Boskalis verwerft contract voor inter-array kabelsysteem voor Gennaker Offshore Windpark

Papendrecht, 26 februari 2026

Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) heeft onlangs, in consortium met TKF Subsea Solutions B.V. (TKF), een contract ondertekend met OWP Gennaker GmbH, een project ontwikkeld door Skyborn Renewables, voor de levering en installatie van circa 140 kilometer aan 66 kilovolt inter-array kabels voor het Gennaker Offshore Windpark (OWF) in de Duitse Oostzee. Als onderdeel van de scope zullen Boskalis en TKF het volledige inter-array kabelsysteem realiseren dat de toekomstige 63 windturbines in het windpark met elkaar verbindt. De kabels worden door TKF in Nederland geproduceerd, waarna Boskalis vanaf eind 2027 zijn gespecialiseerde kabellegschip BOKA Ocean inzet voor de installatie. Het contract vertegenwoordigt een waarde die wordt beschouwd als omvangrijk(1).

Met een geplande capaciteit van 976,5 megawatt wordt het Gennaker OWF het grootste offshore windpark in de Duitse Oostzee. Het windpark zal naar verwachting ongeveer één miljoen huishoudens van schone energie voorzien. De ingebruikname van het windpark staat gepland voor 2028.

Boskalis is reeds actief op het Gennaker OWF via zijn dochteronderneming Heinrich Hirdes EOD Services GmbH, die een identificatie- en ruimingscampagne uitvoert voor niet-gesprongen explosieven binnen het windpark. Hiervoor is het speciaal ingerichte schip Kamara gemobiliseerd.

De strategie van Boskalis is gericht op het inspelen op belangrijke macro-economische factoren die wereldwijd de vraag stimuleren in de markten waarin Boskalis actief is, waaronder de groei van de wereldeconomie, een toenemend energieverbruik, mondiale bevolkingsgroei en de uitdagingen rond klimaatverandering. Dit project sluit aan bij de ontwikkeling van duurzame energieopwekking als gevolg van klimaatverandering en de stijgende energievraag.

(1) Een omvangrijk contract is een contract met een waarde van EUR 50-150 miljoen.

