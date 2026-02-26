Volatus Aerospace reçoit une approbation conditionnelle pour passer à la Bourse de Toronto

MONTRÉAL, 26 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV : FLT) (OTCQB : TAKOF) (FSE : ABB. F) (« Volatus » ou la « Compagnie »), une entreprise canadienne de l'aérospatiale et de la défense fournissant des systèmes aériens habités et non habités, la fabrication et des services opérationnels critiques, a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé conditionnellement la cotation des actions ordinaires de la Société en lien avec sa sortie de la Bourse de capital-risque TSX, sous réserve que la Société satisfaisse aux exigences habituelles de cotation de la TSX.

Les actions de la société continueront d'être négociées sous le symbole « FLT ». Volatus fournira plus de détails concernant la date de cotation prévue et le début des transactions sur la TSX une fois les exigences restantes remplies.

L'inscription à la bourse senior du Canada représente une étape importante pour Volatus et reflète l'évolution et la maturation continues de la plateforme aérospatiale de la société. L'intégration à la TSX devrait accroître la visibilité de la société auprès des investisseurs institutionnels et élargir l'accès aux marchés de capitaux alors qu'elle continue d'étendre ses capacités intégrées en aérospatiale et en systèmes autonomes.

Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aerospace, a commenté : « L'approbation conditionnelle pour la mise en bourse à la Bourse de Toronto marque une étape importante pour Volatus et reflète l'ampleur et la discipline de la plateforme aérospatiale que nous avons construite. Au cours des dernières années, nous nous sommes concentrés sur l'intégration de l'aviation pilotée, des systèmes d'aéronefs pilotés à distance, de l'autonomie et des services de données dans un modèle d'exploitation unifié et évolutif. Alors que le Canada progresse dans les investissements dans l'aérospatiale souveraine et les capacités autonomes, nous croyons que Volatus est bien placé pour contribuer à une capacité opérationnelle significative tout en continuant de renforcer notre profil institutionnel et l'accès aux marchés de capitaux. »

Autorisation de consolidation d'actions

La Société a l'intention de solliciter l'approbation des actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale annuelle pour obtenir une résolution autorisant le conseil d'administration, à sa discrétion, à mettre en œuvre une consolidation des actions ordinaires émises et en circulation de la Société dans une fourchette spécifiée dans les documents de l'assemblée.

L'autorisation proposée vise à offrir au Conseil la flexibilité nécessaire pour optimiser la structure du capital de la Société lors de sa transition vers la Bourse de Toronto. Maintenir une fourchette de prix des actions appropriée peut renforcer la participation institutionnelle et soutenir une plus grande admissibilité aux marchés de capitaux.

La Société n'a pas de plans immédiats pour mettre en œuvre une consolidation, et toute décision de poursuivre serait soumise aux conditions du marché et aux intérêts supérieurs des actionnaires.

L'approbation finale de cotation demeure soumise à ce que la société respecte toutes les exigences de cotation TSX. La société publiera une nouvelle annonce confirmant la date d'entrée en vigueur une fois l'approbation finale obtenue.

À propos de Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Inc. est une entreprise canadienne d'aérospatiale et de défense mondiale offrant des systèmes aériens habités et non habités, la fabrication, des capacités avancées d'autonomie et des services opérationnels critiques.

La Compagnie fournit du renseignement aérien, des inspections, de la logistique, de la surveillance, de la formation et des solutions aériennes autonomes soutenant les infrastructures, l'énergie, la sécurité publique, les soins de santé et les opérations gouvernementales.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « informations prospectives » et des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, intentions, croyances et attentes actuelles de la Société en ce qui concerne les activités commerciales futures, les événements, les développements et la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, l'information prospective et les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « plans », « s'attend », « est attendu », « budget », « planifié », « prévisions », « prévisions », « a l'intention », « anticipe », « cherche », « stratégie » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait », « voudrait », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. Les informations prospectives incluent des renseignements concernant : (i) les plans d'affaires, les perspectives d'affaires et les attentes de la Société; et (ii) les attentes concernant d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les informations prospectives sont basées sur des données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles ainsi que sur les plans, stratégies ou croyances opérationnelles à la date de ce communiqué, mais impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réelles de la Société diffèrent substantiellement de tout résultat futur, la performance ou les réalisations exprimées ou implicites par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être basés sur des informations actuellement disponibles pour la Société, y compris des informations obtenues auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont basés sur les attentes ou croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse est expressément qualifiée par cette mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les informations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou événements futurs basés sur les opinions, hypothèses et estimations jugées raisonnables par la direction à la date de publication des déclarations. Les informations prospectives et les déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la Société et reposent sur des informations actuellement disponibles ainsi que sur des hypothèses qu'elle juge non déraisonnables compte tenu de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs importants ou des hypothèses sont discutés dans ce communiqué de presse en lien avec des déclarations contenant des informations prospectives. Ces facteurs et hypothèses importants incluent, sans s'y limiter, la commercialisation des vols de drones au-delà de la ligne de vue visuelle et les avantages potentiels pour la Compagnie; et le respect des exigences de cotation continue de la TSXV. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de manière significative de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Les informations prospectives contenues ici sont faites à la date de ce communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société refuse toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de résultats ou autrement. Il n'y a aucune garantie que les informations prospectives seront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier excessivement à l'information prospective.

Ni la Bourse de capital-risque TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de capital-risque TSX) n'assument la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de cette déclaration.

