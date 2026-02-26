„Artea“ banko 2025 m. 12 mėnesių finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare įrašas

Internetiniame seminare Banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius, Finansų tarnybos vadovas Tomas Varenbergas ir Partneris strategijai Tautvydas Mėdžius komentavo banko 2025 m. 12 mėnesių finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakė į dalyvių klausimus.
Seminaro įrašą (anglų kalba) galima peržiūrėti „Artea“ youtube paskyroje čia.
Pristatymas ir seminaro įrašas (anglų kalba) taip pat patalpintas Banko interneto tinklalapyje www.artea.lt/lt/banko-investuotojams
Bankas dėkoja seminaro dalyviams.
Jeigu norite „Artea“ banko naujienas investuotojams gauti tiesiai į savo pašto dėžutę, užsisakykite naujienlaiškį.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas,
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447