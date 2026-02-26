Bitget et Arkis nouent un partenariat au service de la performance en capital du trading institutionnel

VICTORIA, Seychelles, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle du monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange), annonce ce jour la conclusion d’un partenariat avec Arkis, courtier institutionnel spécialisé dans les actifs numériques proposant une gestion consolidée des marges et du crédit sur des plateformes centralisées ou décentralisées. Cette alliance permet aux traders institutionnels d’accéder directement à Bitget depuis la plateforme d’Arkis, d’y négocier des valeurs et financer l’ensemble de leurs positions en suivant un même modèle de marge au sein de leur portefeuille.

Grâce à cette intégration, les clients institutionnels peuvent réaliser des opérations sur Bitget en se reposant sur des structures de sous-comptes familières et des modèles de travail automatisés par API, tout en empruntant des fonds sur la base d’une même marge de portefeuille, commune à Bitget et d’autres plateformes également intégrées. Cette architecture remplace les calculs individuels de marge par une compensation au niveau du portefeuille, et permet aux sociétés de courtage de placer leur capital de manière plus efficace et de nuancer les contraintes de bilan issues de leurs différentes stratégies actives.

« Les institutions cherchent à placer leur capital là où il est le plus productif, sans avoir à gérer les écarts de marges sur plusieurs plateformes », explique Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’intégration de Bitget sur Arkis rend l’accès à notre plateforme plus opérationnel pour les traders institutionnels. En parallèle, elle leur permet de gérer le risque et le financement à l’échelle du portefeuille. Ce principe s’aligne sur le mode de fonctionnement réel des services de trading professionnels. »

Pour les utilisateurs institutionnels de Bitget, ce partenariat représente un levier supplémentaire pour développer leurs activités de trading sur les marchés au comptant et dérivés. Les positions prises depuis la plateforme Bitget peuvent désormais se financer dans l’environnement crédit d’Arkis, ce qui joue en faveur d’une meilleure répartition du capital en neutralisant les écarts de marges inter-plateformes.

« Les sociétés de courtage recherchent l’efficacité du capital sans avoir à sacrifier la rigueur inhérente à la gestion des risques », observe Serhii Tyshchenko, PDG d’Arkis. « En ouvrant l’accès direct au marché à Bitget depuis notre système de marge consolidée, ce partenariat permet aux institutions de financer leurs positions de manière globale sur plusieurs plateformes, tout en respectant les normes de contrôle propres aux environnements de trading professionnels. »

Cette intégration confirme bien la volonté répétée de Bitget de renforcer son infrastructure institutionnelle au sein de son modèle plus large de bourse universelle. Une récente analyse de Messari consacrée à ce modèle fait ressortir que la participation institutionnelle privilégie de plus en plus les plateformes capables de conjuguer liquidité, exécution et financement au cœur d’une seule et même structure opérationnelle. Le principe de marge consolidée au niveau du portefeuille et l’accès direct au marché s’imposent progressivement comme des standards pour les capitaux institutionnels.

En associant l’environnement d’exécution de Bitget aux fonctionnalités de courtage prime d’Arkis, l’alliance conclue entre les partenaires met un cadre rationalisé à la disposition des traders institutionnels exerçant leurs activités sur des marchés numériques complexes, où l’efficacité du capital et la clarté opérationnelle constituent des critères clés de performance.

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

À propos d’Arkis

Arkis est un courtier prime institutionnel spécialisé dans les actifs numériques, proposant des solutions de marge consolidée, de crédit et de gestion des risques sur des plateformes d’échange centralisées ou décentralisées. Arkis entend répondre aux besoins des sociétés de trading professionnelles en permettant un financement au niveau du portefeuille alternatif aux marges individuelles propres à chaque plateforme et en proposant un cadre de crédit unique visant l’optimisation du capital. En intégrant un accès direct au marché, une marge inter-plateformes établie à l’échelle du portefeuille et des étapes de contrôle du risque, Arkis permet aux institutions de financer et gérer leurs positions de manière globale sur les marchés au comptant, dérivés, CeFi et DeFi. La plateforme est conçue pour reproduire le mode de fonctionnement concret des services de trading institutionnels, et met l’accent sur l’efficacité du bilan, la clarté opérationnelle et la gestion rigoureuse des risques.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter :

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

