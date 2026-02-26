Azimut et KGHM étendent la Zone Perseus (Nickel-EGP à haute teneur), Propriété Kukamas, région de la Baie James, Québec

4,27% Ni, 2,63 g/t EGP sur 8,6 m

LONGUEUIL, Québec, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce les résultats du programme de forage au diamant de 2025 sur la Propriété Kukamas (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada.

KGHM International Ltd (« KGHM ») a maintenant acquis un intérêt de 50% dans la Propriété après avoir rempli toutes les conditions requises pour la première option. Azimut a le plaisir d’annoncer que KGHM a choisi d’exercer la deuxième phase d’option afin d’acquérir une participation additionnelle de 20%. Les travaux seront entièrement financés par KGHM. Le programme de 2026 est en cours de préparation dont les détails seront annoncés sous peu.

Le programme de forage de 2025 a consisté en 14 trous (KUK25-010 à -023) pour un total de 3 803,8 m avec Azimut agissant à titre de gérant. L’objectif de ces travaux était d’étendre la minéralisation sulfurée en nickel-EGP de la Zone Perseus, et de tester de nouvelles cibles principalement le long d’un corridor prospectif de 1,6 km de long présentant des komatiites, situé au NNO de Perseus (« Perseus Nord »).

La découverte initiale de la Zone Perseus, ainsi que les résultats du programme initial de forage (9 trous, 1 998 m), ont été rapportés dans les communiqués de presse des 23 septembre 2024i, 20 janvier 2025ii et 29 mai 2025iii.

RÉSULTATS CLÉS (voir figures 1 à 5, tableaux 1 et 2)

Les résultats des forages de Perseus proviennent de 2 horizons subparallèles superposés présentés ci-dessous:

Zone Perseus Principale Forage KUK25-010: 1,41% Ni, 0,15% Cu, 0,85 g/t EGP sur 15,25 m (de 42,50 m à 57,75 m), incluant

1,77% Ni, 0,18% Cu, 1,11 g/t EGP sur 10,75 m (de 47,00 m à 57,75 m) et

3,09% Ni, 0,26% Cu, 1,85 g/t EGP sur 2,70 m (de 53,70 m à 56,40 m) Forage KUK25-012: 1,77% Ni, 0,20% Cu, 1,04 g/t EGP sur 7,50 m (de 19,5 m à 27,0 m), incluant

5,44% Ni, 0,30% Cu, 2,29 g/t EGP sur 1,00 m (de 21,00 à 22,00 m) Forage KUK25-013:

4,27% Ni, 0,45% Cu, 2,63 g/t EGP sur 8,60 m (de 45,00 m à 53,60 m), incluant

6,32% Ni, 0,65% Cu, 3,59 g/t EGP sur 4,60 m (de 49,00 m à 53,60 m) et

9,15% Ni, 0,40% Cu, 3,86 g/t EGP sur 1,60 m (de 52,00 m à 53,60 m)

Forage KUK25-014:

1,79% Ni, 0,15% Cu, 1,05 g/t EGP sur 4,10 m (de 100,50 m à 104,60 m), incluant

4,24% Ni, 0,31% Cu, 2,79 g/t EGP sur 1,00 m (de 102,00 m à 103,00 m)

Forage KUK25-015:

1,09% Ni, 0,10% Cu, 0,64 g/t EGP sur 11,55 m (de 19,00 m à 30,55 m), incluant

2,24% Ni, 0,22% Cu, 1,55 g/t EGP sur 3,55 m (de 27,00 m à 30,55 m) et

4,48% Ni, 0,39% Cu, 3,69 g/t EGP sur 0,90 m (de 28,55 m à 29,45 m)

Zone Perseus Est Forage KUK25-012:

0,52% Ni sur 10,45 m (de 122,90 m à 133,35 m) Forage KUK25-014:

0,64% Ni sur 25,30 m (de 199,50 m à 224,80 m), incluant

0,94% Ni, 0,45 g/t EGP sur 8,90 m (de 207,10 à 216,00 m)

Forage KUK25-015: 0,55% Ni, 0,20 g/t EGP sur 27,00 m (de 140,00 m à 167,00 m) Forage KUK25-017: 0,62% Ni, 0,36 g/t EGP sur 14,00 m (de 122,0 m à 136,00 m), incluant

0.78% Ni, 0,50 g/t EGP sur 7,00 m (de 123,00 m à 130,00 m) et

1,09% Ni, 0,12% Cu, 0,75 g/t EGP sur 2,00 m (de 127,00 m à 129,00 m)

0,60% Ni, 0,16 g/t EGP sur 11,40 m (de 151,60 m à 163,00 m), incluant

0,74% Ni, 0,21 g/t EGP sur 6,40 m (de 151,60 m à 158,00 m) Forage KUK25-018: 0,42% Ni, 0,16 g/t EGP sur 15,00 m (de 143,0 m à 158,00 m)

0,66% Ni, 0,26 g/t EGP sur 12,00 m (de 175,50 m à 187,50 m), incluant

0,82% Ni, 0,32 g/t EGP sur 7,50 m (de 178,50 m à 186,00 m)

0,49% Ni, 0,11 g/t EGP sur 12,00 m (de 193,5 m à 205,50 m)



Perseus – Description préliminaire

La Zone Perseus Principale est de direction nord avec un pendage fort vers l’ouest. Elle est définie maintenant sur 135 m de long et jusqu’à une profondeur verticale de 100 m avec 15 forages réalisés sur 5 sections est-ouest espacées de 30 à 35 m. La minéralisation est caractérisée par des intervalles métriques à décimétriques de pentlandite-pyrrhotite-(chalcopyrite) massives, semi-massives, en texture matricielle (« net-textured »), en petits amas (« bleb-textured ») et/ou disséminées. Cette deuxième phase de forage a confirmé le contenu élevé en nickel de ces minéralisations sulfurées magmatiques. Les résultats obtenus à ce jour indiquent que la Zone Principale demeure ouverte en profondeur et vers le sud.

La Zone Perseus Est semble correspondre à un horizon minéralisé subparallèle, situé environ 100 m à l’est de la Zone Principale, testé jusqu’à une profondeur verticale de 150 m. La zone se caractérise par une large enveloppe de sulfures disséminés, incluant localement de minces intervalles de texture matricielle à semi-massive. Selon la cartographie détaillée de surface, cet horizon se situe dans une séquence de coulées komatiitiques stratigraphiquement sous-jacente à celle de la Zone Principale. Elle demeure ouverte dans toutes les directions et n’a pas été testée près de la surface.

Perseus Nord – Résultats initiaux

Le corridor Perseus Nord a été testé par 3 forages très espacés (KUK25-020, -021 et -022) qui ciblaient des unités de komatiites en bordure de formations de fer (« FF ») coïncidant avec des anomalies électromagnétiques héliportées (VTEMPlus™ et VLF). Le forage le plus au sud (KUK25-020) a recoupé une FF de faciès sulfuré entre 87 et 98,6 m le long du trou, suivie d’une épaisse séquence dominée par des komatiites de 98,6 à 390,30 m. Les deux autres forages, implantés respectivement 200 m et 300 m plus au nord, ont intersecté la même stratigraphie, bien que les unités de komatiites y soient plus minces. Aucun sulfure significatif n’a été identifié dans les unités komatiitiques. Les anomalies électromagnétiques apparaissent associées aux FF. Perseus Nord demeure non testé par forage sur une longueur de 650 m entre la Zone Perseus et le forage KUK25-020.

Contexte géologique – Comparaison avec les gisements de type Kambalda

Les deux horizons minéralisés superposés de Perseus sont encaissés dans des coulées de composition variant de komatiites à komatiites péridotitiques. La cartographie détaillée réalisée en 2025 a défini au moins 7 coulées komatiitiques distinctes identifiées sur 3 km d’extension selon une orientation générale NNO, souvent en contact avec des FF sulfurées. Cet ensemble volcanique ultramafique est subdivisé en une zone centrale effusive épaisse (le « Complexe Perseus ») et en des coulées de lave relativement plus minces le long de l’extension nord du complexe (« Perseus Nord »). Toute la séquence stratigraphique est de fort pendage avec une polarité toujours vers l’ouest. Ce contexte géologique permet de croire à un potentiel d’exploration substantiel pour des zones minéralisées additionnelles.

Le système de Perseus présente souvent de hautes teneurs en nickel (>3% Ni, jusqu’à 19,6% Ni), fréquemment associés à de hautes teneurs en palladium (jusqu’à 12,15 g/t Pd), avec des teneurs en platine jusqu’à 3,65 g/t Pt. De plus, des teneurs significatives pour les éléments plus rares de la série des Éléments du Groupe du Platine (« EGP »), avec jusqu’à 1,16 g/t rhodium, 0,43 g/t iridium, 2,75 g/t ruthénium et 0,45 g/t osmium, ajoutent une valeur potentiellement significative à Perseus. Le contenu en or et en tellure est également anomal, avec des teneurs respectivement jusqu’à 1,13 g/t Au et 32,1 g/t Te (voir le communiqué de presse du 29 mai 2025 ).

Ces caractères (Ni à haute teneur, rapport Ni/Cu élevé souvent >10, rapport Pd/Pt élevé souvent >3) et le contexte lithologique (komatiites avec contenu élevé en MgO jusqu’à 40%) mettent en évidence un système fertile qui présente des analogies avec les gisements de nickel komatiitiques archéens de type Kambalda (dont l’exemple-type provient du district minier majeur de Kambalda en Australie de l’Ouest). Dans ce district, près de 22 gisements ont été découverts avec une production totale s’élevant à 51 Mt à 3,1% Ni de 1976 à 2020, avec des lentilles sulfurées individuelles variant de 0,5 to 5,0 Mt.

A propos de la Propriété Kukamas

Kukamas s’étend sur une longueur cumulative de 41 km et comprend 665 claims miniers en deux blocs de claims pour une superficie totale de 337,8 km2. Le projet bénéficie d'infrastructures majeures, incluant des lignes électriques à haute tension, sa proximité avec la route régionale toutes saisons Trans-Taïga passant 4 km au sud, la piste d'atterrissage et la centrale hydroélectrique La Grande-3. La ville la plus proche est Radisson, située à 80 km à l'ouest-nord-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Forages Orbit Garant Inc., de Val-d’Or (Québec), a réalisé le programme de forage avec un diamètre de carotte NQ. Tous les forages font l’objet d’un levé avec un gyroscope.

Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au Laboratoire ALS à Val-d'Or (Québec). Ils sont analysés pour une suite de 48 éléments par digestion 4-acides et finition ICP-MS, pour l'or par pyroanalyse et finition par absorption atomique ou ICP-AES, et pour le platine et le palladium par pyronanlyse et finition ICP-AES. Les analyses de nickel titrant au-dessus de la limite de détection (1%) sont réanalysées par digestion 4-acides et finition ICP-AES. Azimut applique des procédures QA/QC conformes aux normes de l'industrie à ses programmes de forage. Tous les lots envoyés pour analyse comprennent des matériaux de référence certifiés, des blancs et des duplicatas de terrain.

Rock Lefrançois, géologue, Vice-Président Exploration d’Azimut, est responsable de la direction du projet.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos de KGHM International

KGHM International est une filiale de la société polonaise KGHM Polska Miedź S.A, qui est un producteur majeur de cuivre et d’argent depuis plus de 60 ans, avec des projets miniers en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Suivant l’entente d’option, KGHM a acquis un intérêt de 50% dans la Propriété de la part d’Azimut en ayant financé les travaux pour plus de 5,0 millions $ en moins de 4 ans. KGHM détient une seconde option pour acquérir un intérêt additionnel de 20% selon certains termes et conditions qui incluent la production d’une évaluation économique préliminaire (« EEP ») et la réalisation de travaux s’élevant à au moins 4,2 millions $ sur 3 ans (voir communiqué de presse du 8 décembre 2022iv). Un montant de 1,1 million $ engagé en excédent par KGHM lors de la première phase d’option sera appliqué aux dépenses requises pour la deuxième option.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut est au stade d’exploration avancée sur plusieurs propriétés à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): programme de forage en cours; Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, second programme de forage en cours.

(100% Azimut): (antimoine-or): programme de forage en cours; (or) : phase initiale de forage complétée, second programme de forage en cours. Wabamisk Est (100% Azimut): Lithos Nord & Sud (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut): (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées v ); programme de 10 000 m de forage en préparation.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ); programme de 10 000 m de forage en préparation. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : phase de forage complétée, résultats en attente.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

