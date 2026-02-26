Communiqué de presse

Eviden déploie un système avancé de surveillance du spectre des communications satellites pour l'EETT

Eviden a livré sa solution SkyMon à ‘ΗΩΣ’ (‘EOS‘), la station pionnière de surveillance satellitaire de la Commission hellénique des télécommunications et des postes (EETT)

Paris, France et Vienne, Autriche – 26 février 2026 - Eviden, la branche produits d’Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd'hui avoir déployé un système de surveillance du spectre des communications par satellite (SEFD1) au bénéfice de la Commission hellénique des télécommunications et des postes (EETT), l'Autorité nationale de régulation (NRA) chargée de réglementer, superviser et contrôler les communications électroniques et les services postaux grecs. À l’issue d’un appel d’offres international ouvert, cofinancé par le European Regional Development Fund and National Resources, l’EETT a sélectionné la solution innovante SkyMon d’Eviden pour l’établissement d’une station de surveillance satellitaire pionnière. Nommée « EOS/ΗΩΣ », du nom de la divinité personnifiant l’aube dans la mythologie grecque, EOS est dédiée à la surveillance du spectre de fréquences utilisé dans les communications par satellite.

En tant qu'autorité administrative indépendante grecque, l'EETT est responsable des questions liées au spectre satellitaire utilisé par les entreprises et les organismes de recherche et est en charge de l'innovation dans le domaine des communications électroniques basées sur les réseaux satellitaires à large bande.

La solution de surveillance SkyMon d'Eviden constitue l'épine dorsale du projet, avec un système avancé de surveillance du trafic de radiofréquences, entièrement automatisé et adapté à tous les types de satellites géostationnaires. SkyMon offre aux opérateurs fixes et mobiles une suite complète d'outils pour surveiller en continu les liaisons satellite-station au sol depuis un hub centralisé, assurant une supervision fiable et une gestion efficace de l’usage des radiofréquences.

En collaboration avec son partenaire Edil Hellas SA, Eviden a mis en place une station de surveillance fixe, spécifiquement conçue pour le spectre de fréquences utilisé dans les communications par satellite. La station est équipée d'antennes de type réflecteur, d'un système de radiofréquence reliant les antennes à des équipements de mesure avancés et d'un système de géolocalisation des émetteurs. Elle intègre également du matériel et des logiciels de pointe pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la visualisation des données, une plateforme complète de surveillance et de contrôle, ainsi qu'une alimentation indépendante pour un fonctionnement ininterrompu.

Plus d'informations sur la solution SkyMon d'Eviden pour la surveillance du spectre satellitaire et la localisation des interférences : https://eviden.com/solutions/mission-critical-systems/satellite-payload-monitoring/

***

À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

1 Satellite Communications Spectrum Monitoring System

Pièce jointe