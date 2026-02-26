Udtrækning pr. 1. april 2026 (CK95)

I medfør af kapitalmarkedsloven § 24, oplyser DLR Kredit A/S hermed om udtrækninger (CK95) pr. torsdag 26 februar 2026. Oplysningerne fremgår af vedhæftede fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Udtrækningen foretages efter den nye udtrækningsmodel på danske obligationer, jf. https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=660805&lang=da. Dette betyder, at meddelelsen ikke indeholder oplysninger om cirkulerende mængde og udtrækningsprocent.



Spørgsmål kan rettes til: Head of Rating & IR Jakob Kongsgaard Olsson, tlf. 33 42 07 06.

