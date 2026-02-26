Stella-Jones annonce ses résultats du quatrième trimestre

Ventes annuelles de 3,5 milliards $, conformément aux prévisions

Résultat d'exploitation de 516 millions $, incluant un gain sur règlement d'assurance de 28 millions $

BAIIA 1 de 661 millions $, soit une marge 1 de 18,9 %, incluant un apport de 0,8 % du règlement d'assurance

Robustes flux de trésorerie d'exploitation de 557 millions $

Objectifs financiers atteints ou surpassés pour les exercices 2023 à 2025 et objectifs établis pour 2026 à 2028

Investissement stratégique dans la construction d'une nouvelle usine de fabrication de treillis d'acier aux États-Unis pour capitaliser sur les tendances d'accélération des dépenses liées aux infrastructures





MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX: SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice clos le 31 décembre 2025.

« Nous avons clôturé l'exercice avec des ventes conformes aux prévisions, un élan soutenu des volumes de produits destinés aux sociétés de services publics et une marge du BAIIA supérieure à notre objectif, malgré des conditions de marché moins favorables », a déclaré Eric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Notre solide performance a été rehaussée par des progrès significatifs dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance, grâce à l'exécution de nouvelles occasions renforçant notre présence dans le secteur des services publics. Les acquisitions récentes de Locweld et Brooks élargissent nos possibilités sur le marché du transport et de la distribution d'électricité et renforcent notre position en tant que partenaire privilégié pour notre clientèle du secteur des infrastructures. »

« En ce début d'exercice 2026, nous comptons profiter de la dynamique favorable en investissant dans le développement de nos activités de structures en treillis d'acier aux États-Unis, avec la construction d'une nouvelle installation de fabrication, pour répondre à la demande grandissante du marché. Nous sommes enthousiastes quant aux opportunités qui s'offrent à nous et demeurons engagés à créer de la valeur pour les actionnaires dans la poursuite de nos initiatives de croissance », a conclu M. Vachon.

Faits saillants financiers

(en millions $ CA, sauf les ratios et les données par action)



Périodes de trois mois

closes les 31 décembre Exercices

clos les 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Ventes 727 730 3 492 3 469 Bénéfice brut1 143 138 705 724 Marge du bénéfice brut1 19,7 % 18,9 % 20,2 % 20,9 % Résultat d'exploitation 83 81 516 503 Marge d'exploitation1 11,4 % 11,1 % 14,8 % 14,5 % BAIIA1 122 115 661 633 Marge du BAIIA1 16,8 % 15,8 % 18,9 % 18,2 % Résultat net 50 52 337 319 Résultat par action (« RPA ») - de base et dilué 0,91 0,93 6,09 5,66 Dette nette sur le BAIIA1 2,4 x 2,6 x 1 Ces termes désignés n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué pour obtenir des explications sur les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières utilisées et présentées par la Société, ainsi que les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus directement comparables des PCGR.

Résultats du quatrième trimestre

Les ventes au quatrième trimestre de 2025 se sont chiffrées à 727 millions $, comparativement à 730 millions $ lors de la même période en 2024. Si on exclut l'apport des acquisitions de Locweld Inc. (« Locweld ») et Brooks Manufacturing Co. (« Brooks ») de 26 millions $, les ventes de produits en bois traité sous pression ont reculé de 14 millions $, soit 2 %, en raison d’une baisse des volumes de traverses de chemin de fer et d’un ralentissement de la demande de bois d’œuvre à usage résidentiel. Cette diminution a été en partie compensée par une hausse des ventes de produits destinés aux sociétés de services publics qui ont profité d’un accroissement de la demande. Les ventes de billots et de bois d’œuvre ont baissé de 15 millions $ en raison principalement d’une diminution des activités de négociation, par rapport au quatrième trimestre du précédent exercice.

Produits en bois traité sous pression :

Produits destinés aux sociétés de services publics (61 % des ventes au T4-25) : Les ventes de produits destinés aux sociétés de services publics ont progressé pour atteindre 447 millions $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement aux ventes de 385 millions $ réalisées lors de la période correspondante en 2024. Si on exclut l’apport des acquisitions de Locweld et Brooks, les ventes de produits destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 36 millions $, soit 9 %, par rapport à la même période l'an dernier. L’augmentation est attribuable à une amélioration des volumes de vente, alors que les prix de vente sont restés dans l'ensemble relativement stables. La majeure partie des gains de volumes est attribuable à l'obtention de nouveaux engagements contractuels en 2023 et 2024, ainsi qu'à un accroissement de l'activité d'achat de certains clients, qui a commencé au troisième trimestre et qui s'est poursuivi tout au long du quatrième trimestre.

Traverses de chemin de fer (22 % des ventes au T4-25) : Les ventes de traverses de chemin de fer ont fléchi de 31 millions $ au quatrième trimestre de 2025 pour se chiffrer à 162 millions $, comparativement aux ventes de 193 millions $ réalisées lors de la même période l’an dernier. Le recul est en grande partie attribuable à une baisse des expéditions par rapport à la même période du précédent exercice, en raison d’une intensification des pressions concurrentielles et de facteurs liés au calendrier.

Bois d'œuvre à usage résidentiel (11 % des ventes au T4-25) : Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont reculé pour s'établir à 80 millions $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à des ventes de 93 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Bien que les prix de vente soient demeurés relativement stables par rapport à la même période l’an dernier, le recul est attribuable à une baisse des volumes de vente.

Produits industriels (3 % des ventes au T4-25) : Les ventes de produits industriels ont fléchi de six millions $ pour s’établir à 25 millions $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 31 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice, en raison principalement du calendrier de projets.





Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (3 % des ventes au T4-25) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre se sont élevées à 13 millions $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement aux ventes de 28 millions $ effectuées lors de la même période en 2024. Le recul des ventes par rapport au quatrième trimestre de 2024 s’explique par une diminution de l'activité de négociation de billots et de bois d’œuvre.





Le bénéfice brut s'est établi à 143 millions $ au quatrième trimestre de 2025 comparativement à un bénéfice brut de 138 millions $ au quatrième trimestre de 2024. Exprimé en pourcentage des ventes, le bénéfice brut a augmenté, passant de 18,9 % au quatrième trimestre de 2024 à 19,7 % au quatrième trimestre de 2025. L'augmentation du bénéfice brut, tant en dollars absolus qu'en pourcentage des ventes, est en grande partie attribuable à un accroissement des ventes de la catégorie des produits destinés aux sociétés de services publics générant des marges plus élevées.

De même, le résultat d’exploitation a augmenté de deux millions $ pour atteindre 83 millions $ au quatrième trimestre de 2025, comparativement à 81 millions $ lors de la même période l’an dernier. Le BAIIA a augmenté de sept millions $ pour s’établir à 122 millions $, soit une marge du BAIIA de 16,8 %, comparativement à un BAIIA de 115 millions $, ou une marge du BAIIA de 15,8 % au quatrième trimestre de 2024.

Le résultat net pour le quatrième trimestre de 2025 s’est élevé à 50 millions $, soit 0,91 $ par action, comparativement à un résultat net de 52 millions $, ou 0,93 $ par action, lors de la période correspondante en 2024.

Résultats de l'exercice 2025

Les ventes pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 se sont élevées à 3 492 millions $, comparativement à des ventes de 3 469 millions $ en 2024. Si on exclut l'apport des acquisitions de 66 millions $ et l'effet de conversion des devises de 53 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont reculé de 64 millions $, soit 2 %. Ce recul résulte d'une baisse des volumes de traverses de chemin de fer et de bois d’œuvre à usage résidentiel. Le recul a été en partie compensé par un accroissement de la demande pour les produits destinés aux sociétés de services publics et des prix de vente plus avantageux pour le bois d’œuvre à usage résidentiel. La baisse des ventes de billots et de bois d’œuvre par rapport à l’an dernier est en grande partie attribuable à une diminution de l’activité de négociation de billots et de bois d’œuvre.

Produits en bois traité sous pression :

Produits destinés aux sociétés de services publics (52 % des ventes en 2025) : Les ventes de produits destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 1 822 millions $ en 2025, comparativement aux ventes de 1 705 millions $ réalisées en 2024. Si on exclut l’apport des acquisitions de Locweld et Brooks en 2025 ainsi que l’effet de conversion des devises, les ventes de produits destinés aux sociétés de services publics ont augmenté de 20 millions $, soit 1 %. L’augmentation est attribuable à une croissance des volumes, alimentée principalement par de nouveaux engagements contractuels, et par un accroissement du rythme des achats de poteaux en bois par certains clients dans la dernière partie de 2025. Malgré un repli des prix du marché au comptant par rapport à l’exercice précédent, les prix de vente sont demeurés relativement stables.

Traverses de chemin de fer (24 % des ventes en 2025) : Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 821 millions $ en 2025, comparativement à des ventes de 890 millions $ en 2024. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé de 86 millions $, soit 10 %. Le recul est attribuable à une baisse des volumes de vente, découlant principalement de la décision d’un client, exploitant de chemins de fer de catégorie 1, d’effectuer à l’interne le traitement des traverses, à des retards dans la réalisation de projets pour des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de même qu’à une intensification des pressions concurrentielles.

Bois d'œuvre à usage résidentiel (18 % des ventes en 2025) : Les ventes de la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel sont demeurées relativement stables et se sont établies à 615 millions $ en 2025, contre 614 millions $ en 2024. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont fléchi de deux millions $, l’affaiblissement de la demande des consommateurs par rapport à 2024 ayant été en grande partie compensée par une hausse des prix de vente. Malgré un ralentissement du marché du bois d’œuvre, les prix de vente en 2025 sont demeurés supérieurs à ceux de 2024, soutenus par le coût moyen plus élevé des stocks acquis plus tôt dans l’année.

Produits industriels (5 % des ventes en 2025) : Les ventes de produits industriels se sont chiffrées à 160 millions $ en 2025, comparativement à des ventes de 154 millions $ en 2024. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de produits industriels ont augmenté de quatre millions $, soit 3 %, en raison principalement d’une hausse de la demande générée par des projets.





Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (1 % des ventes en 2025) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre se sont élevées à 74 millions $ en 2025, en baisse par rapport à celles de 106 millions $ effectuées en 2024. Le recul des ventes s’explique par une baisse des activités de négociation de billots et de bois d’œuvre en 2025.





Le bénéfice brut s'est chiffré à 705 millions $ en 2025, comparativement à 724 millions $ en 2024, ce qui représente des marges respectives de 20,2 % et 20,9 %. La diminution est en grande partie attribuable à une hausse des coûts de fabrication et de la dotation aux amortissements, en partie compensées par le bénéfice brut supplémentaire attribuable aux acquisitions réalisées en 2025, et par l’impact positif de la conversion des devises.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 516 millions $, contre 503 millions $ un an plus tôt, tandis que le BAIIA s'est établi à 661 millions $, ce qui représente une marge de 18,9 %, comparativement à 633 millions $, ou une marge de 18,2 %, l'an dernier. Le gain sur le règlement d'assurance comptabilisé en 2025 a eu pour effet d'augmenter le BAIIA de 28 millions $ et la marge du BAIIA de 0,8 %.

Le résultat net s’est chiffré à 337 millions $, soit 6,09 $ par action, ce qui inclut le gain avant impôts sur le règlement d’assurance de 28 millions $, comparativement à un résultat net de 319 millions $, ou 5,66 $ par action, en 2024.

Liquidités et ressources en capital

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, Stella-Jones a utilisé les liquidités générées par ses activités d’exploitation de 557 millions $ pour élargir son offre de produits d'infrastructure grâce aux acquisitions de Locweld et Brooks totalisant 259 millions $, investir dans ses activités et remettre 158 millions $ aux actionnaires, respectant ainsi son objectif de remise de capital d’un montant de 500 millions $ au cours de la période s’échelonnant de 2023 à 2025, les remises de capital ayant totalisé 506 millions $. Le dividende versé en 2025 s’est élevé à 1,24 $ par action, ce qui représente une hausse de 11 % par rapport à 2024.

Au 31 décembre 2025, la situation financière de la Société demeurait solide. Elle avait des liquidités disponibles2 de 634 millions $ et la dette nette sur le BAIIA s’établissait à l'intérieur de la fourchette cible de 2,4 x.

2 Somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des facilités de crédit non utilisées, nettes des lettres de crédit en cours et de certaines garanties.

Investissement dans une nouvelle installation de fabrication de structures en treillis d'acier aux États-Unis

Après la fin de l'exercice, le conseil d'administration a approuvé un investissement d'environ 50 millions $ US pour accroître la capacité de production de structures en treillis d'acier de la Société. Cet investissement financera une nouvelle usine de fabrication d'une capacité de 20 000 tonnes, située dans le sud-est des États-Unis. Actuellement dans les dernières étapes de la sélection du site, l'usine est conçue pour répondre à la demande croissante des services publics aux États-Unis. La mise en service complète de l'usine est prévue pour la fin de 2027.

Objectifs financiers

Les objectifs financiers établis pour les exercices 2026 à 2028 ont été inclus dans le communiqué de presse publié le 20 novembre 2025 dans le cadre de la présentation à l'intention des investisseurs.

Comme en témoignent ses résultats de 2025, la Société a atteint, voire dépassé, ses objectifs financiers précédemment annoncés. Veuillez consulter les objectifs financiers mis à jour présentés dans le rapport de gestion du deuxième trimestre de 2025 de la Société, daté du 6 août 2025.

Hausse de 10 % du dividende trimestriel le portant à 0,34 $ par action

Le 25 février 2026, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,34 $ par action ordinaire, payable le 24 avril 2026 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 2 avril 2026. Il s'agit d'un dividende admissible.

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles aux réseaux de distribution et de transport d'électricité, ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses pour poteaux en bois traité, des pylônes en treillis d’acier et des poteaux de transport en acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.





Avis aux lecteurs : Les états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que le rapport de gestion, peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com .

Stella-Jones Inc. États consolidés du résultat net (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire)

Pour les

périodes de trois mois closes les 31 décembre Pour les

exercices

clos les 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Ventes 727 730 3 492 3 469 Charges Coût des ventes (incluant amortissement (3 mois - 34 $ (30 $ en 2024) et 12 mois - 129 $ (115 $ en 2024)) 584 592 2 787 2 745 Frais de vente et d'administration (incluant amortissement (3 mois - 5 $ (4 $ en 2024) et 12 mois - 16 $ (15 $ en 2024)) 57 50 213 206 Autres pertes, montant net 3 7 4 15 Gain sur le règlement d'assurance — — (28 ) — 644 649 2 976 2 966 Résultat d'exploitation 83 81 516 503 Charges financières 17 23 69 88 Résultat avant impôts 66 58 447 415 Charge d'impôts sur le résultat Exigibles (1 ) 2 84 86 Différés 17 4 26 10 16 6 110 96 Résultat net 50 52 337 319 Résultat de base et dilué par action ordinaire 0,91 0,93 6,09 5,66





Stella-Jones Inc. États consolidés de la situation financière (en millions de dollars canadiens) 2025 2024 Actif Actif courant Trésorerie et équivalents de trésorerie 44 50 Créances 262 277 Stocks 1 653 1 759 Impôts sur le résultat à recouvrer 19 11 Autres actifs courants 41 42 2 019 2 139 Actif non courant Immobilisations corporelles 1 116 1 048 Actifs au titre du droit d'utilisation 288 311 Immobilisations incorporelles 243 170 Goodwill 434 406 Instruments financiers dérivés 9 21 Autres actifs non courants 8 8 4 117 4 103 Passif et capitaux propres Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 153 180 Revenus différés — 17 Partie courante de la dette à long terme 37 1 Partie courante des obligations locatives 63 64 Partie courante des provisions et autres passifs non courants 20 24 273 286 Passif non courant Dette à long terme 1 302 1 379 Obligations locatives 240 259 Passifs d'impôt différé 218 197 Provisions et autres passifs non courants 44 37 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 1 4 2 078 2 162 Capitaux propres Capital-actions 187 188 Surplus d’apport 5 — Résultats non distribués 1 681 1 498 Cumul des autres éléments du résultat global 166 255 2 039 1 941 4 117 4 103





Stella-Jones Inc. Tableaux consolidésdes flux de trésorerie (en millions de dollars canadiens) 2025 2024 Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net 337 319 Ajustements pour Amortissements des immobilisations corporelles 55 46 Amortissements des actifs au titre du droit d'utilisation 68 66 Amortissements des immobilisations incorporelles 22 18 Charges financières 69 88 Charge d’impôts sur le résultat 110 96 Gain sur le règlement d'assurance (28 ) — Autres (10 ) 4 623 637 Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie Créances 34 56 Stocks 85 (82 ) Impôts sur le résultat à recouvrer (4 ) — Autres actifs courants 11 9 Comptes créditeurs et charges à payer (31 ) (40 ) 95 (57 ) Intérêts versés (69 ) (85 ) Impôts sur le résultat payés (92 ) (87 ) 557 408 Activités de financement Variation nette des facilités de crédit rotatif 142 (471 ) Produit de la dette à long terme — 568 Remboursement de la dette à long terme (144 ) (103 ) Remboursement des obligations locatives (66 ) (62 ) Dividendes sur les actions ordinaires (68 ) (63 ) Rachat d'actions ordinaires (90 ) (90 ) (226 ) (221 ) Activités d'investissement Acquisition d’entreprises (262 ) (4 ) Acquisition d'immobilisations corporelles (103 ) (132 ) Produit de l’assurance des biens 28 10 Acquisition d'immobilisations incorporelles (9 ) (11 ) Produit de cession d'actifs 9 — (337 ) (137 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l’exercice (6 ) 50 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l’exercice 50 — Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 44 50

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Cette rubrique présente des informations requises par le Règlement 52-112 – Information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières à l’égard de « mesures financières déterminées » (telles qu’elles sont définies dans le Règlement).

Les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières décrits ci-après n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La méthode utilisée par la Société pour calculer ces mesures peut différer de celles utilisées par d’autres et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle de mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières ne doivent pas être considérés comme substitut aux informations financières établies conformément aux PCGR.

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent :

Ventes internes : Les ventes d’une période donnée, excluant l’incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change

: Les ventes d’une période donnée, excluant l’incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change Croissance interne des ventes : les ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change

: les ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change Bénéfice brut : les ventes moins le coût des ventes

: les ventes moins le coût des ventes BAIIA : le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)

: le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) Dette nette : la somme de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris, dans chaque cas, la partie courante) moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie





Les ratios non conformes aux PCGR comprennent :

Pourcentage de croissance interne des ventes : la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante

: la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante Marge du bénéfice brut : le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante

: le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante Marge du BAIIA : le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante

: le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante Dette nette sur le BAIIA : la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois (« DDM »)





Les autres mesures financières comprennent :

Marge d’exploitation : le résultat d’exploitation divisé par les ventes de la période correspondante





La direction considère que ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement à la situation financière, aux résultats d’exploitation et aux flux de trésorerie de la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. La direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios financiers non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières pour faciliter la comparaison de sa performance opérationnelle et financière d’une période à l’autre, établir les budgets annuels, évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, à effectuer les dépenses en immobilisations nécessaires et à combler ses besoins en fonds de roulement dans le futur, ainsi que pour évaluer le rendement de la haute direction. Plus précisément :

Ventes internes, croissance des ventes et pourcentage de croissance interne des ventes : La Société utilise ces mesures pour analyser le niveau d'activité en excluant l'incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change, afin de faciliter les comparaisons d'une période à l'autre. La direction estime que ces mesures sont utilisées par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance de la Société.

: La Société utilise ces mesures pour analyser le niveau d'activité en excluant l'incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change, afin de faciliter les comparaisons d'une période à l'autre. La direction estime que ces mesures sont utilisées par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance de la Société. Bénéfice brut et marge du bénéfice brut : La Société utilise ces mesures financières pour évaluer son rendement opérationnel continu.

: La Société utilise ces mesures financières pour évaluer son rendement opérationnel continu. BAIIA et marge du BAIIA : La Société considère que ces mesures constituent de l’information utile pour les investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction.

: La Société considère que ces mesures constituent de l’information utile pour les investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction. Dette nette et dette nette sur le BAIIA : La Société estime que ces mesures sont des indicateurs de l’effet de levier financier de la Société.

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus comparables des PCGR.

Rapprochement des ventes avec la croissance interne des ventes

(en millions $, sauf les pourcentages) Produits destinés

aux sociétés de

services publics1 Traverses

de chemin

de fer Bois d’œuvre à usage résidentiel Produits industriels Total du

bois traité

sous

pression Billots et

bois d’œuvre Ventes consolidées T4-2024 385 193 93 31 702 28 730 Acquisitions 26 — — — 26 — 26 Incidence des taux de change — — — — — — — Croissance interne des ventes 36 (31 ) (13 ) (6 ) (14 ) (15 ) (29 ) T4-2025 447 162 80 25 714 13 727 Croissance interne des ventes % 9 % (16 %) (14 %) (19 %) (2 %) (54 %) (4 %)





Rapprochement des ventes avec la croissance interne des ventes

(en millions $, sauf les pourcentages) Produits destinés

aux sociétés

de services publics1 Traverses

de chemin

de fer Bois d’œuvre à usage résidentiel Produits industriels Total du

bois traité

sous

pression Billots et

bois d’œuvre Ventes consolidées 2024 1 705 890 614 154 3 363 106 3 469 Acquisitions 66 — — — 66 — 66 Taux de change 31 17 3 2 53 — 53 Croissance interne des ventes 20 (86 ) (2 ) 4 (64 ) (32 ) (96 ) 2025 1 822 821 615 160 3 418 74 3 492 Croissance interne des ventes % 1 % (10 %) — % 3 % (2 %) (30 %) (3 %) 1Les produits destinés aux sociétés de services publics sont composés de poteaux et traverses pour poteaux en bois destinés aux sociétés de services publics, ainsi que de structures d’acier, à savoir les pylônes en treillis d’acier et les poteaux de transport en acier.





Rapprochement du résultat d’exploitation avec le BAIIA(en millions $)



Périodes de trois mois closes les 31 décembre Exercices clos

les 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Résultat d’exploitation 83 81 516 503 Dotation aux amortissements 39 34 145 130 BAIIA 122 115 661 633





Rapprochement de la dette à long terme avec la dette nette(en millions $) Exercices clos les 31 décembre 2025 2024 Dette à long terme incluant la partie courante 1 339 1 380 Plus : Obligations locatives incluant la partie courante 303 323 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 44 50 Dette nette 1 598 1 653 BAIIA (DDM) 661 633 Dette nette sur le BAIIA 2,4 x 2,6 x



