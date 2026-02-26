Bitget, Arkis와 협력해 자본 효율성 기반 기관 거래 확대

빅토리아 세이셸, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버셜 거래소(UEX)인 Bitget이 중앙화 및 탈중앙화 거래소 전반에 걸쳐 통합 마진과 신용 서비스를 제공하는 기관 대상 디지털 자산 프라임 브로커리지 업체 Arkis와의 파트너십을 발표했다. 이번 협력을 통해 Arkis의 프라임 브로커리지 프레임워크 내에서 Bitget에 Direct Market Access(DMA)가 도입되며, 기관 투자자는 단일 포트폴리오 기반 마진 모델을 통해 포지션을 조달하면서 Bitget에서 거래할 수 있게 된다.

이번 통합을 통해 기관 고객은 기존에 사용하던 서브 계정 구조와 API 기반 워크플로를 활용해 Bitget에서 거래를 실행할 수 있으며, Bitget과 기타 지원 거래소 전반에 걸친 통합 포트폴리오 마진을 담보로 자금을 차입할 수 있다. 이 구조는 개별적으로 분리된 마진 요건을 포트폴리오 수준의 상계 방식으로 대체함으로써, 거래 기관이 자본을 보다 효율적으로 운용하고 다양한 거래 전략 전반에서 대차대조표 부담을 줄일 수 있도록 한다.

Bitget의 최고경영자 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “기관 투자자들은 여러 플랫폼에 분산된 마진을 관리할 필요 없이 자본을 가장 효율적으로 활용할 수 있는 곳에 배치하길 원한다”며 “Arkis와의 통합은 기관 트레이더들이 포트폴리오 수준에서 위험과 자금 조달을 관리하면서 Bitget에 보다 실용적으로 접근할 수 있는 방법을 제공한다. 이는 전문 트레이딩 데스크의 실제 운영 방식에 부합하는 구조”라고 말했다.

Bitget의 기관 고객에게 이번 파트너십은 현물 및 파생상품 시장 전반에서 거래 활동을 보다 유연하게 확장할 수 있는 방식을 제공한다. Bitget에서 실행된 포지션은 이제 Arkis의 신용 프레임워크를 통해 자금 조달이 가능해지며, 이를 통해 거래소 간 마진을 분산시키지 않고도 자본 활용도를 높일 수 있게 된다.

Arkis의 최고경영자 세르히이 티셴코(Serhii Tyshchenko)는 “거래 기관은 위험 관리 규율을 유지하면서도 자본 효율성을 확보할 필요가 있다”며 “Arkis의 통합 마진 프레임워크 내에서 Bitget에 대한 DMA를 가능하게 함으로써, 이번 파트너십은 기관이 전문 트레이딩 환경에서 요구되는 통제 수준을 유지하면서 여러 거래소에 걸쳐 포지션을 통합적으로 자금 조달할 수 있도록 한다”고 말했다.

이번 통합은 보다 광범위한 UEX 프레임워크 내에서 기관 투자자 인프라를 강화하려는 Bitget의 지속적인 전략을 반영한다. Messari가 최근 발표한 UEX 모델 분석에 따르면, 기관 투자자들은 점차 유동성, 거래 실행, 자금 조달을 하나의 통합 운영 구조에서 제공하는 플랫폼을 선호하는 것으로 나타났다. 포트폴리오 기반 마진과 직접 시장 접근(DMA)은 전문 투자 자본에 있어 점차 표준적인 요건으로 자리 잡고 있다.

Bitget의 거래 실행 환경과 Arkis의 프라임 브로커리지 역량을 결합함으로써, 이번 파트너십은 복잡한 디지털 자산 시장에서 활동하는 기관 트레이더에게 보다 효율적인 자본 운용과 명확한 운영 체계를 지원하는 통합 프레임워크를 제공한다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LALIGA), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

Arkis 소개

Arkis는 중앙화 및 탈중앙화 거래소 전반에 걸쳐 통합 마진, 신용 및 위험 관리 서비스를 제공하는 기관 대상 디지털 자산 프라임 브로커리지 업체이다. 전문 트레이딩 기관을 위해 구축된 Arkis는 거래소별로 분리된 개별 마진 구조를 단일 자본 효율적인 신용 프레임워크로 대체하는 포트폴리오 수준의 자금 조달을 지원한다. DMA, 거래소 간 통합 포트폴리오 마진, 그리고 통합 위험 관리 기능을 통해 Arkis는 기관이 현물, 파생상품, 중앙화 금융(CeFi) 및 탈중앙화 금융(DeFi) 시장 전반에서 포지션을 통합적으로 자금 조달하고 관리할 수 있도록 한다. 이 플랫폼은 기관 트레이딩 데스크의 실제 운영 방식에 맞춰 설계되었으며, 자본 효율성, 운영 투명성, 그리고 체계적인 위험 관리를 핵심 가치로 삼고 있다.

위험 고지: 디지털 자산 가격은 변동성이 크며 상당한 가격 변동을 겪을 수 있다. 투자자는 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서만 자금을 투자해야 한다. 모든 투자 자산의 가치는 영향을 받을 수 있으며, 재무 목표를 달성하지 못하거나 원금이 회수되지 못할 가능성도 있다. 독립적인 재무 자문을 구하고 개인의 재무 상황과 투자 경험을 신중히 고려해야 한다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않는다. Bitget은 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 본 문서의 어떤 내용도 재무 자문으로 해석되어서는 안 된다. 자세한 내용은 이용약관(Terms of Use)을 참조하기 바란다.

