酒店 澳门悦榕庄

澳门丽思卡尔顿酒店 米芝莲指南



读者之选2025 - 澳门最佳酒店 澳门悦榕庄

澳门JW万豪酒店

澳门丽思卡尔顿酒店

澳门银河 莱佛士 DestinAsian 2025年旅人评论奖 银河酒店

澳门大仓酒店

澳门悦榕庄

澳门安达仕酒店 Booking.com 「澳门环保酒店奖 」- 金奖 - 澳门大仓酒店 澳门特别行政区政府环境保护局 《南华早报》100 Top Tables 2025 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

鮨吉祥 宫川

承‧铁板料理

山里 南华早报 2025年《香港及澳门Tatler Best》

最佳新酒店 - 澳门银河 莱佛士

最佳服务酒吧 - 麦卡伦威士忌吧

最佳新餐厅 - 鮨吉祥 宫川

最佳设计餐厅 - 承‧铁板料理

最佳设计酒吧 - 澳门银河 莱佛士大堂吧

最佳新酒吧 - 长廊酒吧 澳门20佳餐厅 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

鮨吉祥 宫川

尚坊

承‧铁板料理 Tatler Asia Vogue Living 颁奖典礼2025 - 最佳酒店酒吧 (澳门)

澳门银河嘉佩乐千里吧 Vogue 香港





澳门星际酒店 《香港澳门米芝莲指南2025》米芝莲二星餐厅 - 风味居 米芝莲指南 《南华早报》100 Top Tables 2025 - 风味居 《南华早报》 BAZAAR Taste Elite 2025 (澳门) 风味居 时尚芭莎 2025黑珍珠餐厅指南一钻 - 风味居 美团





「澳門百老匯TM」

美团酒店 - 年度人气酒店 -「百老汇酒店」 美团 澳门环保酒店奖 - 银奖 -「百老汇酒店」 澳门特别行政区政府环境保护局





建筑材料业务 全民减碳大行动 - 协作伙伴 - 参与证书 环境运动委员会 减废证书 - 卓越级别 香港绿色机构认证 中银香港企业低碳环保领先大奖 - 环保杰出伙伴 中国银行(香港) ; 香港工业总会



展望

在农历新年2月15至23日的九天假期期间，澳门共接待了155万名旅客，平均每日约17.2万人次，创下单日访澳旅客量的新高。澳门各主要度假酒店在此期间全部爆满，反映澳门旅游景点吸引力提升，以及大型娱乐和体育活动的带动下，内地游客对澳门旅游的需求殷切。

澳门已准备好再一年迎接多元的娱乐休闲发展。银娱继续与国际领先的娱乐公司合作，为澳门带来顶级的演唱会以提升其国际形象。同时，我们加强与UFC合作，把刺激的UFC格斗之夜带到澳门，并将举办更多国际体育赛事，进一步巩固澳门发展成「体育之都」的目标。我们也与阿里巴巴集团的成员公司大麦娱乐及澳门通续签了为期三年的合作协议，强化我们活动的票务服务。这些策略性措施将同步加强与客户间的互动，扩大观众群，并巩固澳门作为世界旅游休闲中心的地位。

展望未来，我们相信澳门市场竞争依然激烈，特别是高端中场。我们策略清晰﹕透过优质的产品和服务、卓越的营运、客户互动和技术创新，在同业中脱颖而出。我们亦将继续运用集团在东京、首尔、曼谷和新加坡的营销办公室来扩大我们在区内的客户群。

在发展方面，我们继续专注于提升旗下度假城及开发第四期项目以增强竞争力。第四期项目将引入多个首度进驻澳门的高端酒店品牌、拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场，目标于2027年竣工。

我们持续积极寻求国际发展机遇，并按个别项目逐一评估，相关项目必须与银娱的整体策略规划和愿景保持一致，同时具备足够规模，以对我们的EBITDA能作出重要贡献。

我们对澳门整体以及银娱的中长期发展前景仍然充满信心，会继续密切关注全球经济局势和地缘政治发展，保持警惕以使我们能够快速适应不断变化的环境，确保我们的韧性，并推动创造长期价值。

有关银河娱乐集团（香港联合交易所股份编号：27）

银河娱乐集团有限公司（「银娱」或「公司」）及其附属公司（「银娱」或「集团」）是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业，集团主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。银娱于香港联合交易所上市，并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时，银娱透过其附属公司银河娱乐场股份有限公司为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年，银娱获授予新的博彩批给合同，期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称，加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，令集团的表现持续傲视澳门市场。

集团于澳门经营三个旗舰项目：包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳門銀河™」；毗邻「澳門銀河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳門百老匯™」；以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。

集团拥有的发展蓝图为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后，银娱在路氹的度假城版图将超过二百万平方米，成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦会考虑大湾区及国际的拓展机遇。这些项目将有助银娱发展，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月，银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco）作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验，并矢志为其经营业务之小区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情，请浏览 www.galaxyentertainment.com

_______________________

1 反映與我們的轉碼活動相關之淨贏率影響。

2 博彩數據未扣除佣金及獎勵。

3 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。

4 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。

5 博彩收益總額包括來自城市娛樂會之博彩收益。華都娛樂場已於2025年10月31日終止營運。

6 博彩數據未扣除佣金及獎勵。

7 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。

8 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。

9 博彩收益總額包括來自城市娛樂會之博彩收益。華都娛樂場已於2025年10月31日終止營運。

10 博彩數據未扣除佣金及獎勵。

11 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。

12 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。

13 博彩數據未扣除佣金及獎勵。

14 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。

15 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。

