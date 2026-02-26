Sparinvest SICAV suspenderer handel med udvalgte afdelinger

 | Source: Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV


Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.  
Der er tale om følgende afdelinger:

Fund NameISINOrder Book Code
Balance EUR RLU0650088072SSIBAEURR
Balance DKK RLU0673458609SSIBDKKR
Procedo EUR RLU0139792278SSIPEURR
Procedo DKK RLU0686499277SSIPDKKR
Securus EUR RLU0139791205SSISEURR
Securus DKK RLU0686498972SSISDKKR
Global Convertible Bonds EUR RLU1438960566SSIGCBEURR
Global Convertible Bonds DKK RLU2703611454SSIGCBDKKR

Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Dirk Schulze
Sparinvest


GlobeNewswire

Recommended Reading