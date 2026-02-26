Bitget 与 Arkis 达成合作，提升机构交易的资本效率

塞舌尔维多利亚, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 今日宣布与 Arkis 达成合作。Arkis 是一家机构级数字资产主经纪商，在中心化和去中心化交易平台提供统一保证金和信贷服务。 此次合作在 Arkis 的主经纪框架内为 Bitget 引入直接市场接入 (DMA)，使机构能够通过单一的、基于投资组合的保证金模型来融资头寸，同时在 Bitget 上进行交易。

通过本次整合，机构客户可以使用熟悉的子账户结构和基于 API 的工作流程在 Bitget 上执行交易，同时可基于覆盖 Bitget 及其他支持平台的统一投资组合保证金进行融资。 该架构用投资组合层面的净额抵销取代了孤立的保证金要求，使交易公司能够更有效地配置资本，并减少在活跃策略中的资产负债表摩擦。

“机构希望将资本部署到最能发挥作用的地方，而无需在平台间管理分散的保证金，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “与 Arkis 的整合为机构交易者提供了一种更实用的方式来访问 Bitget，同时在投资组合层面管理风险和融资。 这种架构契合专业交易台的实际运作方式。”

对于 Bitget 上的机构用户而言，此次合作为其在现货和衍生品市场扩展交易活动提供了更灵活的方式。 现在，在 Bitget 上建立的仓位可在 Arkis 的信贷框架下进行融资，从而在不跨平台分散保证金的情况下实现更高的资本利用率。

“交易公司需要资本效率，但不能以牺牲风险纪律为代价，”Arkis 首席执行官 Serhii Tyshchenko 表示。“通过在 Arkis 的统一保证金框架内实现对 Bitget 的 DMA，此次合作允许机构跨平台整体融资头寸，同时维持在专业交易环境中应有的控制措施。”

此次整合反映了 Bitget 在更广泛的 UEX 框架内对机构级基础设施的持续关注。 Messari 近期对 UEX 模式的分析指出，机构参与方日益青睐那些能在统一运营结构内结合流动性、执行和融资的平台。 投资组合保证金和直接市场接入正成为专业资本的标配要求。

通过将 Bitget 的执行环境与 Arkis 的主经纪商能力相结合，此次合作为在复杂的数字市场开展交易的机构交易者提供了一个简化的框架。在这些市场中，资本效率和运营清晰度对业绩至关重要。

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前在代币化传统金融领域处于领先地位，为全球 150 个地区的用户提供业内最低的费率与最高的流动性。

Arkis 是一家机构级数字资产主经纪商，在中心化和去中心化交易平台提供统一的保证金、信贷和风险管理服务。 Arkis 专为专业交易机构打造，通过单一且高资本效率的信贷框架，实现投资组合层级融资，以取代分散在各交易平台的逐仓保证金模式。 通过直接市场接入 (DMA)、跨平台投资组合保证金和集成的风险控制，Arkis 使机构能够跨现货、衍生品、中心化金融和去中心化金融市场以整体方式进行融资和管理头寸。 该平台的设计旨在契合机构交易台的实际运作方式，优先考虑资产负债表效率、运营清晰度和严谨的风险管理。

