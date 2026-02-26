Valg af medarbejderrepræsentanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse

Det kan hermed oplyses, at der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse.

Valgt som medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse med virkning umiddelbart efter bankens ordinære generalforsamling den 17. marts 2026 blev således:

Selskabsrepræsentanter: Suppleanter (ej personlige): Line Skov Fuglkjær (nyvalgt) Tilde Graabæk Brokholm (nyvalgt) Michael C. Mariegaard (genvalgt) Koncernrepræsentanter: Suppleanter (ej personlige): Henriette Hoffmann (genvalgt) Pernille Sværke (nyvalgt) Sine Møller (nyvalgt)

