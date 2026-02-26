Bitget 與 Arkis 合作擴展更具資本效率的機構交易服務

塞席爾維多利亞, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget 今日宣佈與 Arkis 達成合作。Arkis 作為機構級數碼資產主要經紀商，致力在中心化及去中心化平台提供統一的保證金與信貸服務。 是次合作將直接市場接入 (Direct Market Access, DMA) 服務整合至 Arkis 的主要經紀框架內，讓機構用戶既能在 Bitget 交易，又能藉助統一的投資組合保證金模式調配持倉資金。

透過是次整合，機構客戶可沿用熟悉的子帳戶結構和 API 工作流程在 Bitget 上執行交易，亦能藉著涵蓋 Bitget 及其他支援平台的統一投資組合保證金進行借貸。 此結構以投資組合層面的淨額結算，取代以往各自獨立的保證金要求，交易公司從而得以更有效地運用資本，並降低執行活躍策略時在資產負債表上產生的阻礙。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「機構總是希望將資本投放到效益最高的地方，而非耗費心力管理分散於不同平台的保證金。 與 Arkis 整合之下，機構交易者能以更實用的方式來接入 Bitget，同時在投資組合層面管理風險和融資。 這種結構正好符合專業交易台的實際運作方式。」

對 Bitget 的機構用戶來說，這次合作帶來更靈活的方案，讓其得以在現貨和衍生產品市場中，按需要擴展交易規模。 在 Bitget 建立的持倉，如今可透過 Arkis 的信貸框架進行融資，從而提升資本運用效率，又不必在不同平台間分散保證金。

Arkis 行政總裁 Serhii Tyshchenko 說：「交易公司追求的資本效率，不能以犧牲風險原則為代價。這次合作在 Arkis 的統一保證金框架下，為 Bitget 開通了 DMA 服務，讓機構能跨平台地為持倉進行整體融資，同時維持專業交易環境中不可或缺的管控措施。」

這次整合，體現 Bitget 在更宏觀的 UEX 框架下，對建構機構級基建的一貫重視。 Messari 近期對 UEX 模式的分析揭示，機構投資者的目光，正日益聚焦於那些能將流動性、執行力與融資服務融為一體的營運平台。 投資組合保證金及直接市場接入，已躍升為專業資本運作的標準要求。

是次合作融合 Bitget 的交易執行環境與 Arkis 的主要經紀服務能力，為馳騁於複雜數碼市場的機構交易者，建構簡潔高效的框架。在這些市場中，資本效率及營運清晰度，正是成敗關鍵。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場 (TradFi) 佔據領先地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、流動性最大的服務。

關於 Arkis

Arkis 是具機構級水準的數碼資產主要經紀商，專注於在中心化及去中心化交易平台，提供統一的保證金、信貸及風險管理方案。 Arkis 為專業交易公司而設，其投資組合層級融資服務，以具資本效率的統一信貸框架，取代過去各自獨立、局限於特定平台的保證金模式。 透過 DMA、跨平台投資組合保證金及整合式風險控制，Arkis 讓機構得以在現貨、衍生產品、中心化金融 (CeFi) 和去中心化金融 (DeFi) 等各大市場中，對其持倉進行全方位融資及管理。 平台緊貼機構交易團台的實際運作模式，優先重視提升資產負債表效率、營運清晰度及嚴格風險管理。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

