Bitget dan Arkis Menjalin Kerjasama bagi Memperkukuhkan Dagangan Institusi yang Efisien Modal

VICTORIA, Seychelles, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar dunia, hari ini mengumumkan kerjasama dengan Arkis, sebuah prime brokerage aset digital institusi yang menyediakan kemudahan margin dan kredit bersepadu merentasi platform berpusat dan terdesentralisasi. Kerjasama ini memperkenalkan Direct Market Access (DMA) kepada Bitget dalam rangka kerja prime brokerage (perkhidmatan broker utama) Arkis, sekali gus membolehkan institusi berdagang di Bitget sambil membiayai posisi melalui satu model margin berasaskan portfolio.

Melalui integrasi ini, pelanggan institusi boleh melaksanakan dagangan di Bitget menggunakan struktur sub-akaun standard dan aliran kerja berasaskan API, sambil mengakses pembiayaan berasaskan margin portfolio bersepadu yang merangkumi Bitget dan platform lain yang disokong. Struktur ini menggantikan keperluan margin terasing dengan mekanisme netting penyelesaian pada tahap portfolio, sekali gus membolehkan firma dagangan menggunakan modal dengan lebih efisien serta mengurangkan beban tambahan pada kunci kira-kira merentasi strategi aktif.

“Institusi mahu menggunakan modal di tempat yang paling berkesan, tanpa perlu mengurus margin yang berpecah-pecah di pelbagai platform,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Integrasi dengan Arkis memberikan pedagang institusi cara yang lebih praktikal untuk mengakses Bitget sambil mengurus risiko dan pembiayaan pada tahap portfolio. Ia adalah struktur yang selaras dengan cara meja dagangan profesional beroperasi.”

Bagi pengguna institusi di Bitget, kerjasama ini menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk meningkatkan aktiviti dagangan merentasi pasaran spot dan derivatif. Posisi yang dilaksanakan di Bitget kini boleh dibiayai di bawah rangka kerja kredit Arkis, membolehkan penggunaan modal yang lebih tinggi tanpa memecah margin di pelbagai platform.

“Firma dagangan memerlukan kecekapan modal tanpa mengorbankan disiplin risiko,” kata Serhii Tyshchenko, Ketua Pegawai Eksekutif Arkis. “Kerjasama ini membolehkan institusi membiayai posisi secara menyeluruh merentasi platform melalui pelaksanaan DMA ke Bitget dalam rangka kerja margin bersepadu Arkis, sambil mengekalkan kawalan yang dijangka dalam persekitaran dagangan profesional.”

Integrasi ini mencerminkan fokus berterusan Bitget terhadap infrastruktur institusi dalam rangka kerja UEX yang lebih luas. Analisis terkini oleh Messari mengenai model UEX menekankan bahawa penyertaan institusi semakin memihak kepada platform yang menggabungkan kecairan, pelaksanaan dan pembiayaan dalam satu struktur operasi bersepadu. Margin berasaskan portfolio dan akses pasaran langsung kini menjadi keperluan standard bagi modal profesional.

Dengan menggabungkan persekitaran pelaksanaan Bitget dengan keupayaan prime brokerage Arkis, kerjasama ini menyediakan rangka kerja yang lebih tersusun untuk pedagang institusi menavigasi pasaran aset digital yang kompleks, di mana kecekapan modal dan kejelasan operasi menjadi faktor utama prestasi.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Perihal Arkis

Arkis ialah sebuah prime brokerage aset digital institusi yang menyediakan margin, kredit dan pengurusan risiko bersepadu merentasi platform dagangan berpusat dan terdesentralisasi. Dibina untuk firma dagangan profesional, Arkis membolehkan pembiayaan pada tahap portfolio yang menggantikan margin terasing khusus mengikut platform dengan satu rangka kerja kredit yang lebih efisien dari segi modal. Melalui DMA, margin portfolio merentasi pelbagai platform, serta kawalan risiko bersepadu, Arkis membolehkan institusi membiayai dan mengurus posisi secara menyeluruh merentasi pasaran spot, derivatif, CeFi dan DeFi. Platform ini direka bentuk selari dengan cara meja dagangan institusi beroperasi dalam amalan, dengan memberi keutamaan kepada kecekapan kunci kira-kira, kejelasan operasi, serta pengurusan risiko yang berdisiplin.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk pada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

