Valg af medarbejderrepræsentanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse

Det kan hermed oplyses, at der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse.
Valgt som medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse med virkning umiddelbart efter bankens ordinære generalforsamling den 17. marts 2026 blev således:
|Selskabsrepræsentanter:
|Suppleanter (ej personlige):
|Line Skov Fuglkjær (nyvalgt)
|Tilde Graabæk Brokholm (nyvalgt)
|Michael C. Mariegaard (genvalgt)
|Koncernrepræsentanter:
|Suppleanter (ej personlige):
|Henriette Hoffmann (genvalgt)
|Pernille Sværke (nyvalgt)
|Sine Møller (nyvalgt)
Venlig hilsen
Jyske Bank A/S
Vedhæftet fil