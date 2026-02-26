ビットゲットとアーキス、資本効率の高い機関投資家向け取引の拡大に向け提携

セーシェル共和国ビクトリア発, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は本日、集中型・分散型の両プラットフォームにおいて統合マージンおよびクレジットを提供する機関投資家向けデジタル資産プライムブローカーであるアーキス (Arkis) とのパートナーシップを発表した。 この提携により、アーキスのプライムブローカレッジフレームワーク内でビットゲットへのダイレクトマーケットアクセス (DMA) が導入され、機関投資家は単一のポートフォリオベースのマージンモデルを通じてポジションを資金調達しながら、ビットゲットで取引できるようになる。

この統合により、機関投資家は、使い慣れたサブアカウント構造とAPIベースのワークフローを使用して、ビットゲット上で取引を実行できるようになると同時に、ビットゲットと他の対応プラットフォームにまたがる統合ポートフォリオマージンを担保に借り入れを行うことが可能になる。 この構造により、個別のマージン要件はポートフォリオレベルのネッティングに置き換えられ、トレーディング企業は資本をより効率的に配分し、アクティブ戦略全体のバランスシート上の非効率を軽減できるようになる。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「機関投資家は、複数のプラットフォームに分散したマージンを管理することなく、資本を最も効率的に活用できる場所に投入したいと考えています。アーキスとの統合により、機関投資家はポートフォリオレベルでリスク管理と資金調達を行いながら、ビットゲットにアクセスするためのより実用的な手段を得ることができます。 それは、プロフェッショナルデスクが実際に運用している形に合った構造です。」

ビットゲットの機関投資家ユーザーにとって、この提携はスポット市場とデリバティブ市場全体で取引活動を拡大するための、より柔軟な手段を提供する。 ビットゲットで成立したポジションは、アーキスの信用枠に基づいて資金調達できるようになり、複数のプラットフォームにマージンを分散させることなく、資本利用率を高めることが可能になる。

アーキスのCEOであるセルヒー・ティシチェンコ (Serhii Tyshchenko) は次のように述べている。「トレーディング会社は、リスク管理の規律を損なうことなく、資本効率を高める必要があります。この提携により、アーキスの統合マージンフレームワーク内でビットゲットへのDMAが可能になり、機関投資家はプロの取引環境で求められる統制を維持しながら、複数の取引所にまたがるポジションを総合的に資金調達・管理できるようになります。」

この統合は、ビットゲットがより広範なUEXフレームワーク内で、機関投資家向けインフラに継続的に注力していることを示している。 UEXモデルに関するメッサーリ (Messari) の最近の分析では、機関投資家が、流動性・執行・資金調達を統合した運用構造を備えるプラットフォームをますます支持する傾向にあることが明らかになっている。 ポートフォリオベースのマージンとダイレクトマーケットアクセスは、プロフェッショナル資本の標準的な要件になりつつある。

ビットゲットの実行環境とアーキスのプライムブローカー機能を組み合わせるこの提携により、資本効率と運用の明確性がパフォーマンスの要となる複雑なデジタル市場をナビゲートする機関投資家に、合理化されたフレームワークが提供される。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ (Traditional Finance／伝統的金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

アーキスについて

アーキスは、集中型および分散型の取引プラットフォーム全体で統合マージン、信用、およびリスク管理を提供する機関投資家向けデジタル資産プライムブローカーである。 専門トレーディング企業向けに構築されたアーキスは、個別のプラットフォームごとに分断されたマージンを、単一の資本効率の高い信用枠に置き換えるポートフォリオレベルの資金調達を可能にする。 アーキスは、DMA、クロスプラットフォームのポートフォリオマージン、統合リスク管理を通じて、機関投資家がスポット、デリバティブ、CeFi、DeFiの各市場にまたがって、総合的に資金調達とポジション管理を行えるようにする。 このプラットフォームは、機関投資家のデスクが実際に運用されている方法に合わせて設計されており、バランスシートの効率、運用の明確性、規律あるリスク管理を優先している。

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は変動する可能性があり、運用目標を達成できない場合や、投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の利用規約を参照されたい。

