Bitget ו-Arkis משתפות פעולה להרחבת יעילות ההון במסחר המוסדי

ויקטוריה, סיישל, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על שותפות עם Arkis, חברת ברוקרים מוסדית מובילה לנכסים דיגיטליים המספקת שוליים ואשראי אחודים בזירות מסחר מרוכזות ומבוזרות כאחד. שיתוף הפעולה מציע ל-Bitget גישה ישירה לשוק (DMA) במסגרת המסחר הראשית של Arkis, ומאפשרת למוסדות לסחור ב-Bitget תוך מימון פוזיציות באמצעות מודל מרווחים יחיד המבוסס על הפורטפוליו.

באמצעות האינטגרציה, לקוחות מוסדיים יכולים לבצע עסקאות ב-Bitget באמצעות מבני חשבונות משנה מוכרים ותזרימי עבודה מבוססי API, תוך ביצוע הלוואה כנגד מרווח פורטפוליו מאוחד המשתרע על פני Bitget וזירות אחרות. מבנה זה מחליף דרישות מרווח מבודדות בקיזוז ברמת הפורטפוליו, ומאפשר לחברות מסחר לפרוס הון באופן יעיל יותר ולהפחית את החיכוך במאזן בין אסטרטגיות פעילות.

"מוסדות רוצים לפרוס הון היכן שהוא עובד הכי קשה, מבלי לנהל מרווח מקוטע בין פלטפורמות", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "האינטגרציה עם Arkis מעניקה לסוחרים מוסדיים דרך מעשית יותר לגשת ל-Bitget תוך ניהול סיכונים ומימון ברמת הפורטופוליו. זהו מבנה שמתאים לאופן שבו מטות מסחר מקצועיים פועלים בפועל.

עבור משתמשים מוסדיים ב-Bitget, השותפות מספקת דרך גמישה יותר להרחבת פעילות המסחר בשוקי הספוט והנגזרות. כעת ניתן לממן פוזיציות ב-Bitget במסגרת האשראי של Arkis, מה שמאפשר ניצול הון גבוה יותר מבלי לפצל את המרווח בין הזירות.

"חברות מסחר זקוקות ליעילות הון מבלי להתפשר על משמעת סיכונים", אמר סרחיי טישצ'נקו (Serhii Tyshchenko), מנכ"ל Arkis. "על ידי מתן אפשרות ל-DMA ל-Bitget במסגרת המאוחדת של ארקיס, שותפות זו מאפשרת למוסדות לממן פוזיציות בצורה הוליסטית בין זירות מסחר שונות, תוך שמירה על הבקרות הצפויות בסביבות מסחר מקצועיות."

האינטגרציה משקפת את המשך המיקוד של Bitget בתשתיות מוסדיות במסגרת הרחבה יותר של UEX. ניתוח שנערך לאחרונה בידי Messari על מודל ה-UEX הדגיש כי השתתפות מוסדית מעדיפה יותר ויותר פלטפורמות המשלבות נזילות, ביצוע ומימון במסגרת מבנה תפעולי אחוד. מרווח מבוסס פורטפוליו וגישה ישירה לשוק הופכות לדרישות סטנדרטיות להון מקצועי.

על ידי שילוב סביבת הביצוע של Bitget עם יכולות הברוקראז' המובילות של Arkis, השותפות מספקת מסגרת יעילה לסוחרים מוסדיים המנווטים בשווקים דיגיטליים מורכבים, בהם יעילות הון ובהירות תפעולית הן מרכזיות לביצועים.

אודות Bitget

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord |

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אודות Arkis

Arkis היא חברת ברוקרים מוסדית של נכסים דיגיטליים המספקת ניהול אחוד של מרווחים, אשראי וסיכונים בזירות מסחר מרכזיות ומבוזרות. Arkis, שנבנתה עבור חברות מסחר מקצועיות, מאפשרת מימון ברמת הפורטפוליו המחליף מרווחים מבודדים ומוגדרים למקום מסחר במסגרת אשראי אחת יעילה מבחינת הון. באמצעות DMA, מרווחי פורטפוליו חוצי גבולות ובקרות סיכונים משולבות, Arkis מאפשרת למוסדות לממן ולנהל פוזיציות באופן הוליסטי בשוקי הספוט, הנגזרות, CeFi ו-DeFi. הפלטפורמה נועדה להתאים את עצמה לאופן שבו מטות מסחר מוסדיים פועלים בפועל, תוך מתן עדיפות ליעילות מאזנים, בהירות תפעולית וניהול סיכונים באופן ממושמע.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין |

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@arkis.xyz

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c19b8fdf-a6dd-4482-843c-a39baa04543f