银河娱乐集团2025年第四季度及全年业绩

香港, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团（「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号﹕27）今天公布截至2025年12月31日止三个月及十二个月期间之业绩。（除另有注明，所有金额均以港元列示）
银娱主席吕耀东先生表示：
「在2025年，澳门从疫情后复苏的势头持续，全年博彩收益总额增长9%至2,402亿元。年内中央政府进一步放宽了赴澳旅游的灵活性，包括容许珠海居民「一周一行」及横琴居民「一签多行」等，让内地游客可更频繁地前往澳门。因此，访澳旅客人数总额上升15%，达到4,010万人次，创历史新高。来自中国内地的旅客数量增长速度更快，增加了18%，达到 2,900万人次。同样重要的是，访澳国际旅客人数也创下纪录新高，较去年上升14%，达到280万人次。银娱一直积极与澳门旅游局合作，将澳门打造为首选的旅游目的地，尤其是在亚洲区。银娱将继续努力不懈，透过我们的营销团队及于首尔、东京、曼谷和新加坡的国际办事处，推进这项工作。
银娱的表现方面，我们持续推动各项业务的增长，尤其把焦点投放在高端中场和超高端中场板块。嘉佩乐于2025年5月起试业，并在2026年2月10日正式开幕。凭借嘉佩乐极致奢华的套房产品，使我们能更有效地大规模占领超高端中场，进一步巩固我们在这高价值市场的领先地位。
业绩方面，银娱 2025 年经调整EBITDA 上升19%，由 122 亿元增加至 145 亿元。全年股东应占溢利增加 22%至107亿元。
我们的资产负债表维持稳健及高流动性，现金及流动投资为363亿元，凭着稳固的财务实力，加上健康的营运现金流，使我们能够向股东回馈资本、为发展项目提供资金、寻求海外扩张机遇、并确保我们在面对如经济受冲击等不可预计的情况时，仍拥有强健的资产负债表。2025年，我们派发了两次股息，分别为每股0.50元和0.70元，合共派息每股1.20元。今天，董事会建议派发末期股息每股0.80元。这些股息引证我们对澳门和银娱的长远前景继续充满信心。
银娱持续支持澳门特区政府，透过举办各类世界级赛事，将澳门打造成为『演艺之都』与『体育之都』的目标。银河综艺馆及银河国际会议中心成功透过大型活动带动客流量显著上升。2025年，银娱举办了约350场演唱会、娱乐表演、体育及大型活动，其中焦点包括3月份世界殿堂级男高音安德烈波伽利 (Andrea Bocelli) 的个人演唱会、4月份澳门国际乒联世界杯、夏季期间 G-Dragon、张学友和陈奕迅举行的演唱会、以及11月份澳门首次合办的全国运动会比赛。我们亦举办了为期两天的『爱奇艺尖叫嘉年华』，活动为爱奇艺与银河综艺馆的多年独家战略合作。此外，由电影频道节目中心、澳门特别行政区政府文化局、紫荆文化集团和凤凰卫视联合主办的《「湾区升明月」2025大湾区电影音乐晚会》亦于银河综艺馆圆满举行。这些标志性的盛事吸引了来自中国内地和海外市场的众多观众，突显了在博彩以外娱乐事业在提升澳门魅力方面所发挥的巨大作用。每项盛事不仅强化银娱品牌的影响力，也为旗下度假城产生额外的收益。
展望未来，2026年将呈献新一轮精彩的娱乐盛事。我们将继续与全球领先的娱乐公司合作，举办一系列重量级演唱会；同时，我们加强与UFC的合作，把刺激的UFC格斗之夜带到澳门。我们也与阿里巴巴集团的成员公司大麦娱乐及澳门通续签了为期三年的合作协议，以提升我们活动的票务服务。这些举措将共同加深顾客的忠诚度，吸引更多新观众，并巩固澳门作为亚洲顶尖休闲娱乐目的地的地位。
银娱宣布，华都娱乐场已于2025年10月31日终止营运。银娱一直积极支持澳门特区政府保障本地居民优先就业的方针，团队成员除了可以保留原有职位，按自身意愿探索一系列的职涯路径，同时亦获得支持过渡至新的工作环境。
2025年澳门施政报告重申平衡博彩业发展与多元化旅游及文化发展的重要性。为此，博彩企业持续大力投资在非博彩设施，例如酒店、零售、家庭娱乐和活动场地，同时拓展国际市场。这些措施共同协助澳门发展成为全球具竞争力的世界旅游休闲中心。
展望2026年，我们将继续专注推进第四期项目开发，提升现有度假城的吸引力，并进一步拓展非博彩业务 — 从大型表演到国际盛事 — 以实现澳门旅游产品多元化。我们对银娱及整体市场前景保持乐观。我们相信中央政府将继续透过各项政策支持澳门，澳门特区政府也致力促进澳门维持稳定发展及经济多元化。
最后，我要衷心感谢我们的团队成员，每天提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，他们的专业和敬业精神对维持银娱的声誉及推动我们稳健的财务表现至关重要。」
|2025年第四季度及全年业绩摘要
银娱：为未来的增长做好准备
市场概览
根据博彩监察协调局报告，2025年澳门全年博彩收益总额为2,402亿元，按年上升9%，回复至2019年水平的85%。2025年第四季度博彩收益总额为641亿元，按年上升15%，按季上升6%。
于2025年，访澳旅客为4,010万人次，按年上升15%，超逾2019年的3,940万人次。访澳的内地旅客为2,900万人次，按年上升18%，其中自由行旅客按年增加26%。内地旅客之中，逾210万人次透过「一周一行」方式访澳，而透过「一签多行」方式的则有约80万人次。来自粤港澳大湾区九个珠三角城市的旅客数量按年增长24%，达到1,480万人次，主要受珠海旅客数量上升58%所带动。
国际游客数量按年上升14%至280万人次。在亚洲市场中，来自韩国、日本和泰国的游客数量分别按年上升11%、26%和38%。银娱一直与澳门旅游局合作，积极宣传澳门为国际旅客的旅游目的地之选。我们将继续透过在东京、首尔、曼谷和新加坡的营销团队和国际办事处，推进这项工作。
集团财务业绩
2025年度
集团净收益为492亿元，按年上升13%。经调整EBITDA为145亿元，按年上升19%。股东应占溢利为107亿元，按年上升22%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为134亿元，按年上升24%。澳门星际酒店经调整 EBITDA为14亿元，按年下跌13%。「澳門百老匯™」经调整 EBITDA为1,100万元，按年下跌54%。
于 2025年，银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约15亿元。净赢率正常化后经调整EBITDA为130亿元，按年上升5%。
银娱2025年第四季度及全年经调整EBITDA及其调整之简表：
|(百万港元)
|2024年
第四季度
|2025年
第三季度
|2025年
第四季度
|按年
变化
|按季
变化
|2024年
全年
|2025年
全年
|按年
变化
|经调整EBITDA
|3,237
|3,341
|4,296
|33%
|29%
|12,188
|14,502
|19%
|净赢率之影响 1
|(35)
|14
|731
|-
|-
|(157)
|1,482
|-
|正常化后之经调整EBITDA
|3,272
|3,327
|3,565
|9%
|7%
|12,345
|13,020
|5%
于2025年，集团博彩收益总额为491亿元，按年上升19%。其中，中场博彩收益总额为365亿元，按年上升10%，贵宾厅博彩收益总额为95亿元，按年上升79%，角子机博彩收益总额为31亿元，按年上升14%。
|集团主要财务数据
|（百万港元）
|2024年
全年
|2025年
全年
|收益：
|净博彩
|33,826
|39,648
|非博彩
|6,425
|6,631
|建筑材料
|3,181
|2,963
|净收益总额
|43,432
|49,242
|经调整 EBITDA
|12,188
|14,502
|博彩数据 2
|（百万港元）
|2024年
全年
|2025年
全年
|转码数3
|180,879
|227,631
|净赢率 %
|2.9%
|4.2%
|博彩收益
|5,329
|9,544
|中场博彩投注额4
|127,823
|137,961
|净赢率 %
|25.9%
|26.5%
|博彩收益
|33,112
|36,512
|角子机博彩投注额
|95,380
|110,815
|净赢率 %
|2.8%
|2.8%
|博彩收益
|2,704
|3,082
|博彩收益总额5
|41,145
|49,138
资产负债表及股息
集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2025年12月31日，现金及流动投资为363亿元，扣除负债13亿元后，净额为350亿元。我们强健的资产负债表配合强健的营运现金流，让集团能够透过派发股息回馈股东、为我们的发展计划提供资金、寻求海外扩张机遇、并确保我们在面对如经济受冲击等不可预计的情况时，仍拥有强健的资产负债表。
集团已分别于2025年6月和10月派发每股0.50元和0.70元的股息。于结算日后，银娱董事会建议末期股息每股0.80元，约于2026年6月派发，这显示我们对澳门、集团的财务实力及未来盈利潜力的信心。
2025年第四季度
集团净收益为138亿元，按年上升22%，按季上升14%。经调整EBITDA为43亿元，按年上升33%，按季上升29%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为40亿元，按年上升41%，按季上升31%。澳门星际酒店经调整EBITDA为3.56亿元，按年下跌2%，按季下跌4%。「澳門百老匯™」经调整EBITDA为400万元，对比2024年第四季度为100万元，2025年第三季度为100万元。
于2025年第四季度，银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA增加约7.31亿元，净赢率正常化后经调整EBITDA为36亿元，按年上升9%，按季上升7%。
于2025年第四季度，集团博彩收益总额为140亿元，按年上升27%，按季上升14%。中场博彩收益总额为100亿元，按年上升15%，按季上升6%。贵宾厅博彩收益总额为31亿元，按年上升102%，按季上升52%。角子机博彩收益总额为8.30亿元，按年上升6%，按季上升12%。
集团主要财务数据
（百万港元）
|2024年
第四季
|2025年
第三季
|2025年
第四季
|2024年
全年
|2025年
全年
|收益：
|净博彩
|8,853
|9,707
|11,363
|33,826
|39,648
|非博彩
|1,670
|1,729
|1,737
|6,425
|6,631
|建筑材料
|771
|727
|733
|3,181
|2,963
|净收益总额
|11,294
|12,163
|13,833
|43,432
|49,242
|经调整 EBITDA
|3,237
|3,341
|4,296
|12,188
|14,502
|博彩数据 6
|（百万港元）
|2024年
第四季
|2025年
第三季
|2025年
第四季
|2024年
全年
|2025年
全年
|转码数7
|51,808
|65,003
|60,489
|180,879
|227,631
|净赢率 %
|3.0%
|3.1%
|5.1%
|2.9%
|4.2%
|博彩收益
|1,539
|2,044
|3,109
|5,329
|9,544
|中场博彩投注额8
|32,256
|35,414
|35,281
|127,823
|137,961
|净赢率 %
|27.0%
|26.7%
|28.4%
|25.9%
|26.5%
|博彩收益
|8,707
|9,460
|10,011
|33,112
|36,512
|角子机博彩投注额
|27,464
|27,424
|29,220
|95,380
|110,815
|净赢率 %
|2.8%
|2.7%
|2.8%
|2.8%
|2.8%
|博彩收益
|780
|738
|830
|2,704
|3,082
|博彩收益总额9
|11,026
|12,242
|13,950
|41,145
|49,138
「澳門銀河™」
「澳門銀河™」为集团最大的收益及盈利贡献来源。于2025年净收益按年上升19%至410亿元。经调整EBITDA为134亿元，按年上升24%。「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约15亿元。净赢率正常化后，2025年经调整EBITDA为119亿元，按年上升8%。
于2025年第四季度，「澳門銀河™」净收益为118亿元，按年上升29%，按季上升17%。经调整 EBITDA 为40亿元，按年上升41%，按季上升31%。由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约7.29亿元。净赢率正常化后，2025年第四季度经调整EBITDA为33亿元，按年上升15%，按季上升8%。
九间酒店平均入住率于2025年第四季度及全年分别为99%及98%。
|「澳門銀河™」主要财务数据
|（百万港元）
|2024年
第四季
|2025年
第三季
|2025年
第四季
|2024年
全年
|2025年
全年
|收益：
|净博彩
|7,665
|8,546
|10,199
|28,833
|35,074
|酒店/餐饮/其他
|1,127
|1,206
|1,214
|4,279
|4,577
|商场
|348
|340
|360
|1,392
|1,363
|净收益总额
|9,140
|10,092
|11,773
|34,504
|41,014
|经调整 EBITDA
|2,842
|3,068
|4,020
|10,794
|13,429
|经调整 EBITDA 利润率
|31%
|30%
|34%
|31%
|33%
|博彩数据 10
|（百万港元）
|2024年
第四季
|2025年
第三季
|2025年
第四季
|2024年
全年
|2025年
全年
|转码数11
|50,862
|64,032
|60,111
|175,759
|223,373
|净赢率 %
|3.0%
|3.2%
|5.1%
|2.9%
|4.2%
|博彩收益
|1,522
|2,020
|3,094
|5,079
|9,446
|中场博彩投注额12
|25,443
|27,983
|27,984
|99,153
|108,653
|净赢率 %
|29.3%
|29.3%
|31.2%
|28.3%
|29.1%
|博彩收益
|7,465
|8,205
|8,736
|28,041
|31,637
|角子机博彩投注额
|17,792
|17,430
|20,693
|62,086
|72,891
|净赢率 %
|3.4%
|3.3%
|3.3%
|3.4%
|3.3%
|博彩收益
|611
|580
|679
|2,112
|2,440
|博彩收益总额
|9,598
|10,805
|12,509
|35,232
|43,523
澳门星际酒店
于2025年，澳门星际酒店录得净收益为50亿元，按年下跌7%。经调整EBITDA为14亿元，按年下跌13%。澳门星际酒店的博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA 减少约2,000万元。净赢率正常化后，2025年经调整EBITDA为14亿元，按年下跌9%。
于2025年第四季度，澳门星际酒店的净收益为13亿元，按年下跌1% ，按季上升1%。经调整EBITDA为3.56亿元，按年下跌2%，按季下跌4%。由于澳门星际酒店博彩业务净赢率偏高，令2025年第四季度经调整EBITDA增加约200万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为3.54亿元，按年下跌5%，按季下跌5%。
酒店入住率于2025年第四季度及全年均为100%。
|澳门星际酒店主要财务数据
|（百万港元）
|2024年
第四季
|2025年
第三季
|2025年
第四季
|2024年
全年
|2025年
全年
|收益：
|净博彩
|1,152
|1,142
|1,158
|4,782
|4,465
|酒店/餐饮/其他
|131
|115
|111
|513
|464
|商场
|6
|6
|6
|23
|22
|净收益总额
|1,289
|1,263
|1,275
|5,318
|4,951
|经调整 EBITDA
|363
|369
|356
|1,584
|1,378
|经调整 EBITDA 利润率
|28%
|29%
|28%
|30%
|28%
|博彩数据 13
|（百万港元）
|2024年
第四季
|2025年
第三季
|2025年
第四季
|2024年
全年
|2025年
全年
|转码数14
|946
|971
|378
|5,120
|4,258
|净赢率 %
|1.8%
|2.4%
|4.2%
|4.9%
|2.3%
|博彩收益
|17
|24
|15
|250
|98
|中场博彩投注额15
|6,620
|7,336
|7,271
|27,727
|28,842
|净赢率 %
|18.4%
|16.9%
|17.5%
|17.8%
|16.6%
|博彩收益
|1,220
|1,241
|1,269
|4,936
|4,796
|角子机博彩投注额
|8,660
|9,636
|8,526
|28,541
|35,797
|净赢率 %
|1.8%
|1.6%
|1.8%
|1.8%
|1.7%
|博彩收益
|155
|153
|151
|516
|612
|博彩收益总额
|1,392
|1,418
|1,435
|5,702
|5,506
「澳門百老匯™」
「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以剧院、街头娱乐和美食的度假城，并与澳门本地中小企紧密合作。于2025年，「澳門百老匯™」净收益为2.05亿元，按年下跌7%。经调整EBITDA为1,100万元，按年下跌54%。于2025年第四季度，「澳門百老匯™」净收益为4,600万元，按年下跌21%，按季下跌26%。经调整EBITDA为400万元，对比2024年第四季度为100万元，2025年第三季度为100万元。
城市娱乐会
于2025年，城市娱乐会净收益为1.09亿元，按年下跌48%。经调整EBITDA为(700)万元，对比2024年为1,400万元。于2025年第四季度，城市娱乐会净收益为600万元，按年下跌83%，按季下跌68%。经调整EBITDA为(400)万元，对比2024年第四季度为(100)万元，2025年第三季度为(600)万元。
银娱宣布华都娱乐场已于2025年10月31日终止营运。银娱一直积极支持澳门特区政府保障本地居民优先就业的方针，团队成员除了可以保留原有职位，按自身意愿探索一系列的职涯路径，同时亦获得支持过渡至新的工作环境。
建筑材料业务
于2025年，建筑材料业务全年经调整EBITDA为8.77亿元，按年上升2%。2025年第四季度的经调整EBITDA为2.48亿元，按年下跌10%，按季上升20%。
最新发展概况
「澳門銀河™」及澳门星际酒店
我们持续不断地优化旗下的度假城，包括在「澳門銀河™」增加全新的餐饮、生活休闲及零售设施，以确保度假城维持竞争力及对顾客的吸引力。
澳门银河 嘉佩乐于2025年5月起试业，并在2026年2月10日正式开幕。嘉佩乐提供95间顶级豪华的特色套房及别墅，为澳门树立了全新标准的优雅与极致奢华的服务，自开幕以来深受宾客欢迎，帮助我们能更有效地大规模占领超高端中场。
我们亦持续透过引入一系列大型表演、演唱会和活动至「澳門銀河™」，提升银河国际会议中心和银河综艺馆的业务。于2025年，银娱举办了约350场演唱会、娱乐表演、体育及大型活动，其中焦点包括3月份世界殿堂级男高音安德烈波伽利 (Andrea Bocelli) 的个人演唱会、4月份澳门国际乒联世界杯、夏季期间 G-Dragon、张学友和陈奕迅举行的演唱会、以及11月份澳门首次合办的全国运动会比赛。我们亦举办了为期两天的「爱奇艺尖叫嘉年华」，活动为爱奇艺与银河综艺馆的多年独家战略合作。此外，由电影频道节目中心、澳门特别行政区政府文化局、紫荆文化集团和凤凰卫视联合主办的《「湾区升明月」2025大湾区电影音乐晚会》亦于银河综艺馆圆满举行。于2026年我们将继续与国际领先的娱乐公司合作，举办一系列重量级演唱会；同时，我们加强与UFC的合作，把刺激的UFC格斗之夜带到澳门。我们也与阿里巴巴集团的成员公司大麦娱乐及澳门通续签了为期三年的合作协议，以提升我们活动的票务服务。
我们正在为澳门星际酒店进行全面的翻新和升级工程，确保其维持竞争力及对顾客的吸引力。我们已完成一楼和三楼博彩楼层的翻新，以及重新装修了餐饮区，包括引入全新的餐饮设施。最近，我们启动了酒店客房和套房的翻新工程，预计所有客房将于2027年第一季前全面翻新。
路氹 – 新里程
我们正顺利推进第四期项目面积约60万平方米之内部装修工程。我们持续进行市场调查并收集顾客回馈，而目前所有回馈都反映顾客追求更优质的产品 — 更大、更宽敞、更豪华的客房以及高端的设施和服务。因此，我们调高了第四期的酒店客房面积，客房和套房总数约为1,350间，另外拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。我们继续对澳门的未来充满信心，将透过第三及四期项目支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。
2025年选定主要奖项
|奖项
|颁发单位
|银娱
|2025 亚太地区全球博彩大奖 - 年度娱乐场营运商
|Gambling Insider
|第11届杰出企业社会责任奖颁奖礼 - 杰出企业社会责任奖
|香港《镜报》
|2025 IAG Academy IR Awards颁奖礼 - 最佳整体企业社会责任计划 -「心系澳门 感爱同行」
|亚博汇
|第八届香港ESG报告大奖
|本识顾问
|「澳門銀河TM」
|2025亚太地区全球博彩大奖 - 年度综合度假村
|Gambling Insider
|「2025 IAG Academy IR Awards」颁奖礼
|亚博汇
|五星酒店
|2025福布斯旅游指南
|《Travel + Leisure》2025亚太区奢华大奖
亚太区最佳综合度假城
|Travel and Leisure luxury
|2025年澳门最佳度假村水疗 - 澳门悦榕Spa
|世界水疗大奖
|2025黑珍珠餐厅指南一钻 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA
|美团
|《香港澳门米芝莲指南2025》
米芝莲一星餐厅
|米芝莲指南
|读者之选2025 - 澳门最佳酒店
|DestinAsian
|2025年旅人评论奖
|Booking.com
|「澳门环保酒店奖 」- 金奖 - 澳门大仓酒店
|澳门特别行政区政府环境保护局
|《南华早报》100 Top Tables 2025
|南华早报
|2025年《香港及澳门Tatler Best》
|Tatler Asia
|Vogue Living 颁奖典礼2025 - 最佳酒店酒吧 (澳门)
|Vogue 香港
|澳门星际酒店
|《香港澳门米芝莲指南2025》米芝莲二星餐厅 - 风味居
|米芝莲指南
|《南华早报》100 Top Tables 2025 - 风味居
|《南华早报》
|BAZAAR Taste Elite 2025 (澳门)
|时尚芭莎
|2025黑珍珠餐厅指南一钻 - 风味居
|美团
|「澳門百老匯TM」
|美团酒店 - 年度人气酒店 -「百老汇酒店」
|美团
|澳门环保酒店奖 - 银奖 -「百老汇酒店」
|澳门特别行政区政府环境保护局
|建筑材料业务
|全民减碳大行动 - 协作伙伴 - 参与证书
|环境运动委员会
|减废证书 - 卓越级别
|香港绿色机构认证
|中银香港企业低碳环保领先大奖 - 环保杰出伙伴
|中国银行(香港) ; 香港工业总会
展望
在农历新年2月15至23日的九天假期期间，澳门共接待了155万名旅客，平均每日约17.2万人次，创下单日访澳旅客量的新高。澳门各主要度假酒店在此期间全部爆满，反映澳门旅游景点吸引力提升，以及大型娱乐和体育活动的带动下，内地游客对澳门旅游的需求殷切。
澳门已准备好再一年迎接多元的娱乐休闲发展。银娱继续与国际领先的娱乐公司合作，为澳门带来顶级的演唱会以提升其国际形象。同时，我们加强与UFC合作，把刺激的UFC格斗之夜带到澳门，并将举办更多国际体育赛事，进一步巩固澳门发展成「体育之都」的目标。我们也与阿里巴巴集团的成员公司大麦娱乐及澳门通续签了为期三年的合作协议，强化我们活动的票务服务。这些策略性措施将同步加强与客户间的互动，扩大观众群，并巩固澳门作为世界旅游休闲中心的地位。
展望未来，我们相信澳门市场竞争依然激烈，特别是高端中场。我们策略清晰﹕透过优质的产品和服务、卓越的营运、客户互动和技术创新，在同业中脱颖而出。我们亦将继续运用集团在东京、首尔、曼谷和新加坡的营销办公室来扩大我们在区内的客户群。
在发展方面，我们继续专注于提升旗下度假城及开发第四期项目以增强竞争力。第四期项目将引入多个首度进驻澳门的高端酒店品牌、拥有约5,000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场，目标于2027年竣工。
我们持续积极寻求国际发展机遇，并按个别项目逐一评估，相关项目必须与银娱的整体策略规划和愿景保持一致，同时具备足够规模，以对我们的EBITDA能作出重要贡献。
我们对澳门整体以及银娱的中长期发展前景仍然充满信心，会继续密切关注全球经济局势和地缘政治发展，保持警惕以使我们能够快速适应不断变化的环境，确保我们的韧性，并推动创造长期价值。
1 反映與我們的轉碼活動相關之淨贏率影響。
2 博彩數據未扣除佣金及獎勵。
3 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。
4 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。
5 博彩收益總額包括來自城市娛樂會之博彩收益。華都娛樂場已於2025年10月31日終止營運。
6 博彩數據未扣除佣金及獎勵。
7 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。
8 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。
9 博彩收益總額包括來自城市娛樂會之博彩收益。華都娛樂場已於2025年10月31日終止營運。
10 博彩數據未扣除佣金及獎勵。
11 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。
12 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。
13 博彩數據未扣除佣金及獎勵。
14 反映中介人及自營公司貴賓廳之總和。
15 中場投注額包括娛樂桌投注額及於籌碼兌換處購買的現金籌碼。
