Valg af medarbejderrepræsentanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse

Det kan hermed oplyses, at der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse.

Valgt som medarbejderrepræsentanter og -suppleanter til Jyske Bank A/S’ bestyrelse med virkning umiddelbart efter bankens ordinære generalforsamling den 17. marts 2026 blev således:

Selskabsrepræsentanter:Suppleanter (ej personlige):
Line Skov Fuglkjær (nyvalgt)Tilde Graabæk Brokholm (nyvalgt)
Michael C. Mariegaard (genvalgt) 
Koncernrepræsentanter:Suppleanter (ej personlige):
Henriette Hoffmann (genvalgt)Pernille Sværke (nyvalgt)
Sine Møller (nyvalgt) 

Selskabsmeddelelse 20260226
