Bitget y Arkis se asocian para ampliar el trading institucional eficiente en capital

VICTORIA, Seychelles, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anunció hoy una asociación con Arkis un prime brokerage institucional de activos digitales que ofrece margen y crédito unificados en plataformas centralizadas y descentralizadas. La colaboración introduce acceso directo de mercado (DMA) a Bitget dentro del marco del prime brokerage de Arkis, permitiendo a las instituciones operar en Bitget mientras financian posiciones a través de un modelo único de margen basado en portafolio.

A través de la integración, los clientes institucionales pueden ejecutar operaciones en Bitget utilizando estructuras de subcuentas familiares y flujos de trabajo basados en API, mientras obtienen préstamos contra un margen unificado de portafolio que abarca Bitget y otras plataformas compatibles. Esta estructura reemplaza los requisitos de margen aislados por compensación a nivel de portafolio, permitiendo a las firmas de trading desplegar capital de manera más eficiente y reducir la fricción en el balance general a través de estrategias activas.

“Las instituciones quieren desplegar capital donde trabaje más intensamente, sin tener que gestionar márgenes fragmentados entre plataformas”, dijo Gracy Chen, CEO de Bitget. “La integración con Arkis ofrece a los traders institucionales una forma más práctica de acceder a Bitget mientras gestionan riesgo y financiamiento a nivel de portafolio. Es una estructura que se ajusta a cómo operan realmente las mesas profesionales”.

Para los usuarios institucionales en Bitget, la asociación ofrece una forma más flexible de escalar la actividad de trading en los mercados spot y de derivados. Las posiciones ejecutadas en Bitget ahora pueden financiarse bajo el marco de crédito de Arkis, permitiendo una mayor utilización de capital sin fragmentar el margen entre plataformas.

“Las firmas de trading necesitan eficiencia de capital sin sacrificar disciplina de riesgo”, dijo Serhii Tyshchenko, CEO de Arkis. “Al habilitar DMA a Bitget dentro del marco de margen unificado de Arkis, esta asociación permite a las instituciones financiar posiciones de manera integral entre plataformas mientras mantienen los controles esperados en entornos de trading profesional”.

La integración refleja el enfoque continuo de Bitget en infraestructura institucional dentro del marco UEX más amplio. Un análisis reciente de Messari sobre el modelo UEX ha destacado que la participación institucional favorece cada vez más a las plataformas que combinan liquidez, ejecución y financiamiento dentro de una estructura operativa unificada. El margen basado en portafolio y el acceso directo al mercado se están convirtiendo en requisitos estándar para el capital profesional.

Al combinar el entorno de ejecución de Bitget con las capacidades de prime brokerage de Arkis, la asociación ofrece un marco optimizado para traders institucionales que navegan mercados digitales complejos, donde la eficiencia de capital y la claridad operativa son fundamentales para el desempeño.

Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, que presta servicios a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de criptoactivos, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Acerca de Arkis

Arkis es prime brokerage institucional de activos digitales que ofrece margen, crédito y gestión de riesgo unificados en plataformas de trading centralizadas y descentralizadas. Creado para firmas de trading profesional, Arkis permite financiamiento a nivel de portafolio que reemplaza el margen aislado específico por plataforma con un único marco de crédito eficiente en capital. A través de DMA, margen de portafolio entre plataformas y controles de riesgo integrados, Arkis permite a las instituciones financiar y gestionar posiciones de manera integral en mercados spot, de derivados, CeFi y DeFi. La plataforma está diseñada para alinearse con la forma en que operan en la práctica las mesas institucionales, priorizando eficiencia en el balance, claridad operativa y gestión disciplinada del riesgo.

Para más información, visite: Sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn

Para preguntas de los medios, comuníquese con: media@arkis.xyz

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuación y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se recomienda a los inversores asignar únicamente fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado, y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. Siempre se debe buscar asesoramiento financiero independiente y considerar cuidadosamente la experiencia y situación financiera personal. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas incurridas. Nada de lo contenido en este documento debe ser interpretado como asesoramiento financiero. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c19b8fdf-a6dd-4482-843c-a39baa04543f