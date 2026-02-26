Stella-Jones participera à la Conférence 2026 de Raymond James pour les investisseurs institutionnels

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que M. Éric Vachon, président et chef de la direction, et Mme Silvana Travaglini, première vice-présidente et chef de la direction financière, participeront à la Conférence 2026 de Raymond James pour les investisseurs institutionnels à Orlando, en Floride, le 4 mars 2026.

Stella-Jones animera une session-causerie lors de l'événement à 13 h 05 (HAE). Un lien vers la webdiffusion en direct de l'événement sera disponible dans la section des Relations avec les investisseurs du site web de la Société à l'adresse https://www.stella-jones.com/fr-CA/investor-relations dans la page Événements et présentations. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur cette même page pendant 90 jours.

La direction tiendra des rencontres avec des investisseurs institutionnels lors de la conférence, lesquelles peuvent être organisées en communiquant avec votre représentant de Raymond James ou David Galison, vice-président relations avec les investisseurs à l'adresse dgalison@stella-jones.com .

À propos de Stella-Jones

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits axés sur le soutien aux infrastructures essentielles aux réseaux de distribution et de transport d'électricité, ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux et des traverses pour poteaux en bois traité, des pylônes en treillis d’acier et des poteaux de transport en acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

